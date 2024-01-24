Geleceğin kapısı aralandı! Geliştirilen sıvı metal RAM ile akıllı implantlar geliyor

Sıvı metal RAM geliştirildi
FlexRAM olarak bilinen bellek cihazı, geleneksel okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirmek için galyum bazlı bir sıvı metal kullanıyor. Sıvı metal damlacıklarına düşük voltaj uygulandığında, ki bunlar Ecoflex adı verilen gerilebilir bir biyopolimer içinde kapsüllenmiştir, "1" veya "açık" durumunu temsil etmek üzere oksitleniyorlar. Bunun tam tersine, polaritenin tersine çevrilmesi sıvı metali düşük dirençli bir duruma; "0" ya da "kapalı" durumuna geri getiriyor.
Bununla birlikte FlexRAM geçicidir, yani yalnızca güç sağlandığı sürece verileri korur. Ancak ilginçtir ki, düşük veya sıfır oksijenli ortamlarda çalışan FlexRAM, güç kesildiğinde bile verileri sınırlı bir süre koruyabiliyor. Testlerde veriler bu tür ortamlarda 43.300 saniye (ya da 12 saat) boyunca saklanabildi. Ekip geçici olmayan bellek üzerinde de çalışıyor. Bu da uzun süreli depolamaya yarayabilir.
Tsinghua Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği bölümünde profesör olan Jing Liu, IEEE Spectrum'a yaptığı açıklamada buluşlarının geleneksel esnek bellek kavramlarını temelden değiştirdiğini söyledi. Örneğin her bir sıvı metal bellek damlacığı milimetreden nano ölçeğe kadar değişiklik gösterebilir. Liu, damlacık boyutu ne kadar küçük olursa, bellek tepkisinin o kadar hassas olacağını söylüyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/101616-liquid-metal-ram-breakthrough-brings-us-closer-flexible.html https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202309182 https://spectrum.ieee.org/flexible-electronics-flexram Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.