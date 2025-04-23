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    Google, Gemini'nin Samsung cihazlara ön yüklü gelmesi için servet ödüyor

    Google'ın bu hafta görülen tekelcilik davasından elde edilen bilgiler, şirketin Gemini yapay zekasının Samsung telefonlara ön yüklü olarak gelmesi için "yüklü miktarda" ödeme yaptığını ortaya koydu.

    Google, Gemini'nin Samsung cihazlara gelmesi için servet ödüyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın bu hafta görülen tekelcilik davasından elde edilen bilgiler, şirketin Gemini yapay zekasının Samsung telefonlara ön yüklü olarak gelmesi için Güney Koreli şirkete "yüklü miktarda" ödeme yaptığını ortaya koydu.

    Ancak Google'ın teknoloji şirketlerine cihazlarında hizmetlerini sunmaları için ödeme yapması yeni bir şey değil. Arama devinin bilgisayarlarında, akıllı telefonlarında ve tabletlerinde varsayılan arama motoru olarak kalmasını sağlamak için Apple'a milyarlarca dolar ödediği biliniyor.

    Daha önce Kasım 2023'te Epic Games ile Google arasında açılan davada Google'ın Samsung'a mobil cihazlarına Google arama motoru ve Play Store'u önceden yüklemesi için dört yıl boyunca 8 milyar dolar ödediği ortaya çıkmıştı.

    Bloomberg'in haberine göre, yasayı iki kez ihlal ettiği tespit edilmesine rağmen uygulama bugün de devam ediyor. 2024'teki bir başka kararda, Google'ın varsayılan arama motoru olmasını sağlamak için Samsung'a yaptığı ödemelerin antitröst kararlarını ihlal ettiği tespit edildi.

    Adalet Bakanlığı avukatı David Dahlquist, duruşma sırasında Google'ın çevrimiçi arama hakimiyetini daha da genişletmek amacıyla yapay zeka ürünlerini kullanmasını engellemek için sert önlemler alınması gerektiğini söyledi. Google'ın arama tekelinin, kullanıcıları arama motoruna geri yönlendiren yapay zeka ürünlerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu ekledi.

    Rakam belli değil ancak "muazzam bir meblağ" olarak niteleniyor

    Duruşmada gösterilen belgeler, Google'ın Samsung'a Gemini AI uygulamasını cihazlarına yüklemesi için aylık ödeme yaptığını ve bu anlaşmayı 2028'e kadar uzatma seçeneği olduğunu ortaya koyuyor. Finansal şartlar açıklanmasa da Dahlquist, aylık ödemeleri "muazzam bir meblağ" olarak açıkladı.

    Gemini, Galaxy S24 serisiyle Galaxy AI'nın piyasaya sürülmesinin ardından Samsung cihazlarında merkezi bir rol oynamaya başladı. Her iki şirket, bir süre Galaxy cihazlarında özel olarak kalan birkaç yapay zeka özelliği üzerine iş birliği yaptı.

    Google'a karşı açılan son antitröst davası, şirketin çevrimiçi aramadaki tekelini ilgilendiriyor. Adalet Bakanlığı, Google'ı Chrome tarayıcısını satmaya ve daha rekabetçi bir çevrimiçi arama ortamı için ek önlemler almaya zorlayacak bir bir kararın çıkmasını istiyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/652746/google-samsung-gemini-default-placement-antitrust-trial https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-21/google-paid-samsung-enormous-sums-for-gemini-ai-app-installs?embedded-checkout=true
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    gladiator08 18 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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