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    Anlık Bildirim

    Microsoft, tartışmalı Recall özelliğini bir kez daha erteledi

    Microsoft’un Copilot Plus PC’ler için tanıttığı yeni Recall aracı, gizlilik endişelerine neden olmuştu. Ve şimdi bu özellik sürpriz bir şekilde ertelendi. İşte detaylar...
    Microsoft, tartışmalı Recall özelliğini bir kez daha erteledi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 Copilot+ PC'ler için tanıtılan tartışmalı Recall özelliğini tekrar erteledi. İlk olarak Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanan bu özellik, güçlü izleme yetenekleri nedeniyle önemli gizlilik kaygılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

    Recall özelliği bir kez daha ertelendi

    Kaçıranlar için Windows Recall, bilgisayarlara "fotoğrafik hafıza" kazandırarak kullanıcının bilgisayarda bir nevi belirli bir zamana geri gitmesini sağlıyor. Zira bu özellik eylemleri akılda tutarak daha sonra arama ve geri getirme işlevine sahip. Haliyle de gizlilik endişelerini de beraberinde getirmiş durumda.

    Microsoft, gelen tepkilere yanıt olarak, Recall'ı varsayılandan isteğe bağlı hale getirip, ek güvenlik önlemleri uygulamayı kararlaştırdı. Ancak bu değişiklikler yeterli görülmedi. 13 Haziran'da yapılan bir açıklamada, Recall'ın ilk Copilot+ PC lansmanından kaldırılacağı ve bunun yerine Windows Insider Programı (WIP) içinde bir önizleme sürümü olarak sunulacağı belirtildi.

    Son yapılan güncellemeyle ise Recall'a genel erişim bir kez daha ertelendi. Başlangıçta, WIP kullanıcıları için "önümüzdeki haftalarda" sunulması planlanan önizleme, şimdi Ekim ayına kadar ötelenmiş durumda. Bu gecikme, Microsoft'un hala güvenlik açıklarına ve Insider topluluğundan gelen geri bildirimlere odaklanacağını gösteriyor.

    Keza Haziran ayında veri madencileri, Windows 11'in Canary Channel sürümünde Recall'un bazı gizli özelliklerini tespit etmişti ve bu da geliştirme sürecinin devam ettiğini işaret ediyordu. Recall'un genel Copilot+ kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsizliz. Ancak erteleme haberi nedeniyle, geniş çaplı dağıtımın birkaç ay daha gecikebileceğini söyleyelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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