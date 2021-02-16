Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı

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Geçtiğimiz saatlerde Microsoft, Xbox konsolu için yeni kablosuz ve mikrofonlu yeni kulaklığını duyurdu. Hem çıkış tarihi hem de fiyatı açıklandı.

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Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık ismi ile çıkış yapacak olan kulaklık, 16 Mart'ta satışa sunulacak. Fiyatı ise 99,99 dolar. Ne yazık ki şu an için Türkiye fiyatı belli değil ancak 1000 TL civarında olacağını tahmin edebiliriz. Buraya tıklayarak kulaklığın resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kulaklığın Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 bilgisayarlar ve Bluetooth® üzerinden mobil cihazlarla uyumlu olduğunu da belirtelim.

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Kulaklığa ait tüm teknik detayları ve videosunu da aşağıda bulabilirsiniz.

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Tanıtım Yazısı

Ses performansında sınıfının en iyisi

Bir bağlantı aksesuarı veya sinyal istasyonuna gerek olmadan Xbox konsolunuzla %100 kablosuz bağlantılı, düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli sesi deneyimleyin. Gerçekçilik ve sizi tamamen saran ses doğruluğu için Windows Sonic, Dolby Atmos ve DTS Headphone:X gibi uzamsal ses teknolojilerini destekler.

Rahat ve sezgisel tasarım

Ultra yumuşak kulaklıklar, hafif tasarım ve özelleştirilebilir kafaya oturma ayarı sayesinde saatlerce rahat bir şekilde oyun oynayın. Yeni Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklığın döndürülebilir kulaklık kadranları, ses düzeyini ve oyun/sohbet dengesini sezgisel yöntemle değiştirme olanağı sunar. Hızlıca ayarlayın ve oyuna dönün. Tamamen ayarlanabilir mikrofon, kullanılmadığı zaman katlanabilir ve göz önünde durmaz.

Son derece anlaşılır sohbet

Ses yalıtımı, arka plan sesini azaltarak mikrofonda sesinize odaklanır. Konuşmadığınız zamanlarda ise otomatik ses kapatma özelliği, iletişim kanalının anlaşılır kalması için mikrofonunuzun sesini otomatik olarak kapatır. Sesi manuel kapatma düğmesi de ihtiyacınız olduğunda size gizlilik seçeneği sunar.

Size uygun tasarlandı

Frekans düzenleyici, bas artırma, otomatik ses kapatma hassasiyeti ve mikrofon izleme düzeyleri gibi ses kontrollerinde ince ayarlar yapmak için Xbox Donatıları uygulamasını kullanın. Xbox Kablosuz radyo üzerinden bir bağlantı aksesuarı, kablo ve sinyal istasyonuna gerek olmadan doğrudan konsolunuzla eşleştirin ve Bluetooth® üzerinden mobil cihazınıza bağlayarak hareket halindeyken müzik dinleyin veya sohbet edin.

İletişimde kalın

Zorlu ortak görevlerde koordine olmak veya çevrimiçi rekabette boy göstermek için en heyecanlı oyun oturumlarına dayanabilen bir mikrofonlu kulaklığa ihtiyaç duyarsınız. Dahili ve yeniden şarj edilebilir pil, 15 saate varan pil ömrü sunar.

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