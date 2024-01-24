Geleceğin kapısı aralandı! Geliştirilen sıvı metal RAM ile akıllı implantlar geliyor

Tam Boyutta Gör Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar, sıvı formda esnek bir bellek türü geliştirdiler. Bu sıvı metal RAM ile giyilebilir teknolojilerden implantlara kadar bir devrimin kapıları aralanabilir. Sıvı metal RAM, esnek robotlara, çok yönlü implante edilebilir elektroniklere ve hatta tam beyin-makine arayüzlerinde kullanılabilir.

Sıvı metal RAM geliştirildi

FlexRAM olarak bilinen bellek cihazı, geleneksel okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirmek için galyum bazlı bir sıvı metal kullanıyor. Sıvı metal damlacıklarına düşük voltaj uygulandığında, ki bunlar Ecoflex adı verilen gerilebilir bir biyopolimer içinde kapsüllenmiştir, "1" veya "açık" durumunu temsil etmek üzere oksitleniyorlar. Bunun tam tersine, polaritenin tersine çevrilmesi sıvı metali düşük dirençli bir duruma; "0" ya da "kapalı" durumuna geri getiriyor.

Tam Boyutta Gör Sıvı metal ve bir polivinil asetat hidrojel çözeltisinin eklendiği Ecoflex kalıplarını yapmak için 3D yazıcılar kullanılıyor. Hidrojel katkısı FlexRAM'in mekanik özelliklerini geliştirmeye yardımcı olurken aynı zamanda çözelti sızıntısını da önlüyor. Prototiplerini göstermek için ekip, bir dizi sekiz FlexRAM cihazına hassas bir şekilde voltaj sağlamak için bir bilgisayar kullandı ve depolama ortamına bir bayt veri kodladı. Açıklamaya göre araştırmacılar geliştirdikleri belleği 3.500'den fazla kez test ettiler ve FlexRAM’in son derece kararlı olduğunu saptadılar.

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Bununla birlikte FlexRAM geçicidir, yani yalnızca güç sağlandığı sürece verileri korur. Ancak ilginçtir ki, düşük veya sıfır oksijenli ortamlarda çalışan FlexRAM, güç kesildiğinde bile verileri sınırlı bir süre koruyabiliyor. Testlerde veriler bu tür ortamlarda 43.300 saniye (ya da 12 saat) boyunca saklanabildi. Ekip geçici olmayan bellek üzerinde de çalışıyor. Bu da uzun süreli depolamaya yarayabilir.

Tsinghua Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği bölümünde profesör olan Jing Liu, IEEE Spectrum'a yaptığı açıklamada buluşlarının geleneksel esnek bellek kavramlarını temelden değiştirdiğini söyledi. Örneğin her bir sıvı metal bellek damlacığı milimetreden nano ölçeğe kadar değişiklik gösterebilir. Liu, damlacık boyutu ne kadar küçük olursa, bellek tepkisinin o kadar hassas olacağını söylüyor.

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