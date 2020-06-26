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    Abonelik iptali çilesi bitti

    Bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kanuna göre artık abonelik iptalleri internet üzerinden yapılabilecek. Böylelikle müşterilerin abonelik iptali çilesi bitiyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    19,5b
    990
    68
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Abonelik iptali çilesi bitti
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    İnternet, uydu, mobil abonelik vb. gibi sistemlere tek tuşla abonelik başlatılırken, aboneliği iptal etmek istediğinizde zahmetli bir sürece giriliyor. Firma sizden faks çekmenizi, kargo yollamanızı veya şubeye gitmenizi istiyor. Bugün itibariyle bu zahmetli süreç sona erdi.

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    Resmi Gazete’de bugün yayınlanan torba kanun kapsamında abonelik iptali için elektronik ortamdan yapılan talepler kabul edilecek. Yasanın önceki halinde kullanıcının iptal talebini yazılı bir şekilde sunması gerekiyordu. Bundan sonra kullanıcılar ilgili firmanın sitesinden kimliğini doğrulayarak veya e-devlet vb. sistemlerden abonelik iptal talebini iletebilecek.

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    Torba yasanın başka bir maddesine göre bankaların elektronik ortamdan sözleşme başlatabilmesine imkan tanınıyor. Müşteriler banka şubesine gitmeden, imza atmadan sözleşme başlatabilecek. Fiziki belge, ıslak imza kullanılmadan banka ve kredi kartı çıkarılabilecek.

    Abonelik iptalinin elektronik ortamdan yapılmasına imkan tanıyan kanunda şu ifadeler yer alıyor:

    "MADDE 10 – 5809 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “yazılı olarak” ibaresi “taleplerini” şeklinde değiştirilmiştir."

    Kanunun önceki halinde söz konusu cümle şu şekildeydi:

    "Aboneler yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerini her zaman sona erdirebilir."

    Yeni düzenlemeyle birlikte söz konusu cümle şöyle oldu:

    "Aboneler taleplerini bildirmek kaydıyla aboneliklerini her zaman sona erdirebilir."



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200626-1.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Editörün Seçimi Yorum
    Harika haber.. Modern çağda halen fax vs isteyen firmalar vardı..
    Yorumu gör »     mustafacimbom
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    mustafacimbom 2 sa. en beğenilen editörün seçimi
    Harika haber.. Modern çağda halen fax vs isteyen firmalar vardı..
    1 Yanıt Yanıtla +78
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    CeyKalDa 2 sa. mustafacimbom
    çünkü bu modern çağda internetten ücretsi faks çekilebileceğini bilmeyen cahalların çok olduğunu düşünemiyorlar
    Yanıtla +4
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    kayamtky 2 sa.
    Covid 19' un böyle bir faydası da oldu, acı ama gerçek. Yoksa aynı kafayla devam edeceklerdi.
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    Leipold (U D) 2 sa.
    Cok cok onceden olsaydi keske. Dijitallesmenin hayatin her alanina intikal etmesi gerek.
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    Yorumlar (55) Yorum Yaz Forumda Gör
    hakaniko (Hakan Yılmaz) 17 dk.
    Ne zamandan itibaren başlıyor? İptal etmek istediğim henüz başlamamış bir kasko poliçem var. İptal etmek istiyorum.
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    yşahin (Ali rıza aydın) 20 dk.
    Türknet bunu BEĞENMEDİ. Yasayı iptal için mahkemeye başvuracak
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    besttrr (Architect Black) 28 dk.
    Geçen gün vodafone Red'e geçtim ve daha öncede kullandığım için yurtdışı aramanın paketime dahil olduğunu biliyordum. Dün bir sms geldi ve sadece 120dk böyle bir hakkım olduğu (eyw sorun değil) ve bu hakkı aktive etmek için şubeye gitmem gerektiği belirtildi. Aradım müşteri hizmetlerini böyle bir saçmalık nasıl olabilir dedim, illa şubenize mi gidecem deim hattımda hakkım olan kullanımı aktive etmek için? Evet dediler, içimden küfredip kapadım ne yapayım.

    İşte devlet bunların bu terbiyesizliklerine dur demedikçe bu ahlaksız frimalar bunları yapmaya devam edecekler.
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    besttrr (Architect Black) 31 dk.
    Keşke şu reklam ve ürün satmak için vatandaşın telefondan aranmasına da yasa getirseler ve bunu yapanlara aradığı kişi başına 300 TL falan ceza kesseler. Sen benim şahsi telefonumdan evde, arabada, işte vs zamanımdan nasıl çalarsın ya? Hatta hazır başlamışken bir de sokakta vakıflara yardım toplama, gazete satıp bağış alma saçmalıklarına da son verilsin.

    Hayatta geri getiremeyeceğimiz yegane şey zaman. Frimaların en değerli şeyimiz olan zamanını bu kadar kolay çalabilmeleri kabul edilecek bir şey değil.
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    Paetzold (R S) 32 dk.
    Güzel oldu bu. Milleti fax ile falan uğraştırıyolardı. Fax gelmedi, yan yattı çamura battı uzatıp duranlara selam olsun.
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    faniseyler (halit özdemir) 33 dk.
    Çok çok iyi olmuş bu ya iptal etmek için harcanan emek ve zaman kaybı abone olurken bile kara kara düşünüyorduk.
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    besttrr (Architect Black) 34 dk.
    Bazen akıllı ve tüketiciyi düşünen gelişmeler de olur dedirten bir haber. İnşallah düzgün uygulanır ve kontrolü yapılır.
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    TIRAZLI (ibrahim yakar) 34 dk.
    Birde maaşlara gelen zam kadar yapsınlar zammı 😎
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    TIRAZLI (ibrahim yakar) 35 dk.
    Yine bir yolunu bulur firmalar bunlar kaçın kurası minareyi çalan kılıfını hazırlıyor şimdi firmalar bir toplantı yapar kanunda bir açık bulur oradan yola devam ederler...
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 37 dk. (düzenlendi)
    Bir duzenlemeyide 24 ay gibi sizi zorunlu taahute mecbur birakmalarina ve o hizmetin taahutlu fiyatiyla taahutsuz fiyati arasinda ucurum olmasina getirmeleri gerekiyor.
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    51 kişi, toplam 55 yorum yazdı.

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