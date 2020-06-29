Milli elektrikli trenin fabrika testleri başladı

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TUVASAŞ tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli trenin prototip versiyonunun fabrika testleri başladı. Fabrika testlerinin ardından Ağustos sonunda yol testlerine geçilecek. 2020 yılı içerisinde yolcu taşımaya başlanması planlanıyor.

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Türk mühendisler tarafından geliştirilen elektrikli tren seti 160 kilometre hızla seyahat gerçekleştiriyor. 324 koltuk kapasitesine sahip. Prototip tren setinin yerlilik oranı yüzde 60 olarak açıklandı. Seri üretime geçildiğinde yüzde 80 yerlilik oranı hedefleniyor. Prototip setin maliyeti, yurt dışındaki muadillerine göre yüzde 20 daha ucuza mal edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli tren setindeki yerli bileşenlere vurgu yaparak,”Trenin beyni olarak nitelendirilen cer sistemi ile tren kontrol ve izleme sistemi ASELSAN’la birlikte üretildi. Böylelikle ilk defa kritik bir alt sistem, donanım, yazılım ve algoritma içeriğiyle birlikte yerli sanayi tarafından geliştirilmiş oldu. İklimlendirme sisteminden boji şaselerine, iç giydirme ve aydınlatma sistemlerinden vakum tuvalet sistemlerine kadar 30'un üzerindeki bileşen yerli firmalarımızdan tedarik edildi. İşte bu sayede prototip sette yerlilik oranı yüzde 60 oldu.” dedi.

Milli elektrikli tren setinin Ağustos sonunda demiryolu testlerinin yapılması ve yıl sonuna doğru vatandaşın hizmetine sunulması planlanıyor. İlerleyen yıllarda yerli imkanlarla 200 kilometrenin üstünde hıza sahip yüksek hızlı tren geliştirilmesi hedefleniyor.

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