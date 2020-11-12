Mobil oyun Plague Inc'in, dünyayı salgından kurtarmaya çalıştığınız The Cure genişlemesi ücretsiz olarak yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ndemic Creations'ın yaptığı strateji oyunu Plague Inc'in genişleme paketi The Cure ücretsiz bir şekilde yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Mobil oyun Rush Rally 3'ün yeni eklenti paketi Gravel Tracks 19 Kasım'da geliyor"

İlginizi Çekebilir

Bilim kurgu aksiyon oyunu MO: Astray, iOS ve Android için çıktı

Normalde ölümcül bir salgın yarattığınız ve tüm dünyayı ele geçirmeye çalıştığınız Plague Inc oyununun, işleri tam tersine çeviren genişlemesi yayınlandı. The Cure isimli genişlemede tahmin edebileceğiniz gibi bu sefer de salgını tamamen yenip ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz.

Bu yeni genişleme paketinde maskeleri zorunlu kılacaksınız, ülkeleri karantinaya alacaksınız ve deneysel tedavileri deneyeceksiniz. Bir yandan da ekonomik olarak halka destekte bulunup onları evde tutmaya çalışacaksınız.

The Cure isimli eklenti paketi, ana oyuna sahip tüm oyuncular için gerçek salgın bitene kadar ücretsiz olacak. Ana oyunu ise şu anda App Store üzerinde 2,99 TL'ye, Google Play üzerinde ise ücretsiz olarak bulabilirsiniz.

Plague Inc, özellikle Covid-19 salgının çıktığı zamanlarda oldukça popüler olmuştu ve hatta Çin'de yasaklanmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.