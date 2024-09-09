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    Windows PC'lerinizde başlatma hızını nasıl artırabilirsiniz?

    Microsoft, Windows işletim sisteminin yavaşlamasına sebep olan başlangıç uygulamalarını belirleyip devre dışı bırakmak için çeşitli yöntemler içeren yeni bir destek sayfası paylaştı.
    Windows bilgisayar açılış hızı arttırma nasıl yapılır? Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11/10 sisteminizi yavaşlatabilecek sorunlu başlangıç ​​uygulamalarını belirleyip devre dışı bırakmak için çeşitli yöntemler içeren yeni bir destek sayfası yayınladı. Teknoloji devi bu programları tespit ederek sistemin performansını etkilemesini önlemeye çalışacak.

    Sorunlu başlangıç ​​uygulamalarını belirleme ve devre dışı bırakma ipuçları

    Haberimizdeki ipuçları kullanıcıların özellikle bir uygulamanın yavaşlığa neden olduğundan şüphelendikleri durumlarda Windows önyükleme sürelerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için paylaşılmıştır.

    Başlangıç ​​uygulamalarını belirlemek için ayarlar arasında gezinme

    Adım 1: İlk adım Ayarlar uygulamasını açıp Uygulamalar > Başlangıç ​​bölümüne gitmektir. Burada kullanıcılar, her birinin yanında bir geçiş düğmesi bulunan, başlangıçta çalışan uygulamaların bir listesini görecekler.

    Bu geçiş, uygulamanın önyüklemeden hemen sonra otomatik olarak başlatılmasına izin verir veya engeller. Her uygulamanın yanındaki şerit simgesine tıklandığında ihtiyaç duyulması halinde daha fazla özelleştirme için ek gelişmiş seçenekler sunulur.

    Uygulama etkisini değerlendirmek için Görev Yöneticisi'ni kullanma

    Adım 2: Bir uygulama Ayarlar'da listelenmemişse kullanıcılar Windows Görev Yöneticisi'ne başvurabilirler. Kullanıcılar görev çubuğuna sağ tıklayıp "Görev Yöneticisi"ni seçerek "Başlangıç" sekmesi altında başlangıç ​​uygulamalarının listesine erişebilirler.

    Bu bölüm başlatma sırasında CPU döngüleri ve disk kullanımıyla tanımlanan her programın etki düzeyi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar ve performans darboğazlarını belirlemede kritik öneme sahiptir.

    Dosya Gezgini ve Kayıt Defteri: Teknoloji meraklısı kullanıcılar için gelişmiş yöntemler

    Adım 3: Ayarlar veya Görev Yöneticisi'nde görünmeyen uygulamalar için Microsoft, Dosya Gezgini'ni kullanmanızı öneriyor. Bu, Çalıştır'ı başlatmayı, Çalıştır iletişim kutusuna "shell:appsfolder" yazarak tüm yüklü uygulamaları içeren ana klasörü açmayı ve ardından "shell:startup" veya "shell:common startup" yazmak için Çalıştır'ı yeniden başlatmayı içeriyor.

    Son çare olarak Windows Kayıt Defteri'ne başvurabilirsiniz. Bu kayıt defteri girdisinin önemli olup olmadığını gösterecek hiçbir güvenlik önlemi olmadığından dikkatli olunması gerekir. Yanlış değişiklikler Windows'un çalışmaz hale gelmesine neden olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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