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    Optik illüzyonlarla dolu mobil bulmaca oyunu Monument Valley bu yıl PC'ye geliyor

    Ustwo Games tarafından geliştirilen sıradışı ve bol ödüllü bulmaca oyunu Monument Valley, bu yıl içinde PC için çıkış yapacak.                                   
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    Mobil bulmaca oyunu Monument Valley bu yıl PC'ye geliyor
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    Optik illüzyonlara sahip popüler mobil bulmaca oyunu Monument Valley, PC'ye geliyor. Haberi, Londra stüdyosu Ustwo Games'de serinin üçüncü bölümünün geliştirilmesine öncülük eden Jennifer Estaris, yaptığı bir röportajda duyurdu.

    Estaris, Monument Valley'i PC'ye çıkarma fikrinin, ikinci bölümün yayınlanmasının ardından başlayan deneyler sırasında ortaya çıktığını söyledi. Tanıdık mekanikler ve yeni çözümler arasında bir denge bulmaya çalışan ekip, ilk oyunun bilgisayarlar için mükemmel olan yeni bir versiyonunu yarattı. 2022 için bir PC sürümü planlanıyor ancak tarih henüz belli değil.

    Monument Valley 3 geliştirme aşamasında

    Ustwo şu anda Monument Valley 3 üzerinde çalışıyor, ancak yayınlamak için acelesi yok. Estaris, oyunun küresel iklim değişikliğine odaklanacağını ima etti. Oyun tasarımcısı, Ekim 2021'de piyasaya sürülen Monument Valley 2 için belirlenen The Lost Forest seviye setinde geliştiricilerin çevre sorunlarına değindiğini hatırlattı.

    Monument Valley, iOS ve Android için 2014'te ve Windows Phone için 2015'te piyasaya sürülmüştü. Monument Valley 2 ise iOS ve Android platformları için 2017 yılında yayınlanmıştı.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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