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    Anlık Bildirim

    Monument Valley 3 sadece Netflix kullanıcılarına sunulacak

    Yıllardır merakla beklenen Monument Valley 3 izometrik bulmaca oyunu sadece Netflix kataloğunda oynanabilir olacak. Netflix harici oyunu bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir.
    Monument Valley 3 Tam Boyutta Gör
    Ustwo Games markasının tanınmasını sağlayan ve oyun dünyasında izometrik açısı ile büyük beğeni toplayan Monument Valley serisi üçüncü kez karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez Netflix destekli olarak.

    Netflix oyun kataloğunda dev hamle

    Gamescom 2024 etkinliğinde yapılan duyuruya göre Monument Valley 3 oyunu 10 Aralık 2024 tarihinde Netflix oyun kataloğuna eklenecek. Orijinal Monument Valley oyunu 19 Eylül 2024, Monument Valley 2 oyunu da 29 Ekim 2024 tarihinde kataloğa gelecek.

    İlk iki oyunuyla kendine hayran bırakan serinin üçüncü oyununda Noor adında yeni bir karakter bizi bekliyor. Oyuncular yeni bulmacaları çözmek içi mimarileri manipüle ederek ilerlemek zorunda. Yeni oyunun biraz daha hareketli senaryo karakterlerine sahip olduğunu belirtmek gerek. Oyunun görsellerinde global mimari ve deneysel sanat temel alınmış. Serinin herhangi bir oyunundan başladığınızda önceki oyunu oynamaya ihtiyacınız olmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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