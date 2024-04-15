Threads dolaylı yoldan özel mesaj özelliğine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Sosyal medya ağları her ne kadar paylaşımcılık temelinde kurulsa da özel mesaj kutusu mutlaka yerini alıyor. Meta holdingin çiçeği burnunda sosyal ağı Threads de dolaylı olarak özel mesaj özelliği sunmaya başladı.

Threads özel mesaj

Kullanıcı sayısı 130 milyonu geride bırakan Threads platformu uzun süredir talep edilen bir özelliği dolaylı da olsa sunmaya başladı. Belirli bir kullanıcı grubu ile yapılan testlerde Instagram özel mesaj kutusu üzerinden iletişim başlatılabiliyor.

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Threads kullanıcılarını profillerinde ortaya çıkan Mesaj tuşuna tıklandığında Instagram mesaj kutusuna erişilebiliyor. Instagram uygulamasına geçmeden kullanıcılar hızlı bir şekilde mesaj gönderilebiliyor.

Instagram şefi Mosseri, Threads için kesinlikle bağımsız bir mesajlaşma istemediklerini belirtmişti. Böylece Instagram ve Threads arasında çapraz etkileşim sağlanarak kullanım sıklığının artması sağlanacak.

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Threads platformunda özel mesaj dönemi