Mitsubishi yeni SUV modelini tanıttı: Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce; 4390 mm uzunluğa, 1810 mm genişliğe, 1660 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda yeni ASX ile benzer ancak biraz daha büyük ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Kompakt SUV'un kaputu altında 105 PS güç ve 141 Nm tork üreten 1.5 litre dört silindirli atmosferik motor bulunuyor. Gücün CVT şanzımanla ön tekerleklere iletildiği otomobilde Aktif Yalpa Kontrol Sistemi ile birlikte Normal, Islak, Çakıl ve Çamur olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunuyor. Tüm bunlara 222 mm'lik yerden yükseklik de eklendiğinde, yeni Mitsubishi Xforce'un 4x2 bir araç olmasına rağmen asfalt dışına da kolayca çıkabileceğini görmekteyiz.
Mitsubishi Xforce ile ilgili bazı veriler şöyle:
- Boyutlar (mm) : 4,390 x 1,810 x 1,660
- Aks mesafesi (mm) : 2,650
- Yerden yükseklik (mm) : 222
- Minimum dönüş çapı (m) : 5.2
- Yaklaşma açısı (derece) : 21
- Karın açısı (derece) : 20.5
- Uzaklaşma açısı (derece) : 30.5
- Yakıt tanki kapasitesi (lt) : 42
- Süspansiyon : Macpherson (ön) , Torsiyon çubuğu (arka)
- Lastikler : 225/50R18
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