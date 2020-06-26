Abonelik iptali çilesi bitti

İnternet, uydu, mobil abonelik vb. gibi sistemlere tek tuşla abonelik başlatılırken, aboneliği iptal etmek istediğinizde zahmetli bir sürece giriliyor. Firma sizden faks çekmenizi, kargo yollamanızı veya şubeye gitmenizi istiyor. Bugün itibariyle bu zahmetli süreç sona erdi.
Ayrıca Bkz. "İnternet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz'da açılıyor"
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan torba kanun kapsamında abonelik iptali için elektronik ortamdan yapılan talepler kabul edilecek. Yasanın önceki halinde kullanıcının iptal talebini yazılı bir şekilde sunması gerekiyordu. Bundan sonra kullanıcılar ilgili firmanın sitesinden kimliğini doğrulayarak veya e-devlet vb. sistemlerden abonelik iptal talebini iletebilecek.İlginizi Çekebilir Türkiye'de koronavirüs tedavisi herkese ücretsiz
Torba yasanın başka bir maddesine göre bankaların elektronik ortamdan sözleşme başlatabilmesine imkan tanınıyor. Müşteriler banka şubesine gitmeden, imza atmadan sözleşme başlatabilecek. Fiziki belge, ıslak imza kullanılmadan banka ve kredi kartı çıkarılabilecek.
Abonelik iptalinin elektronik ortamdan yapılmasına imkan tanıyan kanunda şu ifadeler yer alıyor:
"MADDE 10 – 5809 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “yazılı olarak” ibaresi “taleplerini” şeklinde değiştirilmiştir."
Kanunun önceki halinde söz konusu cümle şu şekildeydi:
"Aboneler yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerini her zaman sona erdirebilir."
Yeni düzenlemeyle birlikte söz konusu cümle şöyle oldu:
"Aboneler taleplerini bildirmek kaydıyla aboneliklerini her zaman sona erdirebilir."
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200626-1.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|Harika haber.. Modern çağda halen fax vs isteyen firmalar vardı..
İşte devlet bunların bu terbiyesizliklerine dur demedikçe bu ahlaksız frimalar bunları yapmaya devam edecekler.
Hayatta geri getiremeyeceğimiz yegane şey zaman. Frimaların en değerli şeyimiz olan zamanını bu kadar kolay çalabilmeleri kabul edilecek bir şey değil.
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