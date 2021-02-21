Milli Uzay Programı'na 1 milyar dolar bütçe: 'Somali' detayı dikkat çekiyor

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Türkiye'nin Milli Uzay Programı için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre, 2028'de Ay'a yumuşak iniş yapmanın hedeflendiği Milli Uzay Programı için en az 1,1 milyar dolarlık bir bütçe planlanıyor.

TUA sadece genel yönetim ve koordinasyondan sorumlu

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) elbette 1 milyar dolarlık bir bütçesi bulunmuyor ancak Ragıp Soylu'ya konuşan yetkilinin ifadelerine göre, Milli Uzay Programı için gereken bütçeler farklı bakanlıklar ve kurumlara ayrıştırılacak. Dolayısıyla TUA'nın kağıt üzerindeki düşük bütçesi, planlanan uzay görevlerini herhangi bir şekilde olumsuz etkilemeyece.

Ragıp Soylu'nun kaynağına göre TUA sadece programın genel yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu olacak.

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Soylu'ya konuşan yetkili,"Harcamalar farklı devlet kurumları üzerinden gerçekleşecek. Örneğin devlete ait savunma sanayii şirketleri gibi. Savunma Bakanlığı'nın kendisi de ayrıca uzay programına bütçe ayıracak." ifadelerini kullandı.

Uzay programında Somali detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın tanıtımında 'uzay limanı' projesini de ilk kez ortaya çıkarmıştı. Ragıp Soylu'nun haberine göre bu uzay üssünün kurulacağı bölge için şu andaki en güçlü aday Somali. Türk roketleri gelecekte Somali'deki fırlatma rampalarından uzaya çıkabilir.

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Uzay üssünün inşaanda konum seçimi oldukça önemli. Ekvatora yakın bölgelerde roketler Dünya'nın dönüş hızından en iyi şekilde faydalanarak uzaya optimum verimle ulaşabiliyor. Dolayısıyla Türkiye uzay üssü kurulumu için çok uygun bir bölge değil. TUA burada ekvatora yakın ve partner ülkeler arasından Somali'yi en uygun aday olarak tercih etmiş. Somali'de ayrıca daha önce 1960'lı yıllarda Fransa da bir uzay üssü kurmak istemişti.

Somali'de inşaa edilecek olan potansiyel bir uzay üssünün yaklaşık 350 milyon dolarlık bir maliyete sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam şu an için yalnızca bir öngörü olduğu için önümüzdeki yıllarda değişme ihtimali de var.

Milli Uzay Programı'nda Türkiye'nin en büyük hedefi 2028 yılında Ay'a yumuşak bir iniş gerçekleştirmek olacak. Ancak bunun öncesinde 2023 için bir sert iniş hedefimiz de var. 2023'teki ilk Ay misyonunda uzay aracının yerli, kalkış roketinin ise yabancı bir ülkeye ait olacağı açıklanmıştı. 2028'de ise hem roket hem de uzay aracı tarafında tamamıyla yerli bir misyon planlanıyor. Bu tarafta Somali uzay üssü de çok büyük bir öneme sahip olacak.

https://www.middleeasteye.net/news/turkey-space-programme-somalia-base-cost-revealed

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