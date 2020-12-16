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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yaşa bağlı makula dejenerasyonu için yapay retina geliştirildi

    AMD olarak adlandırılan ve santral görme kayıplarına sebep bu durum genelde geri döndürülememekle birlikte rutinde hastalık progresyonunu yavaşlatmaya yönelik ve semptomatik tedaviler uygulanıyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yaşa bağlı makula dejenerasyonu için yapay retina geliştirildi
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    Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ( age-related macular degeneration- AMD ) görme problemlerine neden olmakla birlikte körlüğe kadar gidebilen durumlara sebep olabiliyor. Şimdi ise araştırmacılar şu anda tedavisi tam olarak mümkün olmayan bu durum için yapay retina geliştirdi.

    AMD olarak adlandırılan ve santral ( merkezi ) görme kayıplarına sebep bu durum genelde geri döndürülememekle birlikte rutinde hastalık progresyonunu ( ilerleme ) yavaşlatmaya yönelik ve semptomatik ( bulgusal ) ( bütün bu tedavilere ek olarak çeşitli girişimsel tedavi yöntemleri de mevcut ) olarak tedavi ediliyor.

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    Yapay retina

    Yaşa bağlı makula dejenerasyonu için yapay retina geliştirildi

    İspanyalı araştırmacılar implante edilmek üzere yapay retina geliştirdi. Geliştirilen retinanın birkaç katman retinal hücre içerdiği ve hücre tabakalarının ipek fibroin lifleri ve koruyu jelle bir araya getirildiği belirtiliyor. Araştırmacıların nihai hedefini AMD durumuna sahip kişilere bahsi geçen retinaların implante edilmesi ve böylece görme kayıplarının ortadan kaldırılması oluşturuyor.

    Ayrıca Bkz. "Sepsis ve inflamatuar durumlarda kanda seviyesi artan yapılar keşfedildi"

    Üretilen retinalar laboratuvar kültürlerinde test edildi ve yapılan çalışmalara göre retinada bulunan sinir hücreleri hayatta kaldı ve çevre hücrelerle etkileşim yönünde progresyon ( ilerleme) görüldü.

    Şu anda yapılan çalışmalar oldukça yeni olmakla birlikte gelecekte hayvan çalışmaları olumlu sonuç verirse insan çalışmalarına geçilebilir ve çalışmalar bahsi geçen hastalıkların tedavisi için umut olabilir.

    Yeni araştırma Journal of Neural Engineering adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/abb9c0 https://www.ucm.es/english https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-12/ucdm-dot121120.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    halitozbasli (halit ozbasli) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tünel görüşü hastalığı bir tanıdığımda var idi. Hayat kalitesini çok düşüren bir hastalık. Tedavinin bulunmuş olması mutluluk verici.
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    babadol (Talat ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok önemli bir gelişme. Bu hastalık gençlerde de strese bağlı olarak ortaya çıkabiliyor ve genel olarak tedavisi mümkün ancak yaşlılarda olan şeklinin tedavisi çok zor ya da yok. Hastalık sonrası görüş alanında bölgesel kayıplar ya da kararmalar oluyor. Bu tedavi yöntemi gelişirse başka retina hastalıklarının da çaresi olabilecektir. Gözle ilgili tıp alanında hala daha çok yol katetmemiz gerekiyor.
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