Snapdragon X Elite'in resmi kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un düzenlediği bir basın etkinliği sırasında, Snapdragon X Elite özelinde bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Buna göre Snapdragon X Elite, tahmin edilenden daha fazla varyasyona sahip olacak. Üstelik Qualcomm, yeni platformu en yakın rakipleriyle kıyasladı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

X Elite, mevcut tüm rakiplerini geçiyor

Kaçıranlar için, Snapdragon X Elite'in ilk etapta 8 yüksek performans ve 4 verimlilik olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyonda geleceği söyleniyordu. Hatta çipin saat hızları 1-2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz olarak belirlenirken 42 MB'lık büyük bir önbellek kullanılacağı paylaşıldı. Ancak görünüşe göre Qualcomm, X Elite Plus dahil olmak üzere birden fazla seçeneğe sahip olacak.

Snapdragon X serisinin lansmanı yaklaşırken henüz X Plus modellerinin varlığı doğrulanmadı. Ancak WinFuture'un haberine göre Qualcomm, X1P46100 ve X1P44100 olarak adlandırılan iki yeni sürüm daha hazırlanıyor. Böylece halihazırda mevcut olan 10 çekirdekli X Plus varyantlarının sayısı altıya çıkacak. Amiral gemisi sürümlere gelirsek, X1E84100'ün 3,8 GHz, X1E84100'ün ise 3,4 GHz'e hızlara ulaştığı belirtiliyor.. Bu sürümlerin termal veya TDP bilgileri ise paylaşılmadı.

Tam Boyutta Gör Bu arada Qualcomm, X Elite'in Apple'ı geride bıraktığını gösteren kıyaslama sonuçları da paylaştı. X Elite, rakibi M3'ün aldığı 12.154'lük skora kıyasla, 15.610 puan alıyor. Ancak bunun yalnızca çoklu çekirdek skoru olduğunu belirtelim. Qualcomm, tek çekirdek performansı hakkında ayrıntı vermedi. Okları Intel ve AMD'ye çevirirsek, Qualcomm %54-60'a varan performans artışına ve %52-65'e varan daha iyi güç verimliliğine işaret ediyor.

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Hatta en ilginç olan GPU performansı. Öyle ki Qualcomm, X Elite'in Core Ultra 7 155H'ye (8 Xe-Core Arc GPU) kıyasla GPU performansında %36 artış sağlayacağını iddia ediyor. Üstelik bu performans, güç tüketiminde %50'lik bir azalma ile geliyor. Qualcomm'un yakında X Plus serisi hakkında daha fazla ayrıntı açıklaması ve buna bağımsız kıyaslamaların eşlik etmesi muhtemel. Ancak erken sonuçların umut verici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Snapdragon X Elite (X1E) Series Sc8380

• Snapdragon X Elite X1E84100: 12 Çekirdek 3.8 GHz

• Snapdragon X Elite X1E80100: 12 Çekirdek 3.4 GHz

• Snapdragon X Elite X1E78100: 12 Çekirdek

• Snapdragon X Elite X1E76100: 12 Çekirdek

Snapdragon X Plus (X1P) Series SC8350

• Snapdragon X Plus X1P62100: 10 Çekirdek

• Snapdragon X Plus X1P64100: 10 Çekirdek

• Snapdragon X Plus X1P56100: 10 Çekirdek

Snapdragon X Plus X1P46100: 10 Çekirdek

Snapdragon X Plus X1P44100: 10 Çekirdek

• Snapdragon X Plus X1P40100: 10 Çekirdek

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