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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, yeni Edge tarayıcının Windows 7 desteğini devam ettirecek

    Tarayıcı motorunu değiştirdiği Edge ile ivmelenen bir başarı elde eden yazılım devinin açıklaması emektar işletim sistemini kullananları sevindirdi.
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    Tarayıcılar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft, yeni Edge tarayıcının Windows 7 desteğini devam ettirecek
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    Teknoloji devi yeni yayınladığı duyuruyla Windows 7 kullanıcılarının yüzünü güldürdü. Çoğu kişi tarafından beğeniyle kullanılan yeni Edge tarayıcı eski işletim sistemi altında çalışmaya devam edecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft Edge’in Chromium tabanlı sürümü indirilmeye sunuldu

    2021'e kadar desteklenecek

    Doküman sayfasında yayınlanan yazıya göre Microsoft, Chromium tabanlı hale getirdiği güncel Edge tarayıcısını 15 Haziran 2021'ye kadar Windows 7 için geliştirmeye devam edecek. Hali hazırda Windows 7 kullanan kurumsal müşteriler için 3 yıla kadar ek güncelleştirme sunan firma özellikle de bu kullanıcı kitlesini memnun edeceğe benziyor.

    Microsoft ayrıca son kullanıcıların da kullanmaya devam edebileceği tarayıcısı hakkında her ne kadar güvenliğe katkı sağladığına işaret etse de işletim sistemi kaynaklı endişelerini dile getirerek Windows 10’u bir kere daha hatırlatmış.

    Ayrıca Bkz. "Bu yıl Windows 10X cihazı gelmeyebilir"

    Son olarak IE modu bulunan tarayıcının bu özelliğini kullanmak kurumsal müşterilere yayınlanan güncelleştirmelerin kurulmadığı sistemlerde güvenlik riski doğurabiliyor. 2023 yılının başlarına kadar ek güncelleştirmeleri almaya devam edecek işletim sisteminin son 1.5 yılı için tarayıcı konusu ise soru işaretleri doğuruyor.



    https://www.ghacks.net/2020/04/12/microsoft-to-support-new-edge-browser-until-july-15-2021-on-windows-7/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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