Toyota ve Isuzu, yeni nesil hidrojenli otobüs için iş birliği yapıyor

Toyota ve Isuzu’nun açıklamalarına göre 2024’te tanıtılan bataryalı elektrikli otobüs platformunun sunduğu düz taban tasarımı, yakıt hücreli otobüs (FCEV) versiyonunda da korunacak. Toyota’nın mevcut ikinci nesil yakıt hücreleri 60 veya 80 kW güç sunuyor ve 400-750V aralığında çalışabiliyor. Üçüncü nesil sistemin 2026’da tanıtılması bekleniyor, bu nedenle yeni otobüslerde yer alma ihtimali yüksek.
İki şirket, ortak parçalar kullanarak ölçek ekonomisi yaratmayı hedefliyor. Isuzu, bu adımla sıfır emisyonlu otobüs yelpazesini genişletmeyi amaçlarken, Toyota ise hidrojen yakıt hücresi teknolojisini farklı pazarlara taşımayı hedefliyor. Ayrıca Japon hükümetinin desteğiyle çeşitli bölgelerde H2 ekosistemleri kurulması için yerel otoriteler ve şirketler de sürece dahil edilecek.
Toyota, hidrojenli otobüslerde deneyime sahip bir marka. 2018'de Sora adını verdiği ilk yakıt hücreli otobüsü tanıtan şirketin sistemleri, Avrupa'da Portekizli CaetanoBus tarafından da kullanılıyor.
