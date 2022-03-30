Mitokondri naklinde yüksek verimlilik sunan bir yöntem geliştirildi

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Hücrede enerji üreten organel olan mitokondri, hücresel işlevde merkezi bir rol üstleniyor ve bu yüzden mitokondrinin işlevini yerine getirememesi birçok problemi de beraberinde getiriyor. Geliştirilen yeni bir yöntem, mitokondriyi canlı bir hücreden diğerine benzersiz bir verimlilikle nakledebilmeye olanak tanıyor.

Hücreden hücreye mitokondri transferi

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, mitokondriyal disfonksiyondan etkilenen dokuları gençleştirmenin bir yoluna giden ilk adımı attıklarını belirtiyorlar. Araştırma ekibi, nanoşırıngalar yardımıyla sağlıklı mitokondrinin hasarlı dokulara enjekte edilmesini sağlayarak mitokondriyal transplantasyonda yeni bir yöntem geliştirdi.

Ekip, bu çalışma için özel geliştirilmiş bir silindirik nanoşırınga kullanarak sağlıklı hücrelerin zarını delip küresel mitokondriyi emdikten sonra farklı bir hücrenin zarını delip mitokondriyi nanoşırıngadan alıcı hücreye geri pompaladı.

Nanoşırınganın konumu, dönüştürülmüş bir atomik kuvvet mikroskobundan gelen lazer ışığıyla kontrol ederken bir basınç regülatörü, mililitrenin milyonda biri aralığında hacimlerde sıvı aktarılmasına olanak tanıdı.

Gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde nakledilen mitokondrinin %80 oranla hayatta kalma oranına sahip olduğu gözlemlendi. Transplantasyondan yaklaşık 20 dakika sonra yeni hücrenin filamentli ağı ile birleşmeye başladığı belirtiliyor.

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Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni yöntemin yaşlandıkça metabolik aktivitede düşüş gösteren kök hücreleri gençleştirmek için kullanılabilmesinin yanında şu an için mitokondrinin endosimbiyoz adı verilen evrimsel bir süreçle nasıl ortaya çıktığını incelemek için bu tekniği kullanmayı planlıyorlar.

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