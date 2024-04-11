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    Hafif MacBook Air rakibi: Huawei MateBook X Pro 2024 tanıtıldı

    Huawei, MateBook X Pro dizüstü bilgisayarının en son sürümünü tanıttı. Yeni Huawei MateBook X Pro 2024, Intel Core Ultra 9 işlemci ve 3.2K OLED dokunmatik ekranıyla öne çıkan hafif bir laptop.
    huawei matebook x pro 2024 Tam Boyutta Gör
    Huawei, Çin’de düzenlenen etkinlikte MateBook X Pro 2024 modelini tanıttı. Yeni model, ince ve hafif tasarıma, güçlü performansa ve yenilikçi özelliklere odaklanıyor. Peki, Huawei MateBook X Pro 2024 özellikleri ile neler sunuyor, fiyatı ne kadar? İşte Huawei’nin yeni dizüstü bilgisayarı hakkında her şey:

    Huawei MateBook X Pro 2024 özellikleri

    yeni huawei matebook x pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni MateBook X Pro’yu tanıtırken hafifliğine dikkat çekti; 980 gr ağırlığıyla Apple MacBook Air’dan çok daha hafif bir bilgisayar karşımızda. Kasa, şık profili korurken dayanıklılığı sağlayan havacılık sınıfı magnezyum alaşımdan yapılmış. Huawei, ağırlık dengesini sağlamak için sektörde bir ilk olan elmas alüminyum malzemenin yanı sıra yeni Cloud Falcon mimarisinin kullanıldığını söylüyor.

    Huawei MateBook X Pro 2024, 3120 x 2080 çözünürlük, 3:2 en boy oranı, 1000 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunan 14.2 inç OLED dokunmatik ekrana sahip. Laptop, iki işlemci seçeneğiyle geliyor; 1. nesil Intel Core Ultra 9 185H ve Ultra 7 155H. Core Ultra 7 işlemcili modeli tercih ederseniz, 16GB/32GB RAM, 1TB depolama alanına sahip oluyorsunuz. Core Ultra 9 işlemci model, 32GB RAM, 2TB depolama alanıyla geliyor.

    Huawei MateBook X Pro 2024, süper güçlü ağ hızı için 3D metamalzeme anteni kullanıyor. Bu, ağ verimliliğini %40-50 oranında artırıyor. Ayrıca ses hassasiyetini %200 zenginleştirdiği, gürültü etkilerini %230 azalttığı söylenen akıllı ses perdesi çözümüyle donatılan 6 hoparlöre sahip. 1 adet USB-C portu, 2 adet Thunderbolt 4 portu mevcut. Bilgisayar, 140w şarjı destekleyen 70Wh lityum polimer bataryaya sahip.

    MateBook X Pro 2024, Huawei’nin Pangu geniş dil modelini entegre ettiği ilk dizüstü bilgisayarı. Pangu yapay zeka modeliyle çeşitli uygulamalar metin özetleme, uluslararası toplantıları kolaylaştıran gerçek zamanlı içerik çevirisi, fotojenik görünmenizi sağlayan AI Eyes gibi akıllı özellikler sunuluyor.

    Huawei MateBook X Pro 2024 modelinin başlangıç fiyatı; 1547 dolar. Bu fiyatlandırma, Intel Core Ultra 7 işlemci, 16GB RAM, 1TB depolama alanı sunan yapılandırma için geçerli. İşlemci, bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    Huawei MateBook X Pro 2024 fiyatı
    İşlemci Bellek Depolama Fiyat
    Intel Core Ultra 7 16GB RAM 1 TB 1.547 dolar
    Intel Core Ultra 7 32GB RAM 1 TB 1.727 dolar
    Intel Core Ultra 9 32GB RAM 2 TB 2.072 dolar

    Huawei, MateBook X Pro 2024'ün Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağına dair bir bilgi paylaşmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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