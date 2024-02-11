Microsoft, Windows 12'yi 2024'te piyasaya sürmeyebilir

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Microsoft, bu yıl Windows 12'yi beklemememiz gerektiğini, çünkü şirketin bu yıl Windows 11 24H2 için büyük bir güncelleme yayınlamaya odaklanacağını ima etti.

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Bu, Windows 12'nin doğrudan iptali olarak değerlendirilmese de büyük bir Windows 11 güncellemesiyle birlikte yeni bir işletim sisteminin piyasaya sürülmesi olasılığı son derece düşük görülüyor.

Windows 11'e yapay zeka güncellemesi

Windows 11 24H2 hem Microsoft hem de kullanıcılar için önemli bir güncelleme olacak, çünkü bu sürüm başlangıçta Windows 12'ye atfedilen yapay zeka ile ilgili bir dizi yeni özellik içerecek. Ayrıca bazı mevcut Intel ve AMD mobil işlemcilerde bulunan donanım NPU'ları (Neural Processing Unit - Yapay Zeka İşlem Birimi) için geliştirilmiş destek de bekleniyor.

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Ne yazık ki, Microsoft henüz büyük güncellemeyle ilgili ayrıntıları açıklamadı, ancak altı aydan önce yayınlanması beklenmiyor.

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