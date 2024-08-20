Monument Valley 3 sadece Netflix kullanıcılarına sunulacak

Netflix oyun kataloğunda dev hamle
Gamescom 2024 etkinliğinde yapılan duyuruya göre Monument Valley 3 oyunu 10 Aralık 2024 tarihinde Netflix oyun kataloğuna eklenecek. Orijinal Monument Valley oyunu 19 Eylül 2024, Monument Valley 2 oyunu da 29 Ekim 2024 tarihinde kataloğa gelecek.
İlk iki oyunuyla kendine hayran bırakan serinin üçüncü oyununda Noor adında yeni bir karakter bizi bekliyor. Oyuncular yeni bulmacaları çözmek içi mimarileri manipüle ederek ilerlemek zorunda. Yeni oyunun biraz daha hareketli senaryo karakterlerine sahip olduğunu belirtmek gerek. Oyunun görsellerinde global mimari ve deneysel sanat temel alınmış. Serinin herhangi bir oyunundan başladığınızda önceki oyunu oynamaya ihtiyacınız olmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.