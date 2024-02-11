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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 12'yi 2024'te piyasaya sürmeyebilir

    Yazılım devi Microsoft büyük bir Windows 11 güncellemesine hazırlandığı için Windows 12'nin bu yıl piyasaya sürülmesi beklenmiyor.                              

    Microsoft, Windows 12'yi 2024'te piyasaya sürmeyebilir Tam Boyutta Gör

    Microsoft, bu yıl Windows 12'yi beklemememiz gerektiğini, çünkü şirketin bu yıl Windows 11 24H2 için büyük bir güncelleme yayınlamaya odaklanacağını ima etti.

    Bu, Windows 12'nin doğrudan iptali olarak değerlendirilmese de büyük bir Windows 11 güncellemesiyle birlikte yeni bir işletim sisteminin piyasaya sürülmesi olasılığı son derece düşük görülüyor.

    Windows 11'e yapay zeka güncellemesi 

    Windows 11 24H2 hem Microsoft hem de kullanıcılar için önemli bir güncelleme olacak, çünkü bu sürüm başlangıçta Windows 12'ye atfedilen yapay zeka ile ilgili bir dizi yeni özellik içerecek. Ayrıca bazı mevcut Intel ve AMD mobil işlemcilerde bulunan donanım NPU'ları (Neural Processing Unit - Yapay Zeka İşlem Birimi) için geliştirilmiş destek de bekleniyor.

    Microsoft, Windows 12'yi 2024'te piyasaya sürmeyebilir Tam Boyutta Gör

    Ne yazık ki, Microsoft henüz büyük güncellemeyle ilgili ayrıntıları açıklamadı, ancak altı aydan önce yayınlanması beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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