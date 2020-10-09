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    Microsoft xCloud uygulaması iOS’a geliyor

    Amazon Luna’nın Apple ile çalışarak web uygulaması üzerinden faaliyetlerine başlamasını örnek alan Microsoft xCloud hizmeti de benzer bir yöntemle iOS platformuna gelecek.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft xCloud uygulaması iOS’a geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Bulut oyun sistemleri son dönemde özellikle teknoloji devlerinin devreye girmesiyle patlama yaptı. Sony, Nvidia, Google, Microsoft gibi devler bulut oyun sektöründe sıkı bir rekabete başlamak üzere. Bununla birlikte iOS tarafında bazı sıkıntılar var.

    Microsoft xCloud yakında App Store’da

    Apple; uygulamaların cihaz üzerinde çalışması veya varsayılan ödeme yöntemini kullanması gibi belirli kurallar belirledi ve bulut oyun uygulamalarının bu kuralları ihlal ettiğini düşünüyor. Bulut oyun hizmeti sahipleri de App Store kurallarına uyabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

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    Örneğin Amazon firması Apple ile ortak bir proje geliştirerek web uygulaması üzerinden Luna oyun akışı sağlama konusunda kuralları tam olarak karşılamaya başladı.

    Microsoft da beta sürecinde sorun yaşayan ve App Store mağazasından kaldırdığı xCloud için benzer bir yol izleyecek. Phil Schiller web uygulaması üzerinden xCloud hizmetinin sunulması için çalışmalar yaptıklarını ve gelecek yıl App Store mağazasında yerini alacağını bildirdi.

    Muhtemelen Apple ile birlikte hareket eden Microsoft ayrıca gelecek yıl Windows platformuna da xCloud hizmetini sunmak istiyor. Bunun için de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.



    https://www.engadget.com/xcloud-iphone-windows-pc-031554129.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    X4eros 1 hf.
    Ey microsoft lütfen şunu Türkiyeye getir ne konsol ne oyun alabiliyoruz çok tutar
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