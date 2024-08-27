Mikroplastikleri sudan %98 oranında temizleyen, basit ve etkili bir yöntem geliştirildi

Mikroplastiklerin insan vücudundaki olumsuz sağlık etkileri üzerine araştırmalar ancak yakın zamanda yapıldı. Solunum, gastrointestinal, endokrin, gelişimsel ve üreme sorunları ve hatta kanserler, mikroplastiklerin tüketimi ve solunmasıyla ilişkilendirilmeye başlandı.
Mikroplastiklerin yarattığı sorunların farklında olan Missouri Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu sorunun üstesinden gelmek üzere mikro ve nono plastik parçacıklarını etkili bir şekilde ayrıştıran, basit ve güvenli bir yöntem geliştirdiler.
Mikroplastiklere yapışarak su yüzeyine çıkarıyor
Araştırmacılar, toksik olmayan, hidrofobik doğal bileşenler kullanarak, yağ gibi suyun üzerinde yüzen sıvı bir çözücü yaratmayı başardılar. Suya emülsifiye edildiğinde ve daha sonra tekrar ayrılmasına izin verildiğinde, çözücü, nanoplastik kirleticilerin %98'inden fazlasını taşıyarak yüzeye geri döner ve burada sudan kolayca sıyrılarak temizlenebilir. Hidrofobik yapısı sayesinde, ötektik çözücüden daha fazla kirlenme bırakma riski çok azdır.
Şu anda, boyutuna bağlı olarak içme suyundan mikroplastikleri gidermenin bazı yolları bulunuyor. Temel aktif karbon filtreleri bunları gidermek için özel olarak yapılmasa da, beş mikrondan büyük her şeyi gidermede oldukça etkili bir yöntem. Bir mikron gözenek boyutuna sahip çok aşamalı tortu filtreleri de oldukça iyidir. Suyu bir mikronun on binde biri kadar küçük gözeneklerden geçiren ters ozmoz, sudan herhangi bir tür kirleticiyi çıkarmanın en iyi yöntemlerinden biridir, ancak bu filtreler tıkanır ve düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Su damıtma neredeyse %100 etkilidir, ancak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu sağlıklı mineralleri de yok eder. Bu yeni yaklaşım, etkili bir alternatif olmanın ötesinde, hem tatlı hem de deniz suyunda işe yarıyor.Kaynakça https://newatlas.com/science/float-nanoplastics-microplastics-water/ https://showme.missouri.edu/2024/mizzou-scientists-achieve-more-than-98-efficiency-removing-nanoplastics-from-water/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.