Microsoft'un e-posta servisi Outlook'a, Gmail entegrasyonu geliyor

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Hemen hemen hepimizin birden fazla e-posta adresi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kişisel işlerimiz ve iş için kullandığımız hesaplar ayrı olabilir ve Microsoft tarafından gelen haberlere bakılırsa, kullanıcılar artık dünyanın en çok kullanılan e-posta servisleri olan Outlook ve Gmail hesaplarını aynı yerden yönetilebilecek.

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Kullanıcıların işi kolaylaşacak

Yayınlanan yeni bilgilere göre Microsoft, Outlook platformunda Gmail entegrasyonunu test etmeye başladı. Florian B adlı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsüyle birlikte ortaya çıkan bu gelişme, çok yakın bir tarihte Outlook kullanıcılarının, masaüstü veya mobil uygulama farketmeksizin platforma bir Gmail hesabı ekleyebileceklerini gösteriyor.

Yani artık Outlook ve Gmail hesaplarınıza erişmek için pencereler arasında mekik dokumanıza gerek kalmayacak. Bunun da kullanıcılar açısından son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün. Microsoft'un bu özelliği şimdilik belli bir test grubuna sunduğu ve yakında da tüm kullanıcılara açması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2019/11/20/microsoft-gmail-integration-outlook/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5lbmdhZGdldC5jb20vMjAxOS8xMS8yMC9taWNyb3NvZnQtZ21haWwtaW50ZWdyYXRpb24tb3V0bG9vay8mc2E9RCZzb3VyY2U9aGFuZ291dHMmdXN0PTE1NzQ0MTkyNDM5NDMwMDAmdXNnPUFGUWpDTkg2VHJNU24zUjJEVmdjUS1LcVdOd0NyNGhxT1E&guce_referrer_sig=AQAAAJliAVo9xnegKwc1d4Az6aLP-bOAPtlrJ7