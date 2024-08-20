Monument Valley 3 sadece Netflix kullanıcılarına sunulacak

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Tam Boyutta Gör Ustwo Games markasının tanınmasını sağlayan ve oyun dünyasında izometrik açısı ile büyük beğeni toplayan Monument Valley serisi üçüncü kez karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez Netflix destekli olarak.

Netflix oyun kataloğunda dev hamle

Gamescom 2024 etkinliğinde yapılan duyuruya göre Monument Valley 3 oyunu 10 Aralık 2024 tarihinde Netflix oyun kataloğuna eklenecek. Orijinal Monument Valley oyunu 19 Eylül 2024, Monument Valley 2 oyunu da 29 Ekim 2024 tarihinde kataloğa gelecek.

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İlk iki oyunuyla kendine hayran bırakan serinin üçüncü oyununda Noor adında yeni bir karakter bizi bekliyor. Oyuncular yeni bulmacaları çözmek içi mimarileri manipüle ederek ilerlemek zorunda. Yeni oyunun biraz daha hareketli senaryo karakterlerine sahip olduğunu belirtmek gerek. Oyunun görsellerinde global mimari ve deneysel sanat temel alınmış. Serinin herhangi bir oyunundan başladığınızda önceki oyunu oynamaya ihtiyacınız olmuyor.

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