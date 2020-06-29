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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kargo İHA için imzalar atıldı

    Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kargo İHA geliştirilmesi için TUSAŞ ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kargo İHA, TSK operasyonlarında iki nokta arasında yük taşımacılığı yapacak.
    51 dk.
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Kargo İHA için imzalar atıldı
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    Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gözlem ve saldırı amacıyla kullanılan insansız hava araçlarının şimdi de lojistik faaliyetlerde kullanılması için çalışmalar başladı. Bu kapsamda Kargo İHA geliştirilmesi için TUSAŞ ile sözleşme imzalandı.

    Ayrıca Bkz. "Azerbaycan, Türkiye'den SİHA alımına yeşil ışık yaktı"

    Kargo İHA, TSK operasyonlarında iki nokta arasında silah, tıbbi malzeme, mühimmat, yiyecek vs. taşıyarak askerin ihtiyaç duyduğu bölgeye lojistik desteği sağlayacak. Üzerindeki kapalı bölmesinde ve altına askıda yük taşıyabilecek. 50 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 1 saat uçuş süresine sahip olması planlandı. 150 kilogram yük taşıyacak farklı bir model için de çalışmalar yapılacak. Dikey iniş kalkış özelliğine sahip olduğu için dağlık arazide dahi iniş yapabilecek. TSK’da kullanılan diğer İHA’lar iniş kalkış için piste ihtiyaç duyuyor.

    Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dikey Kalkışlı Kargo İHA projesi kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kargo İHA’nın 2021’de seri üretime geçmesi hedefleniyor.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 1 dk.
    150kg luk versiyonuyla takviye asker taşırlar artık :D bazılarının dediği gibi avrupada sabah akşam bize imrenmiyorlar ama teknoloji anlamında gerçekten ilerledik.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gun (Gün Oksay) 1 sn. Musty3535123
    İmrenmiyorlar ancak vakti zamanında çok çektiklerinden hep bir korku var.
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    Wbsushwhsbs 13 dk. yeni yorumcu
    ALLAH devletimizden razi olsun vallahi avrupada yasiyorum tum avrupa turkiye yakindan ilgileniyor sabahtan aksama haberlerde turkiye var keske dönebilsem turkiyeye ama duzeni kurduk
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    Saytomo 34 dk.
    Çok iyi bir haber. İnşallah hayata geçirilir.
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    labtek38 42 dk.
    50 kg baya iyi bir ağırlık.
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    faniseyler (halit özdemir) 44 dk.
    Fikir çok güzel. Düşünün dağınbaşında askeriniz var ama erzak göndermek için her seferinde helikopter kullanmanız gerekiyor. Onun yerine bu iş için tam ideal bir araç tasarlamışlar.
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    gun (Gün Oksay) 1 sn. faniseyler
    Aynen hem de savaş veya çatışma bölgesine lojistik destek verirken hiç bir personelinizide riske atmıyorsunuz.
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