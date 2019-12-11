Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anti Virus ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek

    Yazılım devi Microsoft, desteğini sonlandıracağı Windows 7 işletim sisteminde yer alan ücretsiz antivirüs yazılımı Security Essentials'ı gelecek aydan itibaren güncellemeyecek.
    1 gün
    1,3b
    1
    5
    Anti Virus
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Windows 7 işletim sistemi için desteğini gelecek yılın Ocak ayında sonlandıracağını açıklamıştı. Şirket bu işletim sisteminde yer alan ücretsiz antivirüs yazılımı Security Essentials'ın da fişini çekmeye hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor"

    Yeni antivirüs güncellemesi almayacak

    Şirket 22 Ekim 2009 tarihinde ilk olarak piyasaya sürdüğü Windows 7'ye, hala yüzde 25 civarında bir pazar payı olmasına rağmen desteğini sonlandıracak. Bu işletim sisteminde yer alan ve Microsoft'un kendisinin geliştirdiği ücretsiz antivirüs yazılımı Security Essentials da, 14 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni antivirüs güncellemeleri almayacak. Şirketin, güncelleme desteğini sonlandırdıktan sonra, Security Essentials'ı tamamen emekliye ayırıp ayırmayacağı ise henüz belli değil.

    Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek
    Tam Boyutta Gör

    Ancak bu haber Windows 7 işletim sisteminin virüslere karşı savunmasız kalacağı anlamına gelmiyor. Zira Avast Antivirus gibi ücretsiz yazılımlar da dahil olmak üzere birçok antivirüs programı Windows 7'yi bir süre daha desteklemeye devam edecek. Böylece kullanıcılar Security Essentials'ın boşluğunu diğer yazılımlarla doldurabilecekler. Microsoft Security Essentials 2009 yılından beri kullanılmaktaydı ve Windows 10 ile birlikte ise antivirüs koruması olarak Windows Defender yazılımı cihazlarımıza yüklü geliyor.



    https://www.computerworld.com/article/3489036/microsoft-to-end-updates-to-windows-7s-free-av-software-security-essentials.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Bay Robot 1 gün en beğenilen
    Sırf ilgi çekmek için antivirüs yazılımı yerine virüs yazılımı demek de ne bileyim...
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    asau 1 gün
    Desenize Avast veri casusluğuna devam edecek. Meydan ona kaldı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tokatli6061 1 gün
    XP yi internet tarayıcıları desteği kesene kadar kullanmıştım 7 de öyle olur. Belki o arada telefon tablet için yapılmış bilgisayar için mobilden uydurma boktan Win 10 yerine düzgün bir 11 mi olur 12 mi iyi birşey yaparlar umut işte
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Evil.Morty 1 gün tokatli6061
    11 veya 12 gelmeyecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mert1907 1 gün
    Ne büyük kayıp.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bay Robot 1 gün en beğenilen
    Sırf ilgi çekmek için antivirüs yazılımı yerine virüs yazılımı demek de ne bileyim...
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün SpaceX: Astronomların başına bela olan Starlink uyduları için çözüm üretmeye çalışıyoruz! 1 gün Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar 1 gün Uygun Fiyatlı RUSH VOODOO RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi 1 gün Sahibinden.com, yeni platformu Oto360'ı tanıttı 1 gün Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı 1 gün 460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı! 1 gün Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek 1 gün Mac Pro için tekerlek 3200TL 1 gün 2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler 1 gün Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak 1 gün Left 4 Dead benzeri GTFO, nihayet Steam Erken Erişim'de yerini aldı 1 gün Xiaomi Mi Note 10 resmi satışlara başladı 1 gün PES 2020’nin ücretsiz versiyonu çıktı: PES 2020 LITE 1 gün Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu 1 gün Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor 1 gün Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill yakında geri dönüyor 1 gün Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı 1 gün Oppo 320 milyon akıllı telefonda, Android tabanlı ColorOS kullanıldığını açıkladı 1 gün Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak 1 gün LG Gram dizüstü serisi güncellendi 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek Sonraki Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz 1 gün Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor 2 gün Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor 2 gün Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı 2 gün 2019'da 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan Disney, sinema tarihine geçti 2 gün Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek 2 gün Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu! 2 gün Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor 2 gün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı 2 gün iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 2 gün Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Heat 2 gün Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor 2 gün Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor 2 gün 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı 2 gün Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor 2 gün RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı 2 gün Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı 2 gün Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu 2 gün ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak 2 gün Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim