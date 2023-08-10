Tam Boyutta Gör Yeni Mitsubishi Xforce, Avrupa pazarındaki Colt ve ASX'in aksine tamamen Japon üretici tarafından geliştirilen bir model. Xforce'un ana hedefi ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) bölgesi olacak ancak Mitsubishi söz konusu modeli Güney Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da satışa sunmayı planlıyor.

Mitsubishi Xforce; 4390 mm uzunluğa, 1810 mm genişliğe, 1660 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda yeni ASX ile benzer ancak biraz daha büyük ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Kompakt SUV'un kaputu altında 105 PS güç ve 141 Nm tork üreten 1.5 litre dört silindirli atmosferik motor bulunuyor. Gücün CVT şanzımanla ön tekerleklere iletildiği otomobilde Aktif Yalpa Kontrol Sistemi ile birlikte Normal, Islak, Çakıl ve Çamur olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunuyor. Tüm bunlara 222 mm'lik yerden yükseklik de eklendiğinde, yeni Mitsubishi Xforce'un 4x2 bir araç olmasına rağmen asfalt dışına da kolayca çıkabileceğini görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Yeni Mitsubishi Xforce, şirketin Endonezya'daki fabrikasında üretilecek ve ilk olarak bu ülkede satışa sunulacak. Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Artan yakıt fiyatları elektrikli araçlara olan ilgiyi yükseltiyor 17 sa. önce eklendi

Mitsubishi Xforce ile ilgili bazı veriler şöyle:

Boyutlar (mm) : 4,390 x 1,810 x 1,660

Aks mesafesi (mm) : 2,650

Yerden yükseklik (mm) : 222

Minimum dönüş çapı (m) : 5.2

Yaklaşma açısı (derece) : 21

Karın açısı (derece) : 20.5

Uzaklaşma açısı (derece) : 30.5

Yakıt tanki kapasitesi (lt) : 42

Süspansiyon : Macpherson (ön) , Torsiyon çubuğu (arka)

Lastikler : 225/50R18

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mitsubishi yeni SUV modelini tanıttı: Mitsubishi Xforce