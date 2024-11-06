Devrimsel buluş: Giyilebilir cihazlara insan derisi enerji verecek

Araştırmada, dört farklı verici konumu – sağ ayak tabanı, karın, sol bilek ve yüz – ve altı farklı alıcı konumu – sağ ayak bileği, ense, göğüs kemiği, sol ve sağ biseps ve sol işaret parmağı – üzerinde testler yapıldı. Cihazların en yüksek güç değeri 1.53 mW olarak kaydedildi; bu güç, sensörler ve mikro işlemciler için yeterli seviyede olup, aynı zamanda kablosuz iletişim sağlamaya da olanak tanıyor. Giysi üzerinden çalışma veriminde azalma olsa da, bu engelin üstesinden gelmek için daha fazla çalışma yürütülüyor.
Olumsuz bir yan etkisi olmadığını varsayarsak, bu bir devrim olma potansiyeline sahip. Nispeten basit bir saatten, fitness takip cihazları ve tıbbi cihazlar da dahil olmak üzere bir dizi başka giyilebilir cihaza kadar her şeye güç sağlayabilir. Unutulmaması gereken tek şey ise ilgili cihazın az miktarda güç ile çalışmak zorunda olması. En nihayetinde vücuttaki enerji ile RTX 4090’ı çalıştırmak mümkün değil elbette. Öte yandan yürütülen çalışma bir kavram kanıtlama niteliğinde. Dolayısıyla bunun nihai bir ürüne dönüştüğünü görmek, her yenilik gibi zaman alacaktır.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über