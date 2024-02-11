Microsoft, Windows 12'yi 2024'te piyasaya sürmeyebilir

Microsoft, bu yıl Windows 12'yi beklemememiz gerektiğini, çünkü şirketin bu yıl Windows 11 24H2 için büyük bir güncelleme yayınlamaya odaklanacağını ima etti.
Bu, Windows 12'nin doğrudan iptali olarak değerlendirilmese de büyük bir Windows 11 güncellemesiyle birlikte yeni bir işletim sisteminin piyasaya sürülmesi olasılığı son derece düşük görülüyor.
Windows 11'e yapay zeka güncellemesi
Windows 11 24H2 hem Microsoft hem de kullanıcılar için önemli bir güncelleme olacak, çünkü bu sürüm başlangıçta Windows 12'ye atfedilen yapay zeka ile ilgili bir dizi yeni özellik içerecek. Ayrıca bazı mevcut Intel ve AMD mobil işlemcilerde bulunan donanım NPU'ları (Neural Processing Unit - Yapay Zeka İşlem Birimi) için geliştirilmiş destek de bekleniyor.
Ne yazık ki, Microsoft henüz büyük güncellemeyle ilgili ayrıntıları açıklamadı, ancak altı aydan önce yayınlanması beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.