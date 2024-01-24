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    Geleceğin kapısı aralandı! Geliştirilen sıvı metal RAM ile akıllı implantlar geliyor

    Araştırmacılar, esnek robotlara, çok yönlü implante edilebilir elektroniklere ve hatta tam beyin-makine arayüzlerine yol açabilecek sıvı formda esnek bir bellek türü geliştirdiler.
    Geliştirilen sıvı metal RAM ile akıllı implantlara kapı açılıyor Tam Boyutta Gör
    Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar, sıvı formda esnek bir bellek türü geliştirdiler. Bu sıvı metal RAM ile giyilebilir teknolojilerden implantlara kadar bir devrimin kapıları aralanabilir. Sıvı metal RAM, esnek robotlara, çok yönlü implante edilebilir elektroniklere ve hatta tam beyin-makine arayüzlerinde kullanılabilir.

    Sıvı metal RAM geliştirildi

    FlexRAM olarak bilinen bellek cihazı, geleneksel okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirmek için galyum bazlı bir sıvı metal kullanıyor. Sıvı metal damlacıklarına düşük voltaj uygulandığında, ki bunlar Ecoflex adı verilen gerilebilir bir biyopolimer içinde kapsüllenmiştir, "1" veya "açık" durumunu temsil etmek üzere oksitleniyorlar. Bunun tam tersine, polaritenin tersine çevrilmesi sıvı metali düşük dirençli bir duruma; "0" ya da "kapalı" durumuna geri getiriyor.

    Geliştirilen sıvı metal RAM ile akıllı implantlara kapı açılıyor Tam Boyutta Gör
    Sıvı metal ve bir polivinil asetat hidrojel çözeltisinin eklendiği Ecoflex kalıplarını yapmak için 3D yazıcılar kullanılıyor. Hidrojel katkısı FlexRAM'in mekanik özelliklerini geliştirmeye yardımcı olurken aynı zamanda çözelti sızıntısını da önlüyor. Prototiplerini göstermek için ekip, bir dizi sekiz FlexRAM cihazına hassas bir şekilde voltaj sağlamak için bir bilgisayar kullandı ve depolama ortamına bir bayt veri kodladı. Açıklamaya göre araştırmacılar geliştirdikleri belleği 3.500'den fazla kez test ettiler ve FlexRAM’in son derece kararlı olduğunu saptadılar.

    Bununla birlikte FlexRAM geçicidir, yani yalnızca güç sağlandığı sürece verileri korur. Ancak ilginçtir ki, düşük veya sıfır oksijenli ortamlarda çalışan FlexRAM, güç kesildiğinde bile verileri sınırlı bir süre koruyabiliyor. Testlerde veriler bu tür ortamlarda 43.300 saniye (ya da 12 saat) boyunca saklanabildi. Ekip geçici olmayan bellek üzerinde de çalışıyor. Bu da uzun süreli depolamaya yarayabilir.

    Tsinghua Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği bölümünde profesör olan Jing Liu, IEEE Spectrum'a yaptığı açıklamada buluşlarının geleneksel esnek bellek kavramlarını temelden değiştirdiğini söyledi. Örneğin her bir sıvı metal bellek damlacığı milimetreden nano ölçeğe kadar değişiklik gösterebilir. Liu, damlacık boyutu ne kadar küçük olursa, bellek tepkisinin o kadar hassas olacağını söylüyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/101616-liquid-metal-ram-breakthrough-brings-us-closer-flexible.html https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202309182 https://spectrum.ieee.org/flexible-electronics-flexram
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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