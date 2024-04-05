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    Snapdragon X Elite'in resmi kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Qualcomm Snapdragon X Elite ve X Plus işlemcilerden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Snapdragon X serisi toplam 10 farklı modelden oluşabilir. İşte tüm bildiklerimiz...
    Snapdragon X Elite'in resmi kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un düzenlediği bir basın etkinliği sırasında, Snapdragon X Elite özelinde bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Buna göre Snapdragon X Elite, tahmin edilenden daha fazla varyasyona sahip olacak. Üstelik Qualcomm, yeni platformu en yakın rakipleriyle kıyasladı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    X Elite, mevcut tüm rakiplerini geçiyor

    Kaçıranlar için, Snapdragon X Elite'in ilk etapta 8 yüksek performans ve 4 verimlilik olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyonda geleceği söyleniyordu. Hatta çipin saat hızları 1-2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz olarak belirlenirken 42 MB'lık büyük bir önbellek kullanılacağı paylaşıldı. Ancak görünüşe göre Qualcomm, X Elite Plus dahil olmak üzere birden fazla seçeneğe sahip olacak. 

    Snapdragon X serisinin lansmanı yaklaşırken henüz X Plus modellerinin varlığı doğrulanmadı. Ancak WinFuture'un haberine göre Qualcomm, X1P46100 ve X1P44100 olarak adlandırılan iki yeni sürüm daha hazırlanıyor. Böylece halihazırda mevcut olan 10 çekirdekli X Plus varyantlarının sayısı altıya çıkacak. Amiral gemisi sürümlere gelirsek, X1E84100'ün 3,8 GHz, X1E84100'ün ise 3,4 GHz'e hızlara ulaştığı belirtiliyor.. Bu sürümlerin termal veya TDP bilgileri ise paylaşılmadı.

    Snapdragon X Elite'in resmi kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bu arada Qualcomm, X Elite'in Apple'ı geride bıraktığını gösteren kıyaslama sonuçları da paylaştı. X Elite, rakibi M3'ün aldığı 12.154'lük skora kıyasla, 15.610 puan alıyor. Ancak bunun yalnızca çoklu çekirdek skoru olduğunu belirtelim. Qualcomm, tek çekirdek performansı hakkında ayrıntı vermedi. Okları Intel ve AMD'ye çevirirsek, Qualcomm %54-60'a varan performans artışına ve %52-65'e varan daha iyi güç verimliliğine işaret ediyor.

    Hatta en ilginç olan GPU performansı. Öyle ki Qualcomm, X Elite'in Core Ultra 7 155H'ye (8 Xe-Core Arc GPU)  kıyasla GPU performansında %36 artış sağlayacağını iddia ediyor. Üstelik bu performans, güç tüketiminde %50'lik bir azalma ile geliyor. Qualcomm'un yakında X Plus serisi hakkında daha fazla ayrıntı açıklaması ve buna bağımsız kıyaslamaların eşlik etmesi muhtemel. Ancak erken sonuçların umut verici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

    Snapdragon X Elite (X1E) Series Sc8380

    • • Snapdragon X Elite X1E84100: 12 Çekirdek 3.8 GHz
    • • Snapdragon X Elite X1E80100: 12 Çekirdek 3.4 GHz
    • • Snapdragon X Elite X1E78100: 12 Çekirdek
    • • Snapdragon X Elite X1E76100: 12 Çekirdek

    Snapdragon X Plus (X1P) Series SC8350

    • • Snapdragon X Plus X1P62100: 10 Çekirdek
    • • Snapdragon X Plus X1P64100: 10 Çekirdek
    • • Snapdragon X Plus X1P56100: 10 Çekirdek
    • Snapdragon X Plus X1P46100: 10 Çekirdek
    • Snapdragon X Plus X1P44100: 10 Çekirdek
    • • Snapdragon X Plus X1P40100: 10 Çekirdek
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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