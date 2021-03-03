Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi

Tam Boyutta Gör

Ignite 2021 konferansındaki bir röportajda Microsoft Ürün Direktörü Panos Panay, Windows platformunun geleceği hakkında bilgiler paylaştı. İşletim sisteminin geleceği için heyecan duyduğunu ancak Microsoft'un bu konuyla ilgili ayrıntıları açıklamaya henüz hazır olmadığını belirtti.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor"

İlginizi Çekebilir

Microsoft yakında Windows'un yeni sürümünü duyurabilir

Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden biri olan Panay: "Windows, insanları birbirine bağlayan ve mümkün olduğunca verimli çalışmasına yardımcı olan kritik bir platformdur. Bu, modern çalışmanın kalbi." ifadelerini kullanırken şu anda bir milyardan fazla insanın Windows'u günlük olarak iş, çalışma ve yaratıcılık için kullandığını da sözlerine ekledi.

Büyük değişikliklerle gelecek

"Teknolojinin bizi nereye götürebileceğine, Bugün bizim için ne yaptıklarına, nerede olacağımıza ve teknolojinin sizin için nasıl kullanılabileceğine bakmaya devam ediyoruz. Windows, tüm bunların özü. Yeni özelliklerimiz var, henüz yeni nesil Windows'tan ve bundan sonra ne olacağından bahsetmedim ama bunun beni çok heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Bugün bunun hakkında konuşmayacağız." diyor Microsoft yöneticisi.

Tam Boyutta Gör

Panos Panay "yeni nesil Windows" tan bahsetti. Bu, yazılım platformunun büyük değişikliklerle gelmek üzere olduğu anlamına gelebilir. Microsoft'un şu anda Windows 10 için bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen büyük bir Sun Valley güncellemesi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ayrıca Microsoft, ilkbaharda piyasaya çıkması beklenen ilk cihazlarla birlikte bu yıl modüler Windows 10X'i de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Panay'in sözleri, Microsoft'un yılın ikinci yarısında Windows'un geleceği hakkında daha fazla bilgi vereceği anlamına gelebilir Tamamen Windows'a adanacak ayrı bir etkinliğin planlandığına dair söylentiler var, ancak bu konuda da henüz açıklanmış resmi bir bilgi mevcut değil.

https://www.windowscentral.com/panos-panay-comments-windows-10-2021

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.