Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi

Ignite 2021 konferansındaki bir röportajda Microsoft Ürün Direktörü Panos Panay, Windows platformunun geleceği hakkında bilgiler paylaştı. İşletim sisteminin geleceği için heyecan duyduğunu ancak Microsoft'un bu konuyla ilgili ayrıntıları açıklamaya henüz hazır olmadığını belirtti.
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Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden biri olan Panay: "Windows, insanları birbirine bağlayan ve mümkün olduğunca verimli çalışmasına yardımcı olan kritik bir platformdur. Bu, modern çalışmanın kalbi." ifadelerini kullanırken şu anda bir milyardan fazla insanın Windows'u günlük olarak iş, çalışma ve yaratıcılık için kullandığını da sözlerine ekledi.
Büyük değişikliklerle gelecek
"Teknolojinin bizi nereye götürebileceğine, Bugün bizim için ne yaptıklarına, nerede olacağımıza ve teknolojinin sizin için nasıl kullanılabileceğine bakmaya devam ediyoruz. Windows, tüm bunların özü. Yeni özelliklerimiz var, henüz yeni nesil Windows'tan ve bundan sonra ne olacağından bahsetmedim ama bunun beni çok heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Bugün bunun hakkında konuşmayacağız." diyor Microsoft yöneticisi.
Panos Panay "yeni nesil Windows" tan bahsetti. Bu, yazılım platformunun büyük değişikliklerle gelmek üzere olduğu anlamına gelebilir. Microsoft'un şu anda Windows 10 için bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen büyük bir Sun Valley güncellemesi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ayrıca Microsoft, ilkbaharda piyasaya çıkması beklenen ilk cihazlarla birlikte bu yıl modüler Windows 10X'i de piyasaya sürmeyi planlıyor.
Panay'in sözleri, Microsoft'un yılın ikinci yarısında Windows'un geleceği hakkında daha fazla bilgi vereceği anlamına gelebilir Tamamen Windows'a adanacak ayrı bir etkinliğin planlandığına dair söylentiler var, ancak bu konuda da henüz açıklanmış resmi bir bilgi mevcut değil.
https://www.windowscentral.com/panos-panay-comments-windows-10-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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win xp çıktı, pc leri xp ye çevirdim. bikaç gün uzaklaşıyorum formatlayıp win98 kuruyorlar. ben gelip xp yapıyorum begenmeyip win98 e dönüyorlar.
neyse zamanla aradaki farkı idrak edip xp ye aşık oldular.
sonra w7 çıktı.
ben w7 kuruyorum onlar xp ye dönüyorlar. neymiş daha sadeymiş, kullanımı kolaymış felan filan.
neyse zamanla w7 ye de aşık olup xp yi çöpe attılar.
sonra w8 çıktı... mücadele başlayacak derken kafe kapandı :D
yeni iyidir.