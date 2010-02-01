Microsoft'un Zune telefonu: Windows Mobile 7 ve Nvidia Tegra bir arada!

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Teknoloji dünyası Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği 2010 fuarından sonra yılın ikinci büyük etkinliğine hazırlanıyor. 15-18 Şubat tarihlerinde Barselona'da düzenlenecek MWC yani Mobil Dünya Kongresi'nde önemli gelişmeler yaşanması ve aylardır devam eden pek çok spekülasyonun netliğe kavuşması bekleniyor. İşte o spekülasyonlardan ikisi, Microsoft tarafından sonuca bağlanabilir.

Microsoft ile ilgili iddialardan Windows Mobile 7 ve Zune Phone yani Zune telefonu için MWC'nin resmi tanıtım etkinliğine dönüşeceği ve Redmond merkezli firmanın yeniliklerini kongrede tüm dünyaya açıklayacağı bildiriliyor. İspanya kaynaklı bazı haberlere göre, bu durum %100 olarak doğrulandı ve Windows Mobile 7 tabanlı Zune telefonu, Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak tanıtılacak.

Eylül ayında satışa sunulan Zune HD isimli taşınabilir medya oynatıcısıyla başlayan Microsoft-Nvidia iş birliğinin Zune telefonunda da devam edeceği ve akıllı telefonunun donanımsal alt yapısını ARM tabanlı Nvidia Tegra platformunun oluşturacağı iddia ediliyor. 480 x 272 piksel çözünürlüğünde ekrana ve HDMI çıkışına sahip olacak Zune telefonunun ağırlığı ise sadece 70 gram olacak gibi görünüyor.

Artık gözler Mobil Dünya Kongresi'nde. Microsoft'un kongre kapsamında yapacağı sunum ve lansmanları Donanihaber.com olarak sizlerle paylaşmayı planlıyoruz.

http://www.muycomputer.com/Actualidad/Noticias/Habra-Microsoft-Phone-con-Tegra/