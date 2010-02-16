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Mobil Dünya Kongresi'nde HTC HD Mini de boy gösterdi

9 yıl
18,8b
1
16
Diğer
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'nde HTC HD Mini de boy gösterdi
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HTC'nin Barselona'daki etkinlik kapsamında tanıttığı modellerden bir diğeri de Windows Mobile 6.5.3 platformunu destekleyen HD Mini oldu.

103 x 57.7 x 11.7 mm boyutlarındaki ve yaklaşık 110 gram ağırlığındaki HD Mini, dört band GSM, HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabiliyor ve HTC Legend ile aynı işlemciyi (600 MHz Qualcomm MSM7227) ve RAM / ROM miktarını (384 MB / 512 MB) paylaşıyor. HD Mini'de 3.2 inç (~8.1 cm) 320x480 piksel dokunmatik kapasitif ekrana yer verildiğini görüyoruz. Kapasitif teknolojisi herhangi bir nesneye gerek duymaksızın parmaklarla ekranı rahatça kontrol etmemizi sağlıyor.

WI-FI (802.11 b/g), Bluetooth v2.1 ve A-GPS bağlantılarını bünyesinde barındıran telefonun diğer özelliklerini kısaca özetlersek 32 GB'a kadar microSD kart desteği, ivme sensörü, ışık sensörü, Sense arayüzü, RDS'li FM radyo, 3.5 mm jak girişi, dijital pusula, Facebook - Twitter- Flickr entegrasyonu, micro USB portu ve 1200 mAh kapasiteli batarya göze çarpıyor. Batarya UMTS şebekesi göz önünde tutulduğunda 500 saate varan bekleme, 400 dakikaya varan konuşma süresi vaat ediyor.

HTC HD Mini'nin de nisan ayında satışına başlanması planlanmakta.

 

Mobil Dünya Kongresi'nde HTC HD Mini de boy gösterdi
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http://www.slashgear.com/htc-hd-mini-shrinks-hd2-experience-1674123/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+(SlashGear) Yorum Yaz
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barisemu 8 yıl
goruntulu konusma yok ama malzeme kalitesi muthis tum htc'lerde oldugu gibi. arka kapagi acmak icin biraz caba istiyour :)
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Reis-i Eagles 9 yıl
http://pocketnow.com/hardware-1/official-htc-video-teasers-for-hd-mini-desire-and-legend

intomobile.com/...


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Computeus 9 yıl
HTC ileri gideceğine bu modelde geri gitmiş. Diamond'un yerini alabilir diye düşünürken, çıka çıka bu özelliklerle çıktı.
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bizimdenizci 9 yıl
mart ayında 2 model çıkaracağın ümid ediyorum bu ilki olsa diğerinde beklenen özellikler çıkabilir..
bu model gerçekten Ram olarak iyi ancak beklenileni karşılamicak gibi görünüyor.
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Batuist 9 yıl
Akıllı telefon pazarının yeni lideri hızla geliyor.. Henüz lider değil ama bu gidişle lider olması kaçınılmaz..
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..Knight.. 9 yıl
Arayüz videosu;

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erkona 9 yıl
Jobs kabus görmeye başlamıştır.Win7 ve HTC rahat koltugunda nefes aldırmayacak artık Cupertinolulara.
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mcebi001 9 yıl
cihazın 3,5mm jak girişi yok sanırım.....
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cepciniz83 9 yıl

mcebi001

cihazın 3,5mm jak girişi yok sanırım.....


gsmarenada var yazıyor. çok hoş ve kompakt bi cihaz olmuş ama keşke ekran çözünürlüğü 800x480 veya 640x480 olsaydı.
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Reis-i Eagles 9 yıl
ayak üstü kurcalama:
engadget.com/...


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