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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un e-posta servisi Outlook'a, Gmail entegrasyonu geliyor

    Yazılım devi Microsoft, dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinden biri olan Outlook'a, Gmail hesabı ekleme özelliğini test ediyor. Gelen haberlere göre yakında kullanıma sunulacak.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft'un e-posta servisi Outlook'a, Gmail entegrasyonu geliyor
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    Hemen hemen hepimizin birden fazla e-posta adresi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kişisel işlerimiz ve iş için kullandığımız hesaplar ayrı olabilir ve Microsoft tarafından gelen haberlere bakılırsa, kullanıcılar artık dünyanın en çok kullanılan e-posta servisleri olan Outlook ve Gmail hesaplarını aynı yerden yönetilebilecek.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor"

    Kullanıcıların işi kolaylaşacak

    Yayınlanan yeni bilgilere göre Microsoft, Outlook platformunda Gmail entegrasyonunu test etmeye başladı. Florian B adlı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsüyle birlikte ortaya çıkan bu gelişme, çok yakın bir tarihte Outlook kullanıcılarının, masaüstü veya mobil uygulama farketmeksizin platforma bir Gmail hesabı ekleyebileceklerini gösteriyor.

    Microsoft'un e-posta servisi Outlook'a, Gmail entegrasyonu geliyor

    Yani artık Outlook ve Gmail hesaplarınıza erişmek için pencereler arasında mekik dokumanıza gerek kalmayacak. Bunun da kullanıcılar açısından son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün. Microsoft'un bu özelliği şimdilik belli bir test grubuna sunduğu ve yakında da tüm kullanıcılara açması bekleniyor.



    https://www.engadget.com/2019/11/20/microsoft-gmail-integration-outlook/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5lbmdhZGdldC5jb20vMjAxOS8xMS8yMC9taWNyb3NvZnQtZ21haWwtaW50ZWdyYXRpb24tb3V0bG9vay8mc2E9RCZzb3VyY2U9aGFuZ291dHMmdXN0PTE1NzQ0MTkyNDM5NDMwMDAmdXNnPUFGUWpDTkg2VHJNU24zUjJEVmdjUS1LcVdOd0NyNGhxT1E&guce_referrer_sig=AQAAAJliAVo9xnegKwc1d4Az6aLP-bOAPtlrJ7 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 15 sa.
    Deha stratejisi ....
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TncyKrmn 1 gün
    Entegrasyon olayı çok iyi oluyor. Bugün de kapalı betada olan Gog Galaxy 2.0 kullanımı geldi. Dünya varmış resmen. Hesaba bağlıyorsunuz tüm kütaphanenizi misler gibi tek uygulamayla rahat ediyorsunuz.
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    jem991 1 gün
    ben 1 yıla yakın bir süredir 1 adet gmail hesabımı hep outlook üzerinden kullanıyordum.
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