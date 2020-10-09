Microsoft xCloud uygulaması iOS’a geliyor

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Bulut oyun sistemleri son dönemde özellikle teknoloji devlerinin devreye girmesiyle patlama yaptı. Sony, Nvidia, Google, Microsoft gibi devler bulut oyun sektöründe sıkı bir rekabete başlamak üzere. Bununla birlikte iOS tarafında bazı sıkıntılar var.

Microsoft xCloud yakında App Store’da

Apple; uygulamaların cihaz üzerinde çalışması veya varsayılan ödeme yöntemini kullanması gibi belirli kurallar belirledi ve bulut oyun uygulamalarının bu kuralları ihlal ettiğini düşünüyor. Bulut oyun hizmeti sahipleri de App Store kurallarına uyabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

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Örneğin Amazon firması Apple ile ortak bir proje geliştirerek web uygulaması üzerinden Luna oyun akışı sağlama konusunda kuralları tam olarak karşılamaya başladı.

Microsoft da beta sürecinde sorun yaşayan ve App Store mağazasından kaldırdığı xCloud için benzer bir yol izleyecek. Phil Schiller web uygulaması üzerinden xCloud hizmetinin sunulması için çalışmalar yaptıklarını ve gelecek yıl App Store mağazasında yerini alacağını bildirdi.

Muhtemelen Apple ile birlikte hareket eden Microsoft ayrıca gelecek yıl Windows platformuna da xCloud hizmetini sunmak istiyor. Bunun için de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

https://www.engadget.com/xcloud-iphone-windows-pc-031554129.html

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