Hafif MacBook Air rakibi: Huawei MateBook X Pro 2024 tanıtıldı

Huawei MateBook X Pro 2024 özellikleri
Huawei MateBook X Pro 2024, 3120 x 2080 çözünürlük, 3:2 en boy oranı, 1000 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunan 14.2 inç OLED dokunmatik ekrana sahip. Laptop, iki işlemci seçeneğiyle geliyor; 1. nesil Intel Core Ultra 9 185H ve Ultra 7 155H. Core Ultra 7 işlemcili modeli tercih ederseniz, 16GB/32GB RAM, 1TB depolama alanına sahip oluyorsunuz. Core Ultra 9 işlemci model, 32GB RAM, 2TB depolama alanıyla geliyor.
Huawei MateBook X Pro 2024, süper güçlü ağ hızı için 3D metamalzeme anteni kullanıyor. Bu, ağ verimliliğini %40-50 oranında artırıyor. Ayrıca ses hassasiyetini %200 zenginleştirdiği, gürültü etkilerini %230 azalttığı söylenen akıllı ses perdesi çözümüyle donatılan 6 hoparlöre sahip. 1 adet USB-C portu, 2 adet Thunderbolt 4 portu mevcut. Bilgisayar, 140w şarjı destekleyen 70Wh lityum polimer bataryaya sahip.
MateBook X Pro 2024, Huawei’nin Pangu geniş dil modelini entegre ettiği ilk dizüstü bilgisayarı. Pangu yapay zeka modeliyle çeşitli uygulamalar metin özetleme, uluslararası toplantıları kolaylaştıran gerçek zamanlı içerik çevirisi, fotojenik görünmenizi sağlayan AI Eyes gibi akıllı özellikler sunuluyor.
Huawei MateBook X Pro 2024 modelinin başlangıç fiyatı; 1547 dolar. Bu fiyatlandırma, Intel Core Ultra 7 işlemci, 16GB RAM, 1TB depolama alanı sunan yapılandırma için geçerli. İşlemci, bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
|İşlemci
|Bellek
|Depolama
|Fiyat
|Intel Core Ultra 7
|16GB RAM
|1 TB
|1.547 dolar
|Intel Core Ultra 7
|32GB RAM
|1 TB
|1.727 dolar
|Intel Core Ultra 9
|32GB RAM
|2 TB
|2.072 dolar
Huawei, MateBook X Pro 2024'ün Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağına dair bir bilgi paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...