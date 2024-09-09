Windows PC'lerinizde başlatma hızını nasıl artırabilirsiniz?

- Başlangıç uygulamalarını belirlemek için ayarlar arasında gezinme
- Uygulama etkisini değerlendirmek için Görev Yöneticisi'ni kullanma
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Sorunlu başlangıç uygulamalarını belirleme ve devre dışı bırakma ipuçları
Haberimizdeki ipuçları kullanıcıların özellikle bir uygulamanın yavaşlığa neden olduğundan şüphelendikleri durumlarda Windows önyükleme sürelerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için paylaşılmıştır.
Başlangıç uygulamalarını belirlemek için ayarlar arasında gezinme
Adım 1: İlk adım Ayarlar uygulamasını açıp Uygulamalar > Başlangıç bölümüne gitmektir. Burada kullanıcılar, her birinin yanında bir geçiş düğmesi bulunan, başlangıçta çalışan uygulamaların bir listesini görecekler.
Bu geçiş, uygulamanın önyüklemeden hemen sonra otomatik olarak başlatılmasına izin verir veya engeller. Her uygulamanın yanındaki şerit simgesine tıklandığında ihtiyaç duyulması halinde daha fazla özelleştirme için ek gelişmiş seçenekler sunulur.
Uygulama etkisini değerlendirmek için Görev Yöneticisi'ni kullanma
Adım 2: Bir uygulama Ayarlar'da listelenmemişse kullanıcılar Windows Görev Yöneticisi'ne başvurabilirler. Kullanıcılar görev çubuğuna sağ tıklayıp "Görev Yöneticisi"ni seçerek "Başlangıç" sekmesi altında başlangıç uygulamalarının listesine erişebilirler.
Bu bölüm başlatma sırasında CPU döngüleri ve disk kullanımıyla tanımlanan her programın etki düzeyi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar ve performans darboğazlarını belirlemede kritik öneme sahiptir.
Dosya Gezgini ve Kayıt Defteri: Teknoloji meraklısı kullanıcılar için gelişmiş yöntemler
Adım 3: Ayarlar veya Görev Yöneticisi'nde görünmeyen uygulamalar için Microsoft, Dosya Gezgini'ni kullanmanızı öneriyor. Bu, Çalıştır'ı başlatmayı, Çalıştır iletişim kutusuna "shell:appsfolder" yazarak tüm yüklü uygulamaları içeren ana klasörü açmayı ve ardından "shell:startup" veya "shell:common startup" yazmak için Çalıştır'ı yeniden başlatmayı içeriyor.
Son çare olarak Windows Kayıt Defteri'ne başvurabilirsiniz. Bu kayıt defteri girdisinin önemli olup olmadığını gösterecek hiçbir güvenlik önlemi olmadığından dikkatli olunması gerekir. Yanlış değişiklikler Windows'un çalışmaz hale gelmesine neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.