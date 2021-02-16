Xbox Game Pass'e bu ay eklenecek oyunlar belli oldu!

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Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Şubat ayının ikinci yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.

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Şubat ayının geriye kalan günlerinde eklenen oyunlara baktığımızda özellikle Dirt 5'in dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Dirt 5 sisteme eklenirken Dirt 4 de sistemden kaldırılıyor. Bu ayın geriye kalan günlerinde eklenecek ve kaldırılacak oyunları tarihleri ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

Eklenecek Oyunlar

18 Şubat

Code Vein - PC

Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition - Konsol

Wreckfest - Konsol, PC

23 Şubat

Killer Queen Black - Konsol

25 Şubat

Dirt 5 - Konsol, PC

Elite Dangerous - Konsol

Superhot: Mind Control Delete - PC

Kaldırılacak Oyunlar

24 Şubat

Dirt 4 - Konsol

28 Şubat

Momodora: Reverie Under the Moonlight - Konsol, PC

Mother Russia Bleeds - PC

Oxenfree - Konsol, PC

The Jackbox Party Pack 4 - Konsol

Vambrace: Cold Soul - Konsol, PC

https://www.gematsu.com/2021/02/xbox-game-pass-adds-elite-dangerous-dirt-5-superhot-mind-control-delete-and-more-in-late-february

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