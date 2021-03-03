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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi

    Microsoft Ürün Direktörü Panos Panay, Ignite 2021 konferansında yeni nesil Windows ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Panay'a göre Windows'un geleceği olağanüstü.
    03 Mart 2021, 22:30 (4 gün)
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    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    31

    Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi
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    Ignite 2021 konferansındaki bir röportajda Microsoft Ürün Direktörü Panos Panay, Windows platformunun geleceği hakkında bilgiler paylaştı. İşletim sisteminin geleceği için heyecan duyduğunu ancak Microsoft'un bu konuyla ilgili ayrıntıları açıklamaya henüz hazır olmadığını belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor"

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    Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden biri olan Panay: "Windows, insanları birbirine bağlayan ve mümkün olduğunca verimli çalışmasına yardımcı olan kritik bir platformdur. Bu, modern çalışmanın kalbi." ifadelerini kullanırken şu anda bir milyardan fazla insanın Windows'u günlük olarak iş, çalışma ve yaratıcılık için kullandığını da sözlerine ekledi.

    Büyük değişikliklerle gelecek

    "Teknolojinin bizi nereye götürebileceğine, Bugün bizim için ne yaptıklarına, nerede olacağımıza ve teknolojinin sizin için nasıl kullanılabileceğine bakmaya devam ediyoruz. Windows, tüm bunların özü. Yeni özelliklerimiz var, henüz yeni nesil Windows'tan ve bundan sonra ne olacağından bahsetmedim ama bunun beni çok heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Bugün bunun hakkında konuşmayacağız." diyor Microsoft yöneticisi.

    Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi
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    Panos Panay "yeni nesil Windows" tan bahsetti. Bu, yazılım platformunun büyük değişikliklerle gelmek üzere olduğu anlamına gelebilir. Microsoft'un şu anda Windows 10 için bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen büyük bir Sun Valley güncellemesi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ayrıca Microsoft, ilkbaharda piyasaya çıkması beklenen ilk cihazlarla birlikte bu yıl modüler Windows 10X'i de piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Panay'in sözleri, Microsoft'un yılın ikinci yarısında Windows'un geleceği hakkında daha fazla bilgi vereceği anlamına gelebilir Tamamen Windows'a adanacak ayrı bir etkinliğin planlandığına dair söylentiler var, ancak bu konuda da henüz açıklanmış resmi bir bilgi mevcut değil.



    https://www.windowscentral.com/panos-panay-comments-windows-10-2021
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eyvah yani ne diyelim, yedeklerini alabilen alsın, usb'lere önemli şeylerinizi doldurun. Geliyorlar yine.
    7 Yanıt Yanıtla +91
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    ARISLCK 4 gün ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Isterseniz güncellemeyi yuklemeyebilirsiniz böyle bir seçenek var Windows ta. Beklersiniz kararli sürümü yüklersiniz.
    Yanıtla +20
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    kazuya58 (sinan polat) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    taaa eskilerde birkaç arkadaş internet kafelerin bakımını yapıyorduk.
    win xp çıktı, pc leri xp ye çevirdim. bikaç gün uzaklaşıyorum formatlayıp win98 kuruyorlar. ben gelip xp yapıyorum begenmeyip win98 e dönüyorlar.
    neyse zamanla aradaki farkı idrak edip xp ye aşık oldular.
    sonra w7 çıktı.
    ben w7 kuruyorum onlar xp ye dönüyorlar. neymiş daha sadeymiş, kullanımı kolaymış felan filan.
    neyse zamanla w7 ye de aşık olup xp yi çöpe attılar.
    sonra w8 çıktı... mücadele başlayacak derken kafe kapandı :D

    yeni iyidir.
    taaa eskilerde birkaç arkadaş internet kafelerin bakımını yapıyorduk. win xp çıktı, pc leri xp ye çevirdim. bikaç gün uzaklaşıyorum formatlayıp win98 kuruyor...
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    Yanıtla +19
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    Yorumlar (42) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    moz@ (Mehmet ÖZTÜRK) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2009 da topladığım bir sistem var idi, Ayıptır söylemesi Asus un Sabertooth serisi tıkır tıkır çalışan (şeytan kulağına kurşun) Win7 işletim sistemlimiz vardı diskinde bir problem oldu SSD ile değiştik, hadi dedik bari Win10 upgrade edelim etmez olaydık. Bazı Asus'un programları win10 da çalışmadı ve bir çok problem oldu ve sistem kararsızlaştı oyunları açamadı. Mecburen Win7 Ultimet lisansı alıp devam ettik. Anladık ki bu bir satış politikasıymış. Asus özellikle Win8 ve Win10 yazılımlarını upgrade etmemiş.
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows10 isletim sistemininin tüm versiyonlarini güncel donanimlar ile yaklasik 4 yildir kullaniyorum ve bir kere bile mavi ekran hatasi almadim. Hala daha windows7 diyenler var anlamiyorum. Donanimlarinizi yenilemek istemiyorsunuz anliyorum ama en azindan eski donanimlar ile Windows10 kullanip hata aldiktan sonra kotulemeyin, karalamayin... Microsoft zaten sorunsuz calisacaginin garantisini vermiyor ki!!
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu geri kafalıktan ne zaman kurtulacaksınız .

    3G geldi isyan 4.5 G geldi isyan 5 G ye isyan

    Genariton kelimesinin Jenarasyon yada Nesil anlamına geldiğini anlamayanlar Windows 7 dönmek istiyor

    Millet otonom hibrit sistemlere geçmeye çalışıyor Geri kafalılar win7 ye xpye dönmeye çalışıyor .

    Pentium 4 işlemcili pcye bile Windows 10 kuruyorum düzgün kurun performans ayarı yapın yenilenin sürekli geriye değil ileriye gidin.
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    igetsky 23 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    A AnimeLover2000 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3 ana OS’u (win, mac, linux) aktif olarak kullaniyorum. Kullanicisina en it gibi davranan windows.



    DirextX ve Office olmasa kimse windows’un yuzune bakmaz.



    Insallah kullanici verilerini satmayi birakip adam olurlar.
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    Antikaruh (Gökhan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mac tarafı oyun işini de halletse de şu leş işletim sisteminden kurtulsak ya ...
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    Y yapmacikinsan0 (isim yok) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Lenovo thinkpad e14 kullanıyorum i5 10210u ve amd radeon rx640 kart var.ve windows 10 home kullanıyorum.bu cihazda 1kere bile sorun yaşamadım.anlamıyorum siz 2005model filan cihazlara windows 10mu kuruyorsunuz? bu hataları nasil aliyorsunuz çok merak ediyorum
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    Katalikitci (Katalikitci ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Windowsda donanımdan kaynaklanmayan bir hantallık var. Tepkisel değil. Tabi kullanırken çok anlaşılmıyor, linux kullanınca anlaşılıyor ancak. Can sıkan bir durum.
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    Redshift (İbrahim ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ben size söyleyim, sizi daha çok takip eden daha çok mobilite odaklı tasarıma sahip olan bir sürü bug ve stabilize sorunları ile yola başlayacak olan, lite izlenimi veren, hızlı çalışan ama çok ram tüketen bir sistem olacak
    Yanıtla +2
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    lokman2768 (Lokman ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Windows işin cacığını çıkarttı
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    21153 kez okundu.
    40 kişi, toplam 42 yorum yazdı.

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