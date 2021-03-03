Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor

Tam Boyutta Gör

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, kişisel Twitter hesabından, ABD'nin Teksas eyaletinde yeni bir şehir kurma planları hakkında bir mesaj yayınladı. Girişim, Mars'ın kolonileştirilmesi de dahil olmak üzere karmaşık ve uzun vadeli uzay görevlerinin uygulanmasına yardımcı olacak.

Ayrıca Bkz. "İlk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak"

Elon Musk'ın şehir hayali

Musk, attığı tweetlerde Starbase şehrini inşa etmek istediğine ve buradan Mars'a ve yıldızlara gitme planlarına işaret ediyor. Cameron County'deki Boca Chica Köyü'nün adının değiştirilebileceğinen bahsediliyor. SpaceX'in özel fırlatma tesisi de burada inşa ediliyor ve fırlatma kompleksinin de Starship uzay aracını fırlatmak için kullanılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör

Elon Musk, projenin uygulanması halinde Starbase şehrinin Boca Chica köyünün mevcut alanından çok daha büyük bir alanı işgal edeceğini kaydetti. Ancak SpaceX'in önce yerel makamlardan onay alması gerekecek. Daha önce, SpaceX'in Boca Chica bölgesinde bir doğal gaz santrali inşa etmeyi düşündüğü bildirilmişti. Şirket şimdilik Starbase ve ilgili altyapının inşası hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1366848696298561536

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.