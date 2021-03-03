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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor

    Milyarder girişimci Elon Musk, kişisel Twitter hesabında paylaştığı gönderilerde, Teksas'ta kendi şehrini kurma planları olduğunu ima etti.
    03 Mart 2021, 17:00 (Güncellendi, 4 gün)
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    Uzay
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor
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    Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, kişisel Twitter hesabından, ABD'nin Teksas eyaletinde yeni bir şehir kurma planları hakkında bir mesaj yayınladı. Girişim, Mars'ın kolonileştirilmesi de dahil olmak üzere karmaşık ve uzun vadeli uzay görevlerinin uygulanmasına yardımcı olacak.

    Ayrıca Bkz. "İlk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak"

    Elon Musk'ın şehir hayali

    Musk, attığı tweetlerde Starbase şehrini inşa etmek istediğine ve buradan Mars'a ve yıldızlara gitme planlarına işaret ediyor. Cameron County'deki Boca Chica Köyü'nün adının değiştirilebileceğinen bahsediliyor. SpaceX'in özel fırlatma tesisi de burada inşa ediliyor ve fırlatma kompleksinin de Starship uzay aracını fırlatmak için kullanılması planlanıyor.

    Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor
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    Elon Musk, projenin uygulanması halinde Starbase şehrinin Boca Chica köyünün mevcut alanından çok daha büyük bir alanı işgal edeceğini kaydetti. Ancak SpaceX'in önce yerel makamlardan onay alması gerekecek. Daha önce, SpaceX'in Boca Chica bölgesinde bir doğal gaz santrali inşa etmeyi düşündüğü bildirilmişti. Şirket şimdilik Starbase ve ilgili altyapının inşası hakkında yorum yapmaktan kaçındı.



    https://twitter.com/elonmusk/status/1366848696298561536
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çocuklarına kendi sisteminde özel okul yaptı zaten sadece 14 çocuğun okuduğu. Öyle dünyanın 1. 2. en zenginliği arasında gidip gelsem ben de kendi şehrim olsun isterdim. Gbt'siz kimseyi de sokmazdım. Öyle 14 gasp, 3 bıçaklama, 6 dolandırıcılıktan sabıkalı insanların ADALET partimiz serbest dolaşmasına izin verse de ben şehrime istemezdim. Tertemiz bir şehir olurdu.
    Çocuklarına kendi sisteminde özel okul yaptı zaten sadece 14 çocuğun okuduğu. Öyle dünyanın 1. 2. en zenginliği arasında gidip gelsem ben de kendi şehrim olsun ...
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    Yanıtla +22
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Serkan Murat Yıldırım (Murat Yıldırım) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kafadan salla bir şey hisseler yükselsin.

    İyisin hossun da bu kadar iyi niyet ayağına yatması...
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Teksas'ta arsa ve arazi fiyatları patlayacak desene. Bitcoin'den Dogecoin'den sonra Teksas emlak piyasasını da uçuracak belli.
    1 Yanıt Yanıtla
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    D desunotto 22 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Abi ben de kar falan olunca tüm parayı orada arsaya yatırmayı düşündüm... Ucuzlamistir diye... Ve Teksaslı seviyorum... Evi de 3d yazıcı ile düşünüyorum... Green card var...
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    Mütercim Bey (F. Öz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk'tan bayağı etkilenmiş herhalde. Adı da Musk City mi olacakmış? :D
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    J justbejust 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Mars'a, Mars'a naş!
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    Denamint 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Elon Mask'tan beklerim.
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    T th9 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bir yerden hatırlıyorum bu senaryoyu
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    limbesh (Yiğit Koç) 4 gün ( Mesaj Silindi ) th9
    Kanal Texas !
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Nüfusu 69.420 olacak diye duyum aldım. Ayrıca Reddit özel ofis açacakmış. Elon'ın kendini meme lordu ilan edeceği de ayrıca doğrulandı.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk? Musk'un karısı da bunu destekliyor mu? Üffff xD
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    Liquist 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendi kendine yeten insanlarla, kendi kendine yeten bir yer.
    Orası Yalnız Yıldız Eyaleti, Texas.
    Gönül Koloniciliği
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    formgonder2055 (regaip duman) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    texas koin® uçar mı uçar.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2952 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elon musk, spacex ve
    5 etiket daha Starbase teksas MARS şehir Bilim ve Teknoloji
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