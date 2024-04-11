Hafif MacBook Air rakibi: Huawei MateBook X Pro 2024 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Huawei, Çin’de düzenlenen etkinlikte MateBook X Pro 2024 modelini tanıttı. Yeni model, ince ve hafif tasarıma, güçlü performansa ve yenilikçi özelliklere odaklanıyor. Peki, Huawei MateBook X Pro 2024 özellikleri ile neler sunuyor, fiyatı ne kadar? İşte Huawei’nin yeni dizüstü bilgisayarı hakkında her şey:

2024 MacBook Air tanıtıldı! İşte M3 MacBook Air özellikleri 1 ay önce eklendi

Huawei MateBook X Pro 2024 özellikleri

Tam Boyutta Gör Huawei, yeni MateBook X Pro’yu tanıtırken hafifliğine dikkat çekti; 980 gr ağırlığıyla Apple MacBook Air’dan çok daha hafif bir bilgisayar karşımızda. Kasa, şık profili korurken dayanıklılığı sağlayan havacılık sınıfı magnezyum alaşımdan yapılmış. Huawei, ağırlık dengesini sağlamak için sektörde bir ilk olan elmas alüminyum malzemenin yanı sıra yeni Cloud Falcon mimarisinin kullanıldığını söylüyor.

Huawei MateBook X Pro 2024, 3120 x 2080 çözünürlük, 3:2 en boy oranı, 1000 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunan 14.2 inç OLED dokunmatik ekrana sahip. Laptop, iki işlemci seçeneğiyle geliyor; 1. nesil Intel Core Ultra 9 185H ve Ultra 7 155H. Core Ultra 7 işlemcili modeli tercih ederseniz, 16GB/32GB RAM, 1TB depolama alanına sahip oluyorsunuz. Core Ultra 9 işlemci model, 32GB RAM, 2TB depolama alanıyla geliyor.

Huawei MateBook X Pro 2024, süper güçlü ağ hızı için 3D metamalzeme anteni kullanıyor. Bu, ağ verimliliğini %40-50 oranında artırıyor. Ayrıca ses hassasiyetini %200 zenginleştirdiği, gürültü etkilerini %230 azalttığı söylenen akıllı ses perdesi çözümüyle donatılan 6 hoparlöre sahip. 1 adet USB-C portu, 2 adet Thunderbolt 4 portu mevcut. Bilgisayar, 140w şarjı destekleyen 70Wh lityum polimer bataryaya sahip.

MateBook X Pro 2024, Huawei’nin Pangu geniş dil modelini entegre ettiği ilk dizüstü bilgisayarı. Pangu yapay zeka modeliyle çeşitli uygulamalar metin özetleme, uluslararası toplantıları kolaylaştıran gerçek zamanlı içerik çevirisi, fotojenik görünmenizi sağlayan AI Eyes gibi akıllı özellikler sunuluyor.

Huawei MateBook X Pro 2024 modelinin başlangıç fiyatı; 1547 dolar. Bu fiyatlandırma, Intel Core Ultra 7 işlemci, 16GB RAM, 1TB depolama alanı sunan yapılandırma için geçerli. İşlemci, bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

Huawei MateBook X Pro 2024 fiyatı İşlemci Bellek Depolama Fiyat Intel Core Ultra 7 16GB RAM 1 TB 1.547 dolar Intel Core Ultra 7 32GB RAM 1 TB 1.727 dolar Intel Core Ultra 9 32GB RAM 2 TB 2.072 dolar

Huawei, MateBook X Pro 2024'ün Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağına dair bir bilgi paylaşmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Huawei MateBook X Pro 2024 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı