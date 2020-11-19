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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil oyun Rebel Inc'in, isyanı bastırıp barışı getirmeye çalıştığınız yeni modu ücretsiz olarak yayınlandı

    Dünya olarak her şeyin kötüye gitmeye başladığı günlerde Ndemic Creations, oyunlarını tam tersine çeviren yeni modlar ve genişleme paketleri getirmeye devam ediyor.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mobil oyun Rebel Inc'in, isyanı bastırıp barışı getirmeye çalıştığınız yeni modu ücretsiz olarak yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ndemic Creations'ın yaptığı strateji oyunu Rebel Inc'in, oyunu tersine çeviren yeni tek kişilik modu yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "Mobil oyun Plague Inc'in, dünyayı salgından kurtarmaya çalıştığınız The Cure genişlemesi ücretsiz olarak yayınlandı"

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    Geçtiğimiz günlerde, normalde dünyaya hastalık yaymaya çalıştığınız Plague Inc isimli oyun için, işleri tersine çeviren ve salgını durdurmaya çalıştığınız yeni bir genişleme yayınlanmıştı. Bu sefer de geliştirici stüdyonun diğer oyunu Rebels Inc'e bu tarz bir güncelleme geldi.

    Normalde isyan başlatıp karmaşa yarattığınız Rebel Inc isimli oyuna geçtiğimiz gün yeni bir tek kişilik mod eklendi. Bu modda ise oyun tam tersine dönüyor ve isyanı bastırıp barışı getirmeye çalışıyorsunuz. Oyun şu anda Google Play üzerinden Android cihazlar için ücretsiz durumda. App Store üzerinde iOS cihazlar için ise 18,99 TL'ye satılıyor. 

    Bahsi geçen yeni modun tanıtım yazısı şu şekilde: 

    Yeni Sefer Modu: Tüm ülkeye barış getirmek için birden fazla bölgede büyük ölçekli operasyonlar gerçekleştirmeye hazır olun. Tamamen yeni harita özellikleriyle benzersiz taktikler geliştirin, kaynakları tüm bölgelerde kalıcı bir şekilde yönetin ve tamamen farklı stratejik zorlukların üstesinden gelin.

    Uyum Sağlayan İsyan ve Güçlü Taktikler: İsyancılar size meydan okumak için etkileyici yeni yetenekler öğrenirler. Yeni taktiklerinizle onlarla savaşın.



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    10 saat önce
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