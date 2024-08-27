Lityum üretiminde yüzde 50 daha ucuz ve çevre dostu yöntem

Lityumu çıkarmak büyük zararlar veriyor
Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri, lityum talebini hızla artırıyor. Lilac Solutions adlı lityum çıkarma şirketine göre, otomotiv endüstrisinin tek başına lityum arzını 20 kat artırması bekleniyor. Ancak mevcut lityum çıkarma yöntemleri büyük miktarda kaynak, enerji, arazi ve su gerektiriyor. Günümüzde, bir ton lityum elde etmek için yaklaşık 500.000 litre su kullanılıyor ve bu süreç genellikle dünyanın belirli bölgelerinde, özellikle Şili ve Bolivya gibi lityum açısından zengin yerlerde yoğunlaşıyor. Bu durum, sınırlı kaynaklar ve çevresel etkiler nedeniyle ciddi riskler doğuruyor.
Günümüzde lityum üretimi genellikle sert kaya madenciliği ve tuz düzlüklerinde gerçekleşiyor. Örneğin, Şili'deki Salar de Atacama tuz düzlüklerinde, lityumun çıkarılması yaklaşık 18 ay sürüyor. Bu süreç, mineral açısından zengin tuzlu suyun devasa buharlaşma havuzlarına pompalanmasını ve güneş ışığıyla buharlaştırılarak lityumun yoğunlaştırılmasını içeriyor. Geleneksel yöntemler genellikle yüzde 40 civarında bir lityum geri kazanım oranı sağlıyor.
Yeni yöntem daha iyi bir yol sunuyor
RCE yönteminin birçok avantajı bulunuyor. RCE, mevcut çıkarma yöntemlerinin yalnızca onda biri kadar elektrik kullanırken yüzde 100'e yakın lityum seçiciliği ile son derece de verimli. Ayrıca geleneksel yöntemlerle bir ton lityum çıkarmanın maliyeti yaklaşık 9.100 dolar iken, RCE bu maliyeti 3.500 - 4.400 dolar aralığına düşürüyor. Ek olarak yeni yöntem büyük buharlaşma havuzlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak lityum çıkarımının çevresel etkilerini büyük ölçüde azaltabilir.
Stanford ekibinin geliştirdiği RCE yöntemi, son yıllarda üzerinde çalışılan diğer doğrudan lityum çıkarma (DLE) yöntemleri arasında verimlilik açısından en umut verici olanı gibi görünüyor. Lilac Solutions, EnergyX, Standard Lithium, Sunresin ve Çinli CATL'nin de aralarında bulunduğu birçok şirket son zamanlarda DLE yöntemleri üzerinde çalışıyor veya halihazırda kullanıyor.
Bu yeni teknolojinin, lityum talebinin hızla arttığı bir dönemde bu talebi karşılayacak şekilde ölçeklenip ölçeklenemeyeceği, hızlı ve güvenli çıkarım için optimize edilip edilemeyeceği ve lityum tuzlarını içeren deniz suyuna uygulanıp uygulanamayacağı merak konusu. Ancak, bu yeni yöntem, lityum çıkarımında devrim yaratma potansiyeline sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.