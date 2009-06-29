Microsoft Windows 7 işletim sistemi için USB bellek seçeneğini de düşünüyor

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Microsoft ön-satışına başladığı ve global lansmanını 22 Ekim'de yapmayı planladığı Windows 7 işletim sistemini USB bellek alternatifiyle de sunabilir. Gelen bilgilere göre firma yeni işletim sistemini son dönemde oldukça popüler olan mini-bilgisayarlarda ve optik sürücüye sahip olmayan MacBook Air gibi ultra-ince sistemlerde rahatça kullanılabilmesi adına bu yönde bir girişimde bulunarak, USB bellek seçeneğini de listeye ekleyebilir. Ancak bu durum Microsoft tarafından henüz doğrulanabilmiş değil.

7. jenerasyon yeni işletim sistemini hemen her kategoride yaygınlaştırmayı planlayan Microsoft, ilk defa bir işletim sistemini USB bellek içerisinde sunarak optik sürücüsü bulunmayan ve uygulama yüklemek için harici sürücü gereksinimi yaşayan sistemlerde, Windows 7'nin kullanılabilmesi için bu yönde adım atabileceği belirtilirken, alınacak olası bir karar da uygulamanın nasıl işleyeceği ise merak konusu. Zira birkaç Gigabyte'lık depolama kapasitesi sunan USB bellek maliyetinin CD veya DVD'den daha yüksek olacağı belirtiliyor.