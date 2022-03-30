Mitokondri naklinde yüksek verimlilik sunan bir yöntem geliştirildi

Hücrede enerji üreten organel olan mitokondri, hücresel işlevde merkezi bir rol üstleniyor ve bu yüzden mitokondrinin işlevini yerine getirememesi birçok problemi de beraberinde getiriyor. Geliştirilen yeni bir yöntem, mitokondriyi canlı bir hücreden diğerine benzersiz bir verimlilikle nakledebilmeye olanak tanıyor.
Hücreden hücreye mitokondri transferi
Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, mitokondriyal disfonksiyondan etkilenen dokuları gençleştirmenin bir yoluna giden ilk adımı attıklarını belirtiyorlar. Araştırma ekibi, nanoşırıngalar yardımıyla sağlıklı mitokondrinin hasarlı dokulara enjekte edilmesini sağlayarak mitokondriyal transplantasyonda yeni bir yöntem geliştirdi.
Ekip, bu çalışma için özel geliştirilmiş bir silindirik nanoşırınga kullanarak sağlıklı hücrelerin zarını delip küresel mitokondriyi emdikten sonra farklı bir hücrenin zarını delip mitokondriyi nanoşırıngadan alıcı hücreye geri pompaladı.
Nanoşırınganın konumu, dönüştürülmüş bir atomik kuvvet mikroskobundan gelen lazer ışığıyla kontrol ederken bir basınç regülatörü, mililitrenin milyonda biri aralığında hacimlerde sıvı aktarılmasına olanak tanıdı.
Gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde nakledilen mitokondrinin %80 oranla hayatta kalma oranına sahip olduğu gözlemlendi. Transplantasyondan yaklaşık 20 dakika sonra yeni hücrenin filamentli ağı ile birleşmeye başladığı belirtiliyor.
Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni yöntemin yaşlandıkça metabolik aktivitede düşüş gösteren kök hücreleri gençleştirmek için kullanılabilmesinin yanında şu an için mitokondrinin endosimbiyoz adı verilen evrimsel bir süreçle nasıl ortaya çıktığını incelemek için bu tekniği kullanmayı planlıyorlar.Kaynakça https://newatlas.com/medical/mitochondrial-transplant-breakthrough-cells/ https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/03/a-new-dimension-in-transplantation.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"