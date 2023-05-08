ChatGPT sayesinde saatte 300 TL, ayda 350 bin TL kazanılıyor! Nasıl mı?

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın gelmesiyle sıradan vatandaş ve çalışanlar aynı şeyi düşünür hale geldi: İşimi yapay zekaya ne zaman kaybedeceğim? Aslında bu yanlış bir düşünce değil. Gerçekten de yapay zeka bazı işleri insanların elinden alacak. Ama her yeni endüstride olduğu gibi yeni iş alanları da oluşacak. Bunlardan birisi de yapay zeka eğitmenleri.

Kansas City'de yaşayan 34 yaşındaki Alexej Savreux, yıllar boyunca Fast-food zincirlerinden bekçiliğe ve hurdacılığa kadar her türlü alanda çalıştığını belirtiyor. Ancak bugünlerde yaptığı iş muhtemelen daha az yorucu: Kendisi artık bir yapay zeka eğitmeni.

Saatte 15 dolar

Savreux, esasında ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerine verileri nasıl analiz edeceklerini öğretmek için perde arkasında çalışan kontratlı çalışan ordusunun bir parçası. Bu çalışan ordusu, yapay zekanın doğruluğunu artırmak için fotoğrafları, videoları ve verileri etiketleyerek algoritmanın hangi metni üretmesi gerektiğini belirliyor. Bunun için ise minimum saatte 15 dolar (ortalama 40 dolar)veya yaklaşık 300 TL ücret alınıyor. Bu ücretlendirme bir nevi serbest zamanlı çalışmaya dayanıyor. Dolayısıyla ne kadar çok çalışılırsa o kadar fazla kazanmak mümkün. Türkiye özelinde bu işten aylık 350 bin TL'den fazla kazanmak mümkün. Örnek bir iş ilanını kaynak kısmında görebilirsiniz. Yapay zeka eğitmenleri yıllık 250 bin dolara kadar kazanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Savreux gibi çalışanlar son birkaç yılda ChatGPT’nin daha iyi yanıtlar vermesini sağlamak için OpenAI’ın sistemlerinde binlerce saat harcadı. Onların geri bildirimleri, şirket ve yapay zeka rakipleri için acil ve sonsuz bir ihtiyacı karşılıyor: Eğitim verisi olarak hizmet eden cümle, etiket ve diğer bilgi akışlarını sağlamak.

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Kasım ayında ChatGPT'yi piyasaya süren ve domino taşlarının ilkini deviren OpenAI dahil olmak üzere teknoloji girişimleri için çalışan Savreux, "Biz angarya işçileriz, ancak bu olmadan yapay zeka dil sistemleri olmazdı. İstediğiniz tüm sinir ağlarını tasarlayabilir, istediğiniz tüm araştırmacıları dahil edebilirsiniz, ancak etiketleyiciler olmadan ChatGPT'niz olmaz. Elinizde hiçbir şey olmaz" dedi.

Her anlamda iyi bir iş değil

Türkiye şartlarında bu iyi bir iş gibi görülebilir ancak esasında ChatGPT’yi ChatGPT yapan bu insanlar birer taşeron konumunda. İşlerinin garantisi tamamen talebe bağlıyken sağlık sigortası gibi yan haklara çoğunlukla sahip olamıyorlar. Elbette Alexej Savreux’un senaryosunda bu iş önceki işlerinden daha iyi ancak ücretlendirme genel olarak yapılan işin değerini karşılamıyor. Bu yapay zeka eğitmenleri ek haklarla birlikte adil ücretlendirme talep ediyor ve insan gibi muamele görmeyi talep ediyorlar.

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ChatGPT sayesinde saatte 300 TL, ayda 350 bin TL kazanılıyor!