Monster Notebook NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU’lu oyun bilgisayarlarıyla gücü zirveye taşıyor!

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Güç ve performansa dayalı teknolojilerle donatılmış güçlü bilgisayarlarıyla dikkat çeken Monster Notebook, temmuz ayı sonuna kadar geçerli büyük yaz kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU’lu seçili Abra ve Tulpar modellerde sepette 3.500 TL’ye varan indirim sağlanacak. Kampanyadan 31 Temmuz 2023’e kadar Monster Notebook mağazaları ve monsternotebook.com.tr üzerinden yararlanılabilecek.

Günümüz oyunlarının büyük bir kısmı, gelişmiş grafik özellikleri nedeniyle yüksek performanslı grafik işlemcilere (GPU) ihtiyaç duyuyor. NVIDIA tarafından geliştirilen yüksek performanslı teknolojilere sahip NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU’lar, bu ihtiyacı radikal bir biçimde karşılıyor ve Monster Notebook Abra ve Tulpar modelleriyle kusursuz bir kombinasyon oluşturuyor.

Yapay zekâ destekli performans çoğaltıcısı NVIDIA DLSS3 ile maksimum görsellik, hız ve performans

Oyuncuların yanı sıra video içerik üreticilerinin ve video grafikerlerin de ihtiyaçlarını karşılayan GeForce RTX 40 Serisi GPU'lar yapay zeka destekli grafiklerde performansı yükselten devrim niteliğindeki NVIDIA DLSS teknolojisine sahip. Yeni dördüncü nesil tensör çekirdekleri ve optik akış hızlandırıcısıyla güçlendirilen DLSS 3, daha fazla kare oluşturmak için yapay zekayı kullanan büyük bir atılım. Fazladan yüksek kaliteli kareler oluşturmak için GeForce RTX 40 Serisi GPU’lardaki yeni optik akış hızlandırıcı’nın ardışık karelerini ve hareket verilerini analiz eden DLSS3, hızı maksimuma taşıyor ve en üst seviyede görsel deneyim sunuyor. Örneğin, kullanıcı 4K çözünürlüğe sahip bir ekranda oyun oynarken oyun motoru 1080p çözünürlükteymiş gibi çalışıyor. Ancak DLSS, eksik pikselleri doldurarak oyunun 4K'da görünmesini sağlıyor. Bu sayede FPS değeri olarak iki kata kadar performans artışı sunuyor.

NVIDIA Reflex ile gecikme sürelerine son

GeForce RTX 40 Serisi GPU'lu Monster Notebook'lar, NVIDIA Reflex özelliği sayesinde oyunlarda daha hızlı nişan alma, daha hızlı tepki süreleri ve nişan alma hassasiyetini artırma fırsatı da sunuyor. Monster Notebook bilgisayarlardaki NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU'ların ışın izleme teknolojisi ise ışığın fiziksel davranışını simüle ederek ışık, gölge, yansıma ve çevresel perdeleme gibi önemli faktörleri daha keskin ve gerçeğe yakın bir şekilde hesaplıyor. Bu sayede, ışığın oyun içerisindeki hareketlerinden kaynaklanan efektler gerçeğe çok daha yakın bir şekilde gösteriliyor.

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Donanımın gücünü artıran yazılım inovasyonu: NVIDIA Broadcast

Bileşenlerin gücünü artıran yazılımlar her zaman önemlidir. NVIDIA'nın "NVIDIA Broadcast" uygulaması, oyun severlerin yayıncı olma hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için kapsamlı imkanlar sunuyor. Monster Notebook oyun bilgisayarlarında bulunan NVIDIA Broadcast uygulaması, yapay zekâ destekli ses ve video işlevleri ile oyuncuların evlerini stüdyo kalitesinde bir ortama dönüştürme imkânı sağlıyor.

Canlı yayınlar, sesli ve görüntülü sohbetler, video konferanslar ve diğer etkinlikler daha kolay ve yüksek kalitede gerçekleştiriliyor. Mikrofonları, hoparlörleri ve web kameraları akıllı cihazlara dönüştüren NVIDIA Broadcast; oyunculara sanal arka plan, otomatik çerçeveleme ve gürültü engelleme özellikleri sunuyor.

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Ömür boyu ücretsiz bakım garantisi

Monster Notebook, tüm ürün gruplarında "Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi" kapsamında bakım hizmeti sunuyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, anlaşmalı kargo şirketleri ile ücretsiz olarak ürünleri teknik servislere gönderebiliyor. Ücretsiz bakım hizmeti kapsamında yapılan fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler cihazların ilk günkü performansını koruyor ve kullanım ömrünü uzatıyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.









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