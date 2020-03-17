Mobil Renoir APU’ların yonga tasarımı paylaşıldı

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Kırmızı ekip ivmesini arttırarak ilerlediği masaüstü işlemci pazarının ardından şimdi de dizüstü bilgisayar pazarında hakmiyet kurmasını sağlayacak potansiyelde Renoir APU’larını duyurdu. Ön siparişe açılan notebook’ların yongaları görüntülendi.

Paylaşılan yonga görseli tepe model bir çözüme ait. 2 CCX içerisinde toplamda 8 çekirdeğin konumlandırıldığı yongada CCX’lerde 4 MB büyüklüğünde paylaşımlı L3 önbellek ve önceki nesillerde olduğu 512 KB boyutunda L2 tampon belleğe yer verilmiş. Bunlardan L3 seviyesi CCX birimlerinde yer alan 4 çekirdeğin ortasına yerleştirilmiş.

Hibrit GPU

CCX’lerin hemen yanı başında yer alan Vega üniteleri ise aslında hibrit denebilecek mimariye sahip. Temel mimarisinde Vega’nın kullanıldığı yonga görüntü ve multimedya motorlarını ise Navi’den almış. 8 ünite içerisinde 512 shader’ın barındığını da ekleyelim.

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Genel olarak zar alanına baktığımızda birimlerin arasında hızlı veri transferini sağlayan Infinity Fabric’in geniş bir alan kapladığı dikkatlerden kaçmıyor. Yonganın kuzey bölgesinde ise bellek alanları ve 3200 MHz DDR4 bellekleri destekleyen bellek kontrolcüsü yer alıyor.

İncelediğimiz yonga tasarımındaki Ryzen 9 4900H AMD’nin sunumuna göre oyunlardaki performansla korelasyon gösteren 3DMark Fire Strike Physics’te Core i9-9980H’ın önünde.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor"

Bununla birlikte içerik üretme ortamlarında da Zen 2 mimarili yeni mobil APU’ların başarılı konumda bulunduğu iddia ediliyor. Dahası AMD’nin sunumuna göre Ryzen 7 4800H oyunlarda 45 watt TDP’si ve mobilite bağlı engellerine rağmen 95 watt TDP’li Core i7-9700K’nın önünde bulunuyor. Core i7-9750H’la oluşan farksa %39 seviyesinde.

https://www.techpowerup.com/264801/amd-renoir-die-shot-pictured

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