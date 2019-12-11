Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek

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Microsoft, Windows 7 işletim sistemi için desteğini gelecek yılın Ocak ayında sonlandıracağını açıklamıştı. Şirket bu işletim sisteminde yer alan ücretsiz antivirüs yazılımı Security Essentials'ın da fişini çekmeye hazırlanıyor.

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Yeni antivirüs güncellemesi almayacak

Şirket 22 Ekim 2009 tarihinde ilk olarak piyasaya sürdüğü Windows 7'ye, hala yüzde 25 civarında bir pazar payı olmasına rağmen desteğini sonlandıracak. Bu işletim sisteminde yer alan ve Microsoft'un kendisinin geliştirdiği ücretsiz antivirüs yazılımı Security Essentials da, 14 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni antivirüs güncellemeleri almayacak. Şirketin, güncelleme desteğini sonlandırdıktan sonra, Security Essentials'ı tamamen emekliye ayırıp ayırmayacağı ise henüz belli değil.

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Ancak bu haber Windows 7 işletim sisteminin virüslere karşı savunmasız kalacağı anlamına gelmiyor. Zira Avast Antivirus gibi ücretsiz yazılımlar da dahil olmak üzere birçok antivirüs programı Windows 7'yi bir süre daha desteklemeye devam edecek. Böylece kullanıcılar Security Essentials'ın boşluğunu diğer yazılımlarla doldurabilecekler. Microsoft Security Essentials 2009 yılından beri kullanılmaktaydı ve Windows 10 ile birlikte ise antivirüs koruması olarak Windows Defender yazılımı cihazlarımıza yüklü geliyor.

https://www.computerworld.com/article/3489036/microsoft-to-end-updates-to-windows-7s-free-av-software-security-essentials.html