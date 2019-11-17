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    WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor

    Popüler iletişim platformu WhatsApp, kullanıcıların engellenen kişiler üzerinde daha iyi kontrol sağlamaları için iki yeni özellik üzerinde çalışıyor. İşte konunun detayları.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor
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    WhatsApp, platformdaki kullanıcıların, engelledikleri kişiler üzerinde daha iyi kontrol sağlamaları için iki yeni özelliği test etmeye başladı ve yakında kullanıma sunmayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında, tam ekran modunu test ediyor"

    Engellenen kişi uyarısı

    WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor
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    WhatsApp, bir kişiyi engellediğinizde veya engeli kaldırdığınızda, sohbet kısmında görünecek olan yeni bir özellik geliştiriyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde ve bir kullanıcıyı engellediğinizde, WhatsApp sohbet penceresine bir not ekleyerek "Bu kişiyi engellediniz. Blokeyi kaldırmak için dokunun" uyarısı gösterecek. Aynı zamanda o kişinin engelini kaldırdığınızda da aynı durum geçerli olacak. Bu notu sadece siz göreceğinizi ve karşı tarafın engellendiğine dair bir bildirim almayacağını da söyleyelim.

    Engellenen kişileri gruplama

    WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor

    WhatsApp'ın geliştirdiği bir diğer yenilik ise, engellenen kişiler listenizi otomatik olarak gruplama özelliği. Bu düzenlemenin otomatik olarak gerçekleştireceği belirtilirken, manuel olarak herhangi bir ayarlamanıza gerek kalmayacak. Uygulama engellenen kişiler listenizdeki işletmeleri ikinci bir gruba taşıyacak. Bu özelliklerin şimdilik geliştirilme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki güncellemelerle birlikte kullanıcılara sunulmasının planlandığını da belirtelim.



    https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-332-whats-new/ Yorum Yaz
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    alemburda34 5 gün en beğenilen
    dark mod diyorum daha ne diyeyim nelerle uğraşıyor bunlar hala.
    2 Yanıt Yanıtla +29
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    Virtual Reality 5 gün
    Bir grubu sessize alıp arşive attığımız halde hareketlilik olduğunda arşivden çıkıyor. Sinir bozucu.

    Bir grup veya kişi için arşivle seçeneğine basıldığında "İleti geldiğinde arşivden çıksın mı? - Evet / Hayır" şeklinde seçenek sunmak bu kadar zor mu? WhatsApp çlaışanlarının bu basit seçeneği eklemek istememelerinin özel bir nedeni var mı?
    Bir grubu sessize alıp arşive attığımız halde hareketlilik olduğunda arşivden çıkıyor. Sinir bozucu. Bir grup veya kişi için arşivle seçeneğine basıld...
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    Yanıtla +19
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    kültürlü cingen 5 gün
    WhatsApp'ı yazan ekip bir moktan anlamıyor kimse kusura bakmasın. Telegram dayar döşer
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    ipli jeton 1 gün
    Whatsapp'a yazıyorum. Şu çapraz yedekleme-geri yükleme işin halledin. Tüm platformlarda yedekleme geri yükleme işini tek bi standarda bağlayın, telefonunu yenileyince mesajları nasıl yenisine aktarırız diye düşünmeyelim.



    Normal kullanıcısını düşünen bir firma,

    sorununuzu anlıyoruz. İlerleyen sürümlerde bunu çözmek için adımlar atabiliriz. Demesi gerekir değil mi?



    Whatsapp'ın verdiği cevap ne biliyor musunuz?

    Kullandığınız telefondan x OS'a sohbetlerinizi aktaramazsınız. Aşağıdaki işletim sistemleri arasında da aktarım yapamazsınız.

    Dilerseniz sohbetlerinizi tek tek e posta ile gönderebilirsiniz. Ancak e posta ile sohbetleriniz yeni telefonunuza aktaramazsınız.



    Whatsapp'ın gözünde kullanıcının değeri bu kadar. Sorunu çözmek için adım atacağız demek yerine kullanıcısına akıl veriyor. Sanki ben bilmiyorum sohbeti e posta ile yollayabileceğimi, sanki ben bilmiyorum kendi telefonumdan x OS'a yedek aktaramayacağımı. Zaten bunu çozun diye mesaj attım size. Bravo çok iyi yardımcı oldunuz. Adamakıllı rakip olsa bir dakika kullanmam.
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    津波 1 gün
    Çalışın bakalım, yaparsınız ha gayret koçlarım.
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    Frobisher 1 gün
    Watusi kullanıyorum dark mod ve ek özelliklerle beraber şahane. Whatsapın keyfini beklersek daha çok bekleriz bir dark mod için
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    drjacob 2 gün
    bi tasarım güncellemesi bir de dark mode üzerinde çalışsalar yeterdi aslında
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    lawbreaker 2 gün
    çok da gerekli olmayan şeyler
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    o8 4 gün
    yolla ordan bi karanlık mod
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    pcwolf28 4 gün
    Whatsapp grubunda tanınmayan kişilerin profiline mesaj gönder diyerek veya grup bilgilerinden girip geri döndüğümüzde grup kişilerine veya grup sohbetine geri döneceğine tutuyor ana sohbet ekranına atıyor.
    En uyuz olduğum şey.
    Bir de matah bir şeymiş gibi loading ekranı koymuş akıllılar. Ulan mesajlara bakarken simge niye geliyor önüme???
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    ipli jeton 4 gün
    Saçma sapan yenilikler ekleyip duracaklarına şu çapraz yedekleme sorunu çözsünler. Ulan başka bi ekosisteme geçerken Whatsapp mesajlarım ne olacak onu düşünüyoruz.



    Bakınız Windows Phone desteği bitiyor. Bu cihazları whatsapp için kullananlar şimdi mesajları nasıl yeni telefona aktarırırız diye onu düşünüyor.

    Whatsapp ile telefon değiştirmek bile dert, her platformda yedek dosyası yapısı farklı farklı olduğu için birbirini tanımıyorlar. Ortak bir yedekleme formatı belirlemek çok zor ama abidik gubidik yenilikler yapmak çok kolay. Yersen.



    Birçoğumuzun binlerce mesajı oluyor. Bu işi verileri kaybetme pahasına malı yollarla yapabilenler varsa whatsapp gibi bir firma hayli hayli becerebilir.



    Ki Whatsapp'a rakip olarak çıkan Telegram'da bu özellik yıllardır var. Sorunsuzca OS'lar arasında yedekleri transfer edebiliyoruz. Whatsapp gibi bir uygulamada bu özelliğin olmaması kötü, el mahkum kullanıyoruz işte. Keşke telegram yaygınlaşsa da şu whatsapp denen saçmalığa mecbur kalmasak.
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    Askaparta 4 gün
    Engellemeler engellenmemelidir.
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    DH Misafiri 4 gün
    Sonunda whatsappı sildim rahatladım. Şimdilik telegrama yöneldim, bakalım.
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    WhatsApp, yeni özellik ve
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