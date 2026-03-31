Micron, HBM benzeri GDDR bellek geliştiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bellek teknolojileri alanında önemli oyunculardan Micron’un gelecekteki hızlandırıcı çözümler için yeni nesil istiflenmiş GDDR bellek üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore merkezli ETNews tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, klasik GDDR mimarisinin ötesine geçerek daha yüksek kapasite ve bant genişliği sunmayı hedefleyen bir tasarım geliştiriyor.

HBM alternatifi bir ara formül

Sektörde uzun süredir yüksek performanslı sistemlerin vazgeçilmezi olan HBM (High Bandwidth Memory), sunduğu avantajlara rağmen maliyet ve üretim karmaşıklığı nedeniyle her senaryoda tercih edilmiyor. Micron’un üzerinde çalıştığı belirtilen yeni çözüm ise standart GDDR ile HBM arasında konumlanan bir alternatif olabilir.

Rapora göre bu yeni bellek türü özellikle yapay zeka hızlandırıcıları için tasarlanıyor. Geleneksel GDDR çözümlerinin sunduğundan daha yüksek bant genişliği ve kapasiteye ihtiyaç duyan ancak HBM seviyesinde karmaşık paketleme gerektirmeyen sistemlerin bu yeni yapıdan faydalanabileceği düşünülüyor.

Söz konusu geliştirme sürecinin henüz erken aşamada olduğu belirtilirken Micron’un gerekli ekipman kurulumlarına başladığı ve 2026’nın ikinci yarısında süreç testlerine geçebileceği ifade ediliyor. İlk örneklerin ise yaklaşık dört katmanlı (4-layer) bir yapı ile geleceği ve 2027 yılı içerisinde numune gönderimlerinin başlayabileceği konuşuluyor. Bununla birlikte hangi GDDR standardının temel alınacağı şimdilik belirsiz.

Öte yandan yeni bellekte bazı teknik engellerin olduğuna da dikkat çekiliyor. Özellikle üretim verimliliği, ısıl yönetim ve güç tüketimi gibi konuların belirleyici olacağı aktarılıyor. Micron’un bu girişimi, şirketin halihazırda duyurduğu GDDR7 stratejisiyle de örtüşüyor. Firma, GDDR7 belleklerinin 32 Gb/s veri hızına ulaşabildiğini ve 384-bit veri yolu üzerinde 1.5 TB/s üzeri sistem bant genişliği sağlayabildiğini açıklamıştı.

Her ne kadar yeni GDDR için ilk kullanım senaryosu veri merkezleri olsa da üretim maliyetlerinin kontrol altına alınabilmesi durumunda bu tasarımları tüketici ekran kartlarında da görebiliriz. Böylece daha yüksek kapasite ve daha kompakt PCB tasarımları mümkün hale gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Micron, HBM benzeri GDDR bellek geliştiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: