Yaşa bağlı makula dejenerasyonu için yapay retina geliştirildi

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Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ( age-related macular degeneration- AMD ) görme problemlerine neden olmakla birlikte körlüğe kadar gidebilen durumlara sebep olabiliyor. Şimdi ise araştırmacılar şu anda tedavisi tam olarak mümkün olmayan bu durum için yapay retina geliştirdi.

AMD olarak adlandırılan ve santral ( merkezi ) görme kayıplarına sebep bu durum genelde geri döndürülememekle birlikte rutinde hastalık progresyonunu ( ilerleme ) yavaşlatmaya yönelik ve semptomatik ( bulgusal ) ( bütün bu tedavilere ek olarak çeşitli girişimsel tedavi yöntemleri de mevcut ) olarak tedavi ediliyor.

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Yapay retina

İspanyalı araştırmacılar implante edilmek üzere yapay retina geliştirdi. Geliştirilen retinanın birkaç katman retinal hücre içerdiği ve hücre tabakalarının ipek fibroin lifleri ve koruyu jelle bir araya getirildiği belirtiliyor. Araştırmacıların nihai hedefini AMD durumuna sahip kişilere bahsi geçen retinaların implante edilmesi ve böylece görme kayıplarının ortadan kaldırılması oluşturuyor.

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Üretilen retinalar laboratuvar kültürlerinde test edildi ve yapılan çalışmalara göre retinada bulunan sinir hücreleri hayatta kaldı ve çevre hücrelerle etkileşim yönünde progresyon ( ilerleme) görüldü.

Şu anda yapılan çalışmalar oldukça yeni olmakla birlikte gelecekte hayvan çalışmaları olumlu sonuç verirse insan çalışmalarına geçilebilir ve çalışmalar bahsi geçen hastalıkların tedavisi için umut olabilir.

Yeni araştırma Journal of Neural Engineering adlı dergide yayımlandı.

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