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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 Copilot+ PC'ler için tanıtılan tartışmalı Recall özelliğini tekrar erteledi. İlk olarak Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanan bu özellik, güçlü izleme yetenekleri nedeniyle önemli gizlilik kaygılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Recall özelliği bir kez daha ertelendi

Kaçıranlar için Windows Recall, bilgisayarlara "fotoğrafik hafıza" kazandırarak kullanıcının bilgisayarda bir nevi belirli bir zamana geri gitmesini sağlıyor. Zira bu özellik eylemleri akılda tutarak daha sonra arama ve geri getirme işlevine sahip. Haliyle de gizlilik endişelerini de beraberinde getirmiş durumda.

Microsoft, gelen tepkilere yanıt olarak, Recall'ı varsayılandan isteğe bağlı hale getirip, ek güvenlik önlemleri uygulamayı kararlaştırdı. Ancak bu değişiklikler yeterli görülmedi. 13 Haziran'da yapılan bir açıklamada, Recall'ın ilk Copilot+ PC lansmanından kaldırılacağı ve bunun yerine Windows Insider Programı (WIP) içinde bir önizleme sürümü olarak sunulacağı belirtildi.

Son yapılan güncellemeyle ise Recall'a genel erişim bir kez daha ertelendi. Başlangıçta, WIP kullanıcıları için "önümüzdeki haftalarda" sunulması planlanan önizleme, şimdi Ekim ayına kadar ötelenmiş durumda. Bu gecikme, Microsoft'un hala güvenlik açıklarına ve Insider topluluğundan gelen geri bildirimlere odaklanacağını gösteriyor.

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Keza Haziran ayında veri madencileri, Windows 11'in Canary Channel sürümünde Recall'un bazı gizli özelliklerini tespit etmişti ve bu da geliştirme sürecinin devam ettiğini işaret ediyordu. Recall'un genel Copilot+ kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsizliz. Ancak erteleme haberi nedeniyle, geniş çaplı dağıtımın birkaç ay daha gecikebileceğini söyleyelim.

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Microsoft, tartışmalı Recall özelliğini bir kez daha erteledi