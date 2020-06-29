Kargo İHA için imzalar atıldı

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Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gözlem ve saldırı amacıyla kullanılan insansız hava araçlarının şimdi de lojistik faaliyetlerde kullanılması için çalışmalar başladı. Bu kapsamda Kargo İHA geliştirilmesi için TUSAŞ ile sözleşme imzalandı.

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Kargo İHA, TSK operasyonlarında iki nokta arasında silah, tıbbi malzeme, mühimmat, yiyecek vs. taşıyarak askerin ihtiyaç duyduğu bölgeye lojistik desteği sağlayacak. Üzerindeki kapalı bölmesinde ve altına askıda yük taşıyabilecek. 50 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 1 saat uçuş süresine sahip olması planlandı. 150 kilogram yük taşıyacak farklı bir model için de çalışmalar yapılacak. Dikey iniş kalkış özelliğine sahip olduğu için dağlık arazide dahi iniş yapabilecek. TSK’da kullanılan diğer İHA’lar iniş kalkış için piste ihtiyaç duyuyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dikey Kalkışlı Kargo İHA projesi kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kargo İHA’nın 2021’de seri üretime geçmesi hedefleniyor.

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