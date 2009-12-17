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Microsoft'da iPhone OS'e uygulama hazırladı: Bing

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,7b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Yazılım devi Microsoft'da, 100,000'den fazla uygulama sunan AppStore'dan iPhone ve iPod Touch kullanıcıları için uygulama hazırlayan firmalar arasına katıldı. iPhone OS'in mobil işletim sistemi pazarındaki rakibi Windows Mobile'ın yaratıcısı, Windows Mobile ve Blackberry versiyonları da bulunan arama motoru "Bing"'i AppStore aracılığıyla ücretsiz olarak iPhone OS kullanıcılarına sundu.

Klasik arama motorunun yanında, görsel ve haber arama yapabilen "Bing", iş yeri listelemeden, film seans bilgilerini de kullanıcıya sunuyor. Google Mobile'da olduğu gibi sesli arama yeteneğine sahip olan Microsoft'un arama uygulaması kullanıcının isteğine bağlı olarak konum bilgilerini kullanabiliyor. Ücretsiz olarak AppStore'daki yerini alan Bing'i burayı tıklayarak (iTunes gerektirir.) iPhone OS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazınıza yükleyebilirsiniz.


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