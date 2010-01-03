Mobil cihaz satışları 2.25 milyar adedi geçecek

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ABI Research firması tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre taşınabilir cihaz satışları krize rağmen 2009 yılında ciddi bir artış gösterdi ve tüm dünyada satışı gerçekleştirilen cihaz sayısı 1.2 milyar adedi geçti.

Akıllı telefonlar, netbook'lar, taşınabilir cihazlar ve hücresel modemlerin sergilediği yüksek satış performansıyla 2014'e kadar satışan cihaz sayısının 2.25 milyar adedin üzerine çıkacağını öngören araştırma şirketi, hücresel modemlerde %40, ultra-taşınabilir cihazlarda ise %67 yılık büyüme öngörüyor. Akıllı telefon pazarındaki hızlı büyümeye de dikkat çeken firma, mobil internet kullanımının cihaz satışlarındaki anahtar nota olduğunu da özellikle vurguluyor.