Xbox Game Pass'e bu ay eklenecek oyunlar belli oldu!

Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Şubat ayının ikinci yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.
Ayrıca Bkz. "PS5 kontrolcüsü DualSense için yapılan şikayetlerden dolayı Sony'e dava açıldı"
Şubat ayının geriye kalan günlerinde eklenen oyunlara baktığımızda özellikle Dirt 5'in dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Dirt 5 sisteme eklenirken Dirt 4 de sistemden kaldırılıyor. Bu ayın geriye kalan günlerinde eklenecek ve kaldırılacak oyunları tarihleri ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.
Eklenecek Oyunlar
18 Şubat
- Code Vein - PC
- Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition - Konsol
- Wreckfest - Konsol, PC
23 Şubat
- Killer Queen Black - Konsol
25 Şubat
- Dirt 5 - Konsol, PC
- Elite Dangerous - Konsol
- Superhot: Mind Control Delete - PC
Kaldırılacak Oyunlar
24 Şubat
- Dirt 4 - Konsol
28 Şubat
- Momodora: Reverie Under the Moonlight - Konsol, PC
- Mother Russia Bleeds - PC
- Oxenfree - Konsol, PC
- The Jackbox Party Pack 4 - Konsol
- Vambrace: Cold Soul - Konsol, PC
https://www.gematsu.com/2021/02/xbox-game-pass-adds-elite-dangerous-dirt-5-superhot-mind-control-delete-and-more-in-late-february Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Büyüksün Gamepass