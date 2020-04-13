Microsoft, yeni Edge tarayıcının Windows 7 desteğini devam ettirecek

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Teknoloji devi yeni yayınladığı duyuruyla Windows 7 kullanıcılarının yüzünü güldürdü. Çoğu kişi tarafından beğeniyle kullanılan yeni Edge tarayıcı eski işletim sistemi altında çalışmaya devam edecek.

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Microsoft Edge’in Chromium tabanlı sürümü indirilmeye sunuldu

2021'e kadar desteklenecek

Doküman sayfasında yayınlanan yazıya göre Microsoft, Chromium tabanlı hale getirdiği güncel Edge tarayıcısını 15 Haziran 2021'ye kadar Windows 7 için geliştirmeye devam edecek. Hali hazırda Windows 7 kullanan kurumsal müşteriler için 3 yıla kadar ek güncelleştirme sunan firma özellikle de bu kullanıcı kitlesini memnun edeceğe benziyor.

Microsoft ayrıca son kullanıcıların da kullanmaya devam edebileceği tarayıcısı hakkında her ne kadar güvenliğe katkı sağladığına işaret etse de işletim sistemi kaynaklı endişelerini dile getirerek Windows 10’u bir kere daha hatırlatmış.

Ayrıca Bkz. "Bu yıl Windows 10X cihazı gelmeyebilir"

Son olarak IE modu bulunan tarayıcının bu özelliğini kullanmak kurumsal müşterilere yayınlanan güncelleştirmelerin kurulmadığı sistemlerde güvenlik riski doğurabiliyor. 2023 yılının başlarına kadar ek güncelleştirmeleri almaya devam edecek işletim sisteminin son 1.5 yılı için tarayıcı konusu ise soru işaretleri doğuruyor.

https://www.ghacks.net/2020/04/12/microsoft-to-support-new-edge-browser-until-july-15-2021-on-windows-7/

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