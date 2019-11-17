WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor

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WhatsApp, platformdaki kullanıcıların, engelledikleri kişiler üzerinde daha iyi kontrol sağlamaları için iki yeni özelliği test etmeye başladı ve yakında kullanıma sunmayı planlıyor.

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Engellenen kişi uyarısı

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WhatsApp, bir kişiyi engellediğinizde veya engeli kaldırdığınızda, sohbet kısmında görünecek olan yeni bir özellik geliştiriyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde ve bir kullanıcıyı engellediğinizde, WhatsApp sohbet penceresine bir not ekleyerek "Bu kişiyi engellediniz. Blokeyi kaldırmak için dokunun" uyarısı gösterecek. Aynı zamanda o kişinin engelini kaldırdığınızda da aynı durum geçerli olacak. Bu notu sadece siz göreceğinizi ve karşı tarafın engellendiğine dair bir bildirim almayacağını da söyleyelim.

Engellenen kişileri gruplama

WhatsApp'ın geliştirdiği bir diğer yenilik ise, engellenen kişiler listenizi otomatik olarak gruplama özelliği. Bu düzenlemenin otomatik olarak gerçekleştireceği belirtilirken, manuel olarak herhangi bir ayarlamanıza gerek kalmayacak. Uygulama engellenen kişiler listenizdeki işletmeleri ikinci bir gruba taşıyacak. Bu özelliklerin şimdilik geliştirilme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki güncellemelerle birlikte kullanıcılara sunulmasının planlandığını da belirtelim.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-332-whats-new/