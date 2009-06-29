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Microsoft Windows 7 işletim sistemi için USB bellek seçeneğini de düşünüyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft Windows 7 işletim sistemi için USB bellek seçeneğini de düşünüyor
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Microsoft ön-satışına başladığı ve global lansmanını 22 Ekim'de yapmayı planladığı Windows 7 işletim sistemini USB bellek alternatifiyle de sunabilir. Gelen bilgilere göre firma yeni işletim sistemini son dönemde oldukça popüler olan mini-bilgisayarlarda ve optik sürücüye sahip olmayan MacBook Air gibi ultra-ince sistemlerde rahatça kullanılabilmesi adına bu yönde bir girişimde bulunarak, USB bellek seçeneğini de listeye ekleyebilir. Ancak bu durum Microsoft tarafından henüz doğrulanabilmiş değil.

7. jenerasyon yeni işletim sistemini hemen her kategoride yaygınlaştırmayı planlayan Microsoft, ilk defa bir işletim sistemini USB bellek içerisinde sunarak optik sürücüsü bulunmayan ve uygulama yüklemek için harici sürücü gereksinimi yaşayan sistemlerde, Windows 7'nin kullanılabilmesi için bu yönde adım atabileceği belirtilirken, alınacak olası bir karar da uygulamanın nasıl işleyeceği ise merak konusu. Zira birkaç Gigabyte'lık depolama kapasitesi sunan USB bellek maliyetinin CD veya DVD'den daha yüksek olacağı belirtiliyor.


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benben2009 10 yıl
Ancak bu durum Microsoft tarafından henüz doğrulanabilmiş değil.
microsoftun haberi bile yok onlarda burdan orenip boyle bişey yapabilrler :D
işte büyük şirket olmak böyle birşey hiç bişey yapmasanda dedikoduları takip etsen dedikodulara gore işlerini yorutsen yinede her turlu goturursun işi
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Cool Boy 10 yıl
Windows 7 bambaşka bir platform olacak sanki . . .
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BrUdEr 10 yıl
Benim merak ettigim, Windows 7'nin Macbook (PRO) Kullanicilar tarafindan iki Park Touchpad Funktionunun eklenip eklenmedigi?Bilen varmi?
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EddyCue 10 yıl
iyi olur valla asus eee pcye os kurmak için binbir takla atıyorum.
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.:fat32:. 10 yıl
windows 7 için güzel düşünce ama kullanıcılar usb üzerinden kurulumu yaparken ne yapar acaba? Aslında internet üzerinden orjinal sitesinden torrent ile indirilse fena olmazdı hani.
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Confusion 10 yıl
win7 gibi yoğun bir OS nin usb den kurulumu ne kadar zaman alır? kaç mb okuma hazlı bir ürün tercih ederler? vb vb çok soru var ama düşünce olarak güzel...


özellikle micro xp gibi usb den çalışan yada usb den kurulan OS leri kullananlar pratikte bu işin çok başarılı ve zevkli olduğunu bilirler
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Like a Sir 10 yıl
artık forumda bi ton win7 usb kurulum sorunu die konu açılır
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bodyman700 10 yıl
güzel olabilir ama nedense içimde daha çabuk kırılacak gibi bir his oluşuyor
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