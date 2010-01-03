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Mobil cihaz satışları 2.25 milyar adedi geçecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil cihaz satışları 2.25 milyar adedi geçecek
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ABI Research firması tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre taşınabilir cihaz satışları krize rağmen 2009 yılında ciddi bir artış gösterdi ve tüm dünyada satışı gerçekleştirilen cihaz sayısı 1.2 milyar adedi geçti.

Akıllı telefonlar, netbook'lar, taşınabilir cihazlar ve hücresel modemlerin sergilediği yüksek satış performansıyla 2014'e kadar satışan cihaz sayısının 2.25 milyar adedin üzerine çıkacağını öngören araştırma şirketi, hücresel modemlerde %40, ultra-taşınabilir cihazlarda ise %67 yılık büyüme öngörüyor. Akıllı telefon pazarındaki hızlı büyümeye de dikkat çeken firma, mobil internet kullanımının cihaz satışlarındaki anahtar nota olduğunu da özellikle vurguluyor.


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Batuist 9 yıl
Apple tablet PC'sini çıkarınca yeni trend tablet PC olacak.. sonra bir çok firma yeni yeni ürünlerini arka arkaya duyurmaya başlayacak tıpkı iphoneda olduğu gibi.. Netbooklar ölebilir..
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sahafiec 9 yıl
@Batuist
daha yeni doğan birşeyi hemen öldürme hocam...


bu piyasada anca daha da yeni cihazların çıkması muhtemel ama mevcut olanlar da kolay kolay kaybolmaz...
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