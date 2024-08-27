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    Mikroplastikleri sudan %98 oranında temizleyen, basit ve etkili bir yöntem geliştirildi

    Missouri Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, mikropastik sorununun üstesinden gelmek için mikro ve nono plastik parçacıklarını etkili bir şekilde ayrıştıran, basit ve güvenli bir yöntem geliştirdiler.
    Mikroplastikleri sudan %98 oranında temizleyen yöntem keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Mikroplastikler, günümüzde insan ve çevre sağlığına olumsuz etkide bulunan en önemli tehditlerden biri olarak öne çıkıyor. Mikroplastikler o kadar yaygın durumda ki, Arktik denizinde, Everest Dağı'nda ve hatta okyanusların en derin noktası olan Mariana Çukuru'nda dahi bunlara rastlanmış durumda. Son araştırmalar, kanımızda, akciğerlerimizde, karaciğerimizde ve böbreklerimizde ve hatta doğmamış bebeklerin plasentalarında bile mikroplastiklerin varlığını ortaya koyuyor.

    Mikroplastiklerin insan vücudundaki olumsuz sağlık etkileri üzerine araştırmalar ancak yakın zamanda yapıldı. Solunum, gastrointestinal, endokrin, gelişimsel ve üreme sorunları ve hatta kanserler, mikroplastiklerin tüketimi ve solunmasıyla ilişkilendirilmeye başlandı.

    Mikroplastiklerin yarattığı sorunların farklında olan Missouri Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu sorunun üstesinden gelmek üzere mikro ve nono plastik parçacıklarını etkili bir şekilde ayrıştıran, basit ve güvenli bir yöntem geliştirdiler.

    Mikroplastiklere yapışarak su yüzeyine çıkarıyor

    Araştırmacılar, toksik olmayan, hidrofobik doğal bileşenler kullanarak, yağ gibi suyun üzerinde yüzen sıvı bir çözücü yaratmayı başardılar. Suya emülsifiye edildiğinde ve daha sonra tekrar ayrılmasına izin verildiğinde, çözücü, nanoplastik kirleticilerin %98'inden fazlasını taşıyarak yüzeye geri döner ve burada sudan kolayca sıyrılarak temizlenebilir. Hidrofobik yapısı sayesinde, ötektik çözücüden daha fazla kirlenme bırakma riski çok azdır.

    Mikroplastikleri sudan %98 oranında temizleyen yöntem keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Mizzou Kimya Bölümü'nde doçent olan Gary Baker, "Stratejimiz, büyük miktarda sudan plastik parçacıkları emmek için az miktarda çözücü kullanıyor. Şu anda, bu çözücülerin kapasitesi iyi anlaşılmamış durumda. Gelecekteki çalışmalarda, çözücünün maksimum kapasitesini belirlemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, gerekirse birden fazla kez yeniden kullanılabilmelerini sağlayarak çözücüleri geri dönüştürme yöntemlerini araştıracağız."

    Şu anda, boyutuna bağlı olarak içme suyundan mikroplastikleri gidermenin bazı yolları bulunuyor. Temel aktif karbon filtreleri bunları gidermek için özel olarak yapılmasa da, beş mikrondan büyük her şeyi gidermede oldukça etkili bir yöntem. Bir mikron gözenek boyutuna sahip çok aşamalı tortu filtreleri de oldukça iyidir. Suyu bir mikronun on binde biri kadar küçük gözeneklerden geçiren ters ozmoz, sudan herhangi bir tür kirleticiyi çıkarmanın en iyi yöntemlerinden biridir, ancak bu filtreler tıkanır ve düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Su damıtma neredeyse %100 etkilidir, ancak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu sağlıklı mineralleri de yok eder. Bu yeni yaklaşım, etkili bir alternatif olmanın ötesinde, hem tatlı hem de deniz suyunda işe yarıyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/science/float-nanoplastics-microplastics-water/ https://showme.missouri.edu/2024/mizzou-scientists-achieve-more-than-98-efficiency-removing-nanoplastics-from-water/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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