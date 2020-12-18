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    Mitokondrial DNA transkripsiyonunu hedef alan deneysel kanser ilacı geliştirildi

    Araştırmacılar mitokondrial DNA regülasyonunda görev alan protein dizisini hedef aldı. Yeni ilaç yapılan fare deneylerinde olumlu sonuçlar vermekle birlikte sonuçlar Nature dergisinde yayımlandı.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Mitokondrial DNA transkripsiyonunu hedef alan deneysel kanser ilacı geliştirildi
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    Mitokondri olarak adlandırılan organeller hücre içerisinde bulunmakla birlikte kimyasal enerji üreten yapıları oluşturuyor. Kanser hücrelerinin yüksek enerji tüketimi ve enerji açlığı sebebiyle bu organeller bilim insanlarının potansiyel tedaviler için üzerinde çalıştığı yapıları oluşturuyor.

    Bilim insanları mitokondrial metabolizmayı hedef alan ve böylece kanserli hücrelerin enerji üretmesini önleyen ancak göreceli olarak da sağlıklı hücrelere zarar vermeyen deneysel ilaç geliştirdi.

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    Mitokondri ve kanser

    University of Gothenburg, the Karolinksa Institute ile the Max Planck Institute for Biology of Aging kurumu araştırmacıları bir araya geldi ve mitokondrial DNA’nın ( mtDNA ) regüle ( düzenlenme ) edilmesinde görev alan protein dizisini hedef aldı. Söz edilen proteinlerin hedeflenmesi sebebiyle mtDNA gen ekpresyonunun bozulacağını düşünen araştırma ekibi mitokondrial RNA polimeraz ( POLRMT ) adı verilen enzim üzerinde çalıştı.

    POLRMT enziminin mtDNA ekspresyonunun anahtar enzimi olduğunu belirten araştırmacılar insana ait kanser hücreleri içeren fareler üzerinde POLRMT enzimini inhibe ( baskılayan ) eden deneysel kimyasal bileşiği test etti ve kemirgenlere 4 hafta boyunca oral yoldan bahsi geçen ilaç verildi.

    Ayrıca Bkz. "Yaşa bağlı makula dejenerasyonu için yapay retina geliştirildi"

    Sonuçlara göre farelerde tümör dokusunun büyümesinin yavaşladığı ve tümör dokusunun canlılığının azaldığı tespit edildi ve sağlıklı hücrelerin bu durumdan etkilenmediği keşfedildi.

    Yeni araştırma Nature adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41586-020-03048-z https://www.mpg.de/16173482/1214-balt-starved-new-drug-inhibits-the-growth-of-cancer-cells-155436-x Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cengizhan72 (cengiz han) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Maket dinazorlara dünyanın masrafını yapmak yerine, bizdede böyle araştırmalara yatırım yapılması daha iyi olur.
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    sendemail (umit erdem) 4 gün ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
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