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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milli Uzay Programı'na 1 milyar dolar bütçe: 'Somali' detayı dikkat çekiyor

    Milli Uzay Programı 1 milyar doların üzerinde bir bütçeyle hazırlanıyor. Programın dikkat çeken noktalarından olan uzay limanı projesi hakkında da yeni bilgiler geldi.
    21 Şubat 2021, 21:30 (3 sa.)
    1,7b
    36
    13
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Milli Uzay Programı'na 1 milyar dolar bütçe: 'Somali' detayı dikkat çekiyor
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    Türkiye'nin Milli Uzay Programı için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre, 2028'de Ay'a yumuşak iniş yapmanın hedeflendiği Milli Uzay Programı için en az 1,1 milyar dolarlık bir bütçe planlanıyor. 

    TUA sadece genel yönetim ve koordinasyondan sorumlu

    Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) elbette 1 milyar dolarlık bir bütçesi bulunmuyor ancak Ragıp Soylu'ya konuşan yetkilinin ifadelerine göre, Milli Uzay Programı için gereken bütçeler farklı bakanlıklar ve kurumlara ayrıştırılacak. Dolayısıyla TUA'nın kağıt üzerindeki düşük bütçesi, planlanan uzay görevlerini herhangi bir şekilde olumsuz etkilemeyece. 

    Ragıp Soylu'nun kaynağına göre TUA sadece programın genel yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu olacak.

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    Soylu'ya konuşan yetkili,"Harcamalar farklı devlet kurumları üzerinden gerçekleşecek. Örneğin devlete ait savunma sanayii şirketleri gibi. Savunma Bakanlığı'nın kendisi de ayrıca uzay programına bütçe ayıracak." ifadelerini kullandı.

    Uzay programında Somali detayı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın tanıtımında 'uzay limanı' projesini de ilk kez ortaya çıkarmıştı. Ragıp Soylu'nun haberine göre bu uzay üssünün kurulacağı bölge için şu andaki en güçlü aday Somali. Türk roketleri gelecekte Somali'deki fırlatma rampalarından uzaya çıkabilir.

    Milli Uzay Programı'na 1 milyar dolar bütçe: 'Somali' detayı dikkat çekiyor
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    Uzay üssünün inşaanda konum seçimi oldukça önemli. Ekvatora yakın bölgelerde roketler Dünya'nın dönüş hızından en iyi şekilde faydalanarak uzaya optimum verimle ulaşabiliyor. Dolayısıyla Türkiye uzay üssü kurulumu için çok uygun bir bölge değil. TUA burada ekvatora yakın ve partner ülkeler arasından Somali'yi en uygun aday olarak tercih etmiş. Somali'de ayrıca daha önce 1960'lı yıllarda Fransa da bir uzay üssü kurmak istemişti. 

    Somali'de inşaa edilecek olan potansiyel bir uzay üssünün yaklaşık 350 milyon dolarlık bir maliyete sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam şu an için yalnızca bir öngörü olduğu için önümüzdeki yıllarda değişme ihtimali de var.

    Milli Uzay Programı'nda Türkiye'nin en büyük hedefi 2028 yılında Ay'a yumuşak bir iniş gerçekleştirmek olacak. Ancak bunun öncesinde 2023 için bir sert iniş hedefimiz de var. 2023'teki ilk Ay misyonunda uzay aracının yerli, kalkış roketinin ise yabancı bir ülkeye ait olacağı açıklanmıştı. 2028'de ise hem roket hem de uzay aracı tarafında tamamıyla yerli bir misyon planlanıyor. Bu tarafta Somali uzay üssü de çok büyük bir öneme sahip olacak.



    https://www.middleeasteye.net/news/turkey-space-programme-somalia-base-cost-revealed Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

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    cocainbar (Cocain bar) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    50 milyon dolar bulunamayip katarlilara verilen tank palet fabrikasi geldi aklima birden nedense.
    Yanıtla +32
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    Source (Barış ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilim üzerine yapılan her yatırım ülkemiz için bir kazanımdır.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önce kendi işsizinizi her ay 107 tl "sevmeyi" bırakın da, ondan sonra uzay muzay düşünürsünüz !
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    S Scaleo (Burak T.) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    arka fona uzay görünümlü bir perdeye masraf, gerisi cukka cebe.
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    C CleanCoders (Fatih ) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    ezberler çok kötü bozulmuş.
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    M murat2580 (murat ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elin Amerikalısı Rus'u Çinlisi düşünememiş ekvatora yakın yerden fırlatmayı bir tek bizim ülkemizdeki zeki(!) yönetimimiz düşünmüş. Helal olsun
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    fhrstw 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Olaya makro bakalım. Şimdi hükümeti falan bırakalım dünya için konuşuyorum. İnsanoğlu gelişimini tamamlayamamış ama uzayı keşfe çıkıyor. Meraktan soruyorum siz, üstün bir yaşam formu olsanız kendi halkına (Afrikadaki temiz suya bile erişimi olmayan halklar var açlığı söylemiyorum bile….) kötü davranan dünyalılara teknoloji bilim verir miydiniz? Hadi diyelim verdin bu bir maymunun eline ak 47 vermekten ne farkı var?
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ahh ah. Uzay karın doyurmuyor, ama hadi anlat seçmenine. Yazık valla. Hocalarımdan biri Almanya uzay aşansında çalışıyor ve yapılan şeyleri görseniz, yapılan şeylere ulaşmak için gidilen yolları bir görseniz Türkiye'nin en az 50-60 seneye bu seviyeye gelebileceğini görürdünüz. Lafla peynir gemisi yürümüyor Tayyip Bey, sen önce düz yolda giden arabadan haber ver, sonra uzay de.
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    N numannuman (numan numan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu olayı aya insan gönderip "oley aya insan gönderdik " tamam bu kadardı diye bakmaktan vazgeçin. şuan gps kullanıyoruz ve amerikanın elinde olan bir sistem. Rusyanın kendi konumlandırma sistemi var. çinin var. hindistanın sadece kendi bölgesel sistemi var ki bizimki de bu şekilde olacak. bu konumlandırma sistemi bile başlı başına ayrı bir olay. Spacex uydunu göndermiyorum dese milletten dileneceğiz. kendi uydu fırlatma sistemimiz olmasının önemini bir anlasanız keşke...
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önce kendi işsizinizi her ay 107 tl "sevmeyi" bırakın da, ondan sonra uzay muzay düşünürsünüz !
    Yanıtla +9
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    mokoko_TR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    büyük devlet isek kendi uydu konum teknolojisi ,uzaya uydu fırlatma dail birçok işi başarmamız lazım çünki allah muhafaza büyük lerle savaşırsak havadan bitiriler bizi
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    TheMuyu (Murat Y.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanki daha sonra uzay çalışmaları adı altında yenilecek gibi duran bir para
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    vs-fb (Vn S) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım uçak, tank, araba projeleri gibi propaganda değil gerçektir. Zira Türkiye'ye çağ atlatacak projeler bunlar.
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    3 etiket daha uzay araştırmaları ay görevleri Bilim ve Teknoloji
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