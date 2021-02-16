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    Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı

    Teknoloji şirketlerinin devlerinden olan Microsoft, yeni kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu. Fiyatı ve çıkış tarihi de açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    16 Şubat 2021, 20:00 (1 gün)
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    Çevre Birimleri
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
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    Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz saatlerde Microsoft, Xbox konsolu için yeni kablosuz ve mikrofonlu yeni kulaklığını duyurdu. Hem çıkış tarihi hem de fiyatı açıklandı.

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    Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık ismi ile çıkış yapacak olan kulaklık, 16 Mart'ta satışa sunulacak. Fiyatı ise 99,99 dolar. Ne yazık ki şu an için Türkiye fiyatı belli değil ancak 1000 TL civarında olacağını tahmin edebiliriz. Buraya tıklayarak kulaklığın resmi sayfasına ulaşabilirsiniz. 

    Kulaklığın Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 bilgisayarlar ve Bluetooth® üzerinden mobil cihazlarla uyumlu olduğunu da belirtelim.

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    Kulaklığa ait tüm teknik detayları ve videosunu da aşağıda bulabilirsiniz.

    Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı
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    Tanıtım Yazısı

    Ses performansında sınıfının en iyisi

    Bir bağlantı aksesuarı veya sinyal istasyonuna gerek olmadan Xbox konsolunuzla %100 kablosuz bağlantılı, düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli sesi deneyimleyin. Gerçekçilik ve sizi tamamen saran ses doğruluğu için Windows Sonic, Dolby Atmos ve DTS Headphone:X gibi uzamsal ses teknolojilerini destekler.

    Rahat ve sezgisel tasarım

    Ultra yumuşak kulaklıklar, hafif tasarım ve özelleştirilebilir kafaya oturma ayarı sayesinde saatlerce rahat bir şekilde oyun oynayın. Yeni Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklığın döndürülebilir kulaklık kadranları, ses düzeyini ve oyun/sohbet dengesini sezgisel yöntemle değiştirme olanağı sunar. Hızlıca ayarlayın ve oyuna dönün. Tamamen ayarlanabilir mikrofon, kullanılmadığı zaman katlanabilir ve göz önünde durmaz.

    Son derece anlaşılır sohbet

    Ses yalıtımı, arka plan sesini azaltarak mikrofonda sesinize odaklanır. Konuşmadığınız zamanlarda ise otomatik ses kapatma özelliği, iletişim kanalının anlaşılır kalması için mikrofonunuzun sesini otomatik olarak kapatır. Sesi manuel kapatma düğmesi de ihtiyacınız olduğunda size gizlilik seçeneği sunar.

    Size uygun tasarlandı

    Frekans düzenleyici, bas artırma, otomatik ses kapatma hassasiyeti ve mikrofon izleme düzeyleri gibi ses kontrollerinde ince ayarlar yapmak için Xbox Donatıları uygulamasını kullanın. Xbox Kablosuz radyo üzerinden bir bağlantı aksesuarı, kablo ve sinyal istasyonuna gerek olmadan doğrudan konsolunuzla eşleştirin ve Bluetooth® üzerinden mobil cihazınıza bağlayarak hareket halindeyken müzik dinleyin veya sohbet edin.

    İletişimde kalın

    Zorlu ortak görevlerde koordine olmak veya çevrimiçi rekabette boy göstermek için en heyecanlı oyun oturumlarına dayanabilen bir mikrofonlu kulaklığa ihtiyaç duyarsınız. Dahili ve yeniden şarj edilebilir pil, 15 saate varan pil ömrü sunar.



    Kaynakça https://kotaku.com/microsoft-announces-the-all-new-xbox-wireless-headset-1846278458 https://www.xbox.com/TR-TR/accessories/headsets/xbox-wireless-headset Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    SBC kulaklığa 99 doları hangi yüzle istiyorlar, çok garip.
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    AirSupport (SK ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Alınır mı ne diyorsunuz?
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    Nevfel (T. I.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şunları kumaş kaplama yapsalar. Deri her türlü terletiyor.
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    T th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    ses yalıtımı için deri vazgeçilmez.
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    fozdemir (Faruk Özdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    60 dolarlık controller 1000 tl, bu daha pahalı gelir gibi
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    T Twsm 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Technics az70w gerisi fosss
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    C cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox yazmasa daha cool duruyor
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    esenercelik (Esener Çelik) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyat güzel
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