Snapdragon X Elite'in resmi kıyaslama sonuçları paylaşıldı

X Elite, mevcut tüm rakiplerini geçiyor
Kaçıranlar için, Snapdragon X Elite'in ilk etapta 8 yüksek performans ve 4 verimlilik olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyonda geleceği söyleniyordu. Hatta çipin saat hızları 1-2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz olarak belirlenirken 42 MB'lık büyük bir önbellek kullanılacağı paylaşıldı. Ancak görünüşe göre Qualcomm, X Elite Plus dahil olmak üzere birden fazla seçeneğe sahip olacak.
Snapdragon X serisinin lansmanı yaklaşırken henüz X Plus modellerinin varlığı doğrulanmadı. Ancak WinFuture'un haberine göre Qualcomm, X1P46100 ve X1P44100 olarak adlandırılan iki yeni sürüm daha hazırlanıyor. Böylece halihazırda mevcut olan 10 çekirdekli X Plus varyantlarının sayısı altıya çıkacak. Amiral gemisi sürümlere gelirsek, X1E84100'ün 3,8 GHz, X1E84100'ün ise 3,4 GHz'e hızlara ulaştığı belirtiliyor.. Bu sürümlerin termal veya TDP bilgileri ise paylaşılmadı.
Hatta en ilginç olan GPU performansı. Öyle ki Qualcomm, X Elite'in Core Ultra 7 155H'ye (8 Xe-Core Arc GPU) kıyasla GPU performansında %36 artış sağlayacağını iddia ediyor. Üstelik bu performans, güç tüketiminde %50'lik bir azalma ile geliyor. Qualcomm'un yakında X Plus serisi hakkında daha fazla ayrıntı açıklaması ve buna bağımsız kıyaslamaların eşlik etmesi muhtemel. Ancak erken sonuçların umut verici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Snapdragon X Elite (X1E) Series Sc8380
- • Snapdragon X Elite X1E84100: 12 Çekirdek 3.8 GHz
- • Snapdragon X Elite X1E80100: 12 Çekirdek 3.4 GHz
- • Snapdragon X Elite X1E78100: 12 Çekirdek
- • Snapdragon X Elite X1E76100: 12 Çekirdek
Snapdragon X Plus (X1P) Series SC8350
- • Snapdragon X Plus X1P62100: 10 Çekirdek
- • Snapdragon X Plus X1P64100: 10 Çekirdek
- • Snapdragon X Plus X1P56100: 10 Çekirdek
- Snapdragon X Plus X1P46100: 10 Çekirdek
- Snapdragon X Plus X1P44100: 10 Çekirdek
- • Snapdragon X Plus X1P40100: 10 Çekirdek
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...