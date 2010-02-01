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Microsoft'un Zune telefonu: Windows Mobile 7 ve Nvidia Tegra bir arada!

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un Zune telefonu: Windows Mobile 7 ve Nvidia Tegra bir arada!
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Temsili görsel.

Teknoloji dünyası Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği 2010 fuarından sonra yılın ikinci büyük etkinliğine hazırlanıyor. 15-18 Şubat tarihlerinde Barselona'da düzenlenecek MWC yani Mobil Dünya Kongresi'nde önemli gelişmeler yaşanması ve aylardır devam eden pek çok spekülasyonun netliğe kavuşması bekleniyor. İşte o spekülasyonlardan ikisi, Microsoft tarafından sonuca bağlanabilir.

Microsoft ile ilgili iddialardan Windows Mobile 7 ve Zune Phone yani Zune telefonu için MWC'nin resmi tanıtım etkinliğine dönüşeceği ve Redmond merkezli firmanın yeniliklerini kongrede tüm dünyaya açıklayacağı bildiriliyor. İspanya kaynaklı bazı haberlere göre, bu durum %100 olarak doğrulandı ve Windows Mobile 7 tabanlı Zune telefonu, Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak tanıtılacak.

Eylül ayında satışa sunulan Zune HD isimli taşınabilir medya oynatıcısıyla başlayan Microsoft-Nvidia iş birliğinin Zune telefonunda da devam edeceği ve akıllı telefonunun donanımsal alt yapısını ARM tabanlı Nvidia Tegra platformunun oluşturacağı iddia ediliyor. 480 x 272 piksel çözünürlüğünde ekrana ve HDMI çıkışına sahip olacak Zune telefonunun ağırlığı ise sadece 70 gram olacak gibi görünüyor.

Artık gözler Mobil Dünya Kongresi'nde. Microsoft'un kongre kapsamında yapacağı sunum ve lansmanları Donanihaber.com olarak sizlerle paylaşmayı planlıyoruz.


http://www.muycomputer.com/Actualidad/Noticias/Habra-Microsoft-Phone-con-Tegra/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
@nano@ 9 yıl
bırakın döğüşmeyi habere yorum yapın,, içinde tegra yongası olan telefondan bahsediyoruz bilgisayarda oydağınız kalitede oyun film vb işler yapabilecez bence süper ama konu burdan intel amd ye nerden geldi?????
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MoqoKo 9 yıl
Yanılmıyorsam 480x272 Zune HD nin ekran çozünürlüğü idi.Cihazın boyutu hakkında fikir verebilir.
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mcebi001 9 yıl
ufak tefek bişey olacak sanırım......
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ender23 9 yıl
iyide windows 7 mobile yanlış hatırlamıyorsam 800x480 gibi bir çözünürlüğün altında çalışmıcak gibi bir haberde okumuştum ikisinden biri hatalı sanırsam
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Mechatronik 9 yıl

vay be 70 gr
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talh4wk 9 yıl
çok güzel yapmılar,beğendim ama pahalı olur bunlar..
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sotoxs 9 yıl
beğendim sade ve şık 199 usd (bizde değil tabi) iyi bir fiyat gibi.
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marikanwap 9 yıl
70gr oldukça iddialı bi ağırlık. 2.5 tane Zune bir tane N900 ağırlığında:)
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Batuist 9 yıl
Çözünürlüğü biraz düşük ...
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Davidoffmath 9 yıl
70 gram mükemmel bir ağırlık fakat çözünürlük çok düşük ayrıca bu çözünürlüğe hali hazırdaki uygulamalar nasıl yanıt verecek belli değil :( Kaç inç ekran olacak acaba?
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alprkrkmz 9 yıl
eger hakkaten bu sekılde gelırse yanı buna benzer bı tasarımda gelır 3.2 yada 5 megapıxel cıvarı bır kamera ve zune player da oldugu gıbı amoled ekranla gelırse tadından yenmez. ve ben bıle dusunebılırım almayı.. ınsaallah adam gıbı ozenırler zune da oldugu gıbı.
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tanak 9 yıl
70 gram iyiymiş.
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cssbaycelebi 9 yıl
iyi bir şey olacağı kesin gibi.
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sadtneverdie 9 yıl
MS bu telefonu adam gibi desteklerse kim hangi akılla iphone yada başka bir telefon alır merak ediyorum.
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Erasmus78 9 yıl

sadtneverdie

MS bu telefonu adam gibi desteklerse kim hangi akılla iphone yada başka bir telefon alır merak ediyorum.


Böyle abuk bir yazı ancak senden çıkardı zaten. Dünyanı kurmuşsun Nvidia, İntel ve Microsoft arasına gözün başka bir şey görmüyor.
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