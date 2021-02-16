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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Game Pass'e bu ay eklenecek oyunlar belli oldu!

    Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek olan ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    16 Şubat 2021, 17:44 (1 gün)
    7,7b
    3
    18
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Xbox Game Pass'e bu ay eklenecek oyunlar belli oldu!
    Tam Boyutta Gör

    Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Şubat ayının ikinci yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "PS5 kontrolcüsü DualSense için yapılan şikayetlerden dolayı Sony'e dava açıldı"

    Şubat ayının geriye kalan günlerinde eklenen oyunlara baktığımızda özellikle Dirt 5'in dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Dirt 5 sisteme eklenirken Dirt 4 de sistemden kaldırılıyor. Bu ayın geriye kalan günlerinde eklenecek ve kaldırılacak oyunları tarihleri ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

    Eklenecek Oyunlar 

    18 Şubat

    • Code Vein - PC
    • Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition - Konsol
    • Wreckfest - Konsol, PC

    23 Şubat

    • Killer Queen Black - Konsol

    25 Şubat

    • Dirt 5 - Konsol, PC
    • Elite Dangerous - Konsol
    • Superhot: Mind Control Delete - PC

    Kaldırılacak Oyunlar

    24 Şubat 

    • Dirt 4 - Konsol

    28 Şubat

    • Momodora: Reverie Under the Moonlight - Konsol, PC
    • Mother Russia Bleeds - PC
    • Oxenfree - Konsol, PC
    • The Jackbox Party Pack 4 - Konsol
    • Vambrace: Cold Soul - Konsol, PC


    https://www.gematsu.com/2021/02/xbox-game-pass-adds-elite-dangerous-dirt-5-superhot-mind-control-delete-and-more-in-late-february Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dirt 5



    Büyüksün Gamepass
    Yanıtla +14
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Code Vein vermişler PC için hala çöp diyorlar...
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 gün ( Mesaj Silindi ) rasterx
    Codevein ve Dirt 5 ? Hadi git bunları ps5 de al da 1000 lira bayıl sen.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöp olan senin yorumun oyunlar değil.Sen beğenmiyorsun diye o oyunlar çöp olmuyor.
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    D DH Misafiri 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunlar kalkoyo kalkmasına ama gold olan oyunlarda var tamamiyle senin oluyo ve kalkmıyo..
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    M memo1231 (mehmet halıcı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çöp diyen arkadaşlara soruyoruz playstationpass ne veriyor?

    Durun ben cevaplıyım hiç bir şey.
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    Anthropomancy (Levent B) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hangi oyunu alsam game pass e geliyor :)
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Verdiği oyunları kaldırmasa sürekli büyüyerek gitse inanılmaz bir sistem.
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    K Krone 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dirt 5 geliyor
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    from softwave 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bence fiyatina gore iyi gelmis dirt 5 yeter de artar en kotu ea access den devam edilir.
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    Soner_o7 (Soner Engin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Code Vein sağlam.
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dirt 5



    Büyüksün Gamepass
    Yanıtla +14
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaldırılan oyunlar kısmını anlamadım verdiğin oyunu neden geri alıyorsun ki bırak kalsın işte
    1 Yanıt Yanıtla
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    Artizt (Mert ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) bio technolog
    Oyunları 'vermiyorlar' ki, oyunlar sadece abonelikle erişiliyor ve anlaşılan süre bitince kalkıyor. Netflix'de bir film/dizi nasıl gelip gidiyorsa onun aynısı.
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    7675 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    xbox game pass, game pass ve
    4 etiket daha şubat ayı oyunları yeni oyunlarine zaman kaldırılacak oyunlar Yazılım
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