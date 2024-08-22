Microsoft, tartışmalı Recall özelliğini bir kez daha erteledi

Recall özelliği bir kez daha ertelendi
Kaçıranlar için Windows Recall, bilgisayarlara "fotoğrafik hafıza" kazandırarak kullanıcının bilgisayarda bir nevi belirli bir zamana geri gitmesini sağlıyor. Zira bu özellik eylemleri akılda tutarak daha sonra arama ve geri getirme işlevine sahip. Haliyle de gizlilik endişelerini de beraberinde getirmiş durumda.
Microsoft, gelen tepkilere yanıt olarak, Recall'ı varsayılandan isteğe bağlı hale getirip, ek güvenlik önlemleri uygulamayı kararlaştırdı. Ancak bu değişiklikler yeterli görülmedi. 13 Haziran'da yapılan bir açıklamada, Recall'ın ilk Copilot+ PC lansmanından kaldırılacağı ve bunun yerine Windows Insider Programı (WIP) içinde bir önizleme sürümü olarak sunulacağı belirtildi.
Son yapılan güncellemeyle ise Recall'a genel erişim bir kez daha ertelendi. Başlangıçta, WIP kullanıcıları için "önümüzdeki haftalarda" sunulması planlanan önizleme, şimdi Ekim ayına kadar ötelenmiş durumda. Bu gecikme, Microsoft'un hala güvenlik açıklarına ve Insider topluluğundan gelen geri bildirimlere odaklanacağını gösteriyor.
Keza Haziran ayında veri madencileri, Windows 11'in Canary Channel sürümünde Recall'un bazı gizli özelliklerini tespit etmişti ve bu da geliştirme sürecinin devam ettiğini işaret ediyordu. Recall'un genel Copilot+ kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsizliz. Ancak erteleme haberi nedeniyle, geniş çaplı dağıtımın birkaç ay daha gecikebileceğini söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.