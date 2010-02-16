Mobil Dünya Kongresi'nde HTC HD Mini de boy gösterdi

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HTC'nin Barselona'daki etkinlik kapsamında tanıttığı modellerden bir diğeri de Windows Mobile 6.5.3 platformunu destekleyen HD Mini oldu.

103 x 57.7 x 11.7 mm boyutlarındaki ve yaklaşık 110 gram ağırlığındaki HD Mini, dört band GSM, HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabiliyor ve HTC Legend ile aynı işlemciyi (600 MHz Qualcomm MSM7227) ve RAM / ROM miktarını (384 MB / 512 MB) paylaşıyor. HD Mini'de 3.2 inç (~8.1 cm) 320x480 piksel dokunmatik kapasitif ekrana yer verildiğini görüyoruz. Kapasitif teknolojisi herhangi bir nesneye gerek duymaksızın parmaklarla ekranı rahatça kontrol etmemizi sağlıyor.

WI-FI (802.11 b/g), Bluetooth v2.1 ve A-GPS bağlantılarını bünyesinde barındıran telefonun diğer özelliklerini kısaca özetlersek 32 GB'a kadar microSD kart desteği, ivme sensörü, ışık sensörü, Sense arayüzü, RDS'li FM radyo, 3.5 mm jak girişi, dijital pusula, Facebook - Twitter- Flickr entegrasyonu, micro USB portu ve 1200 mAh kapasiteli batarya göze çarpıyor. Batarya UMTS şebekesi göz önünde tutulduğunda 500 saate varan bekleme, 400 dakikaya varan konuşma süresi vaat ediyor.

HTC HD Mini'nin de nisan ayında satışına başlanması planlanmakta.

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http://www.slashgear.com/htc-hd-mini-shrinks-hd2-experience-1674123/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+(SlashGear)