Google'dan 2022 Dünya Kupası mini oyunu: Multiplayer oynanıyor

Tam Boyutta Gör 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar’da başladı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbol tutkunu ve takipçisi, ekranlara kitlendi. Google, bu özel gün için mini oyun çıkardı.

Polonya milli takımına Dünya Kupası yolunda F-16'lar eşlik etti 1 gün önce eklendi

Google'dan oynanan multiplayer futbol oyunu

Dünya genelinde takip edilen önemli etkinliklerde genellikle Google ana sayfasında bir çizim, benzersiz bir animasyon veya oyun görürüz. FIFA 2022 Dünya Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte, şirket futbolseverlerin kendi aralarında da mücadele edebileceği mini oyun çıkardı. Gol atma oyunu, Google’dan oynanabilen ilk multiplayer oyunu olma özelliğini taşıyor.

Google’ın Dünya Kupası oyununu oynamak için, telefondan “dünya kupası” araması yapıp, sağ alt köşedeki futbol topu simgesine dokunmak gerekiyor. Takım seçiminin ardından gol atma mücadelesi başlıyor. Google’da mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olan Rajan Patel, haberi Twitter üzerinden paylaştı. En büyük spor etkinliğinde taraftar etkileşimini artırmak için harika bir yöntem ve görünüşe göre şimdiden milyonlarca insan oyunu denemiş. Her Dünya Kupası maçı için, her iki takımın taraftarlarının altın gol mücadelesine girdiği mini oyunlar var.

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