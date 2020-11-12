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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil oyun Plague Inc'in, dünyayı salgından kurtarmaya çalıştığınız The Cure genişlemesi ücretsiz olarak yayınlandı

    Özellikle salgının ilk dönemlerinde bir hayli popüler olan, dünyayı bir salgın ile yok etmeye çalıştığını Plague Inc'in her şeyi tersine çeviren The Cure genişlemesi yayınlandı.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mobil oyun Plague Inc'in, dünyayı salgından kurtarmaya çalıştığınız The Cure genişlemesi ücretsiz olarak yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ndemic Creations'ın yaptığı strateji oyunu Plague Inc'in genişleme paketi The Cure ücretsiz bir şekilde yayınlandı.

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    Normalde ölümcül bir salgın yarattığınız ve tüm dünyayı ele geçirmeye çalıştığınız Plague Inc oyununun, işleri tam tersine çeviren genişlemesi yayınlandı. The Cure isimli genişlemede tahmin edebileceğiniz gibi bu sefer de salgını tamamen yenip ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. 

    Bu yeni genişleme paketinde maskeleri zorunlu kılacaksınız, ülkeleri karantinaya alacaksınız ve deneysel tedavileri deneyeceksiniz. Bir yandan da ekonomik olarak halka destekte bulunup onları evde tutmaya çalışacaksınız.

    The Cure isimli eklenti paketi, ana oyuna sahip tüm oyuncular için gerçek salgın bitene kadar ücretsiz olacak. Ana oyunu ise şu anda App Store üzerinde 2,99 TL'ye, Google Play üzerinde ise ücretsiz olarak bulabilirsiniz.

    Plague Inc, özellikle Covid-19 salgının çıktığı zamanlarda oldukça popüler olmuştu ve hatta Çin'de yasaklanmıştı. 



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Severek oynuyordum. Bu güncelleme güzel düşünülmüş. ilk fırsatta yükleyeceğim
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