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    Noterlikler artık dönüşümlü hizmet verecek: İşte yeni koronavirüs önlemleri

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüsle mücadele kapsamında adalet hizmetlerinde alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Gül, adliyelerde, cezaevlerinde ve noterliklerde alınan önlemleri sıraladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Noterlikler artık dönüşümlü hizmet verecek: İşte yeni koronavirüs önlemleri
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    Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.

    Bakan Gül, adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması için icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan’a kadar ertelendiğini açıkladı. Bu tarihe kadar olan süreçte yeni icra iflas talepleri alınmayacak. Adalet Bakanı, icra işlemlerinin durdurulması nedeniyle ayrıca açıklayıcı duyurular yapılacağını söyledi.

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    Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi. Bakan Gül, ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacağını dile getirdi.

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    Noterlikler dönüşümlü hizmet verecek

    Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerden biri de noterlerle ilgili. Bakan Gül, noterliklerin artık dönüşümlü hizmet vereceğini duyurdu. Bugünden itibaren noterliklerde bir gün tek bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verildi. Yarından itibaren dönüşümlü nöbet sistemiyle hizmet verilecek.

    Bakan Gül, konuyla ilgili açıklamasında “Acil olmayan işlemler için noterliklere lütfen gitmeyelim. Hayati derecede işlem yoksa noterlikleri yoğunlaştırmayalım” şeklinde konuştu. Hastalık belirtisi olan vatandaşların izolasyonunun zorunlu olduğunu hatırlayan Adalet Bakanı, “bu tedbiri ihlal eylemi suçtur” dedi.

    Cezaevlerindeki durum hakkında da bilgi aktaran Bakan Gül, “Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır” dedi. En ufak belirti gösterenlerin cezaevine sokulmayıp hastaneye gönderildiğini ifade eden Adalet Bakanı, “Cezaevlerinde ateş ölçer, maske, eldiven tedarik edilmiş durumdadır. Telefon haklarını da birden 2’ye çıkardık” şeklinde konuştu.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/adalet-bakani-gul-adliyelerde-nobet-sistemine-gecildi/1775686 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Erhansa 4 sa. yeni yorumcu
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