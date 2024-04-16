Huawei, yeni dizüstüsü ile ABD’yi karıştırdı

Tam Boyutta Gör ABD hükümeti Çin’in yonga teknolojilerinde gelişmemesi için uyguladığı katı ambargoyu bizzat kendisi deliyor ve bu da tartışmalara yol açıyor. Huawei’nin yeni MateBook X Pro 2024 modeli hukuk çevrelerini rahatsız ediyor.

Huawei MateBook X Pro 2024 ortalığı karıştırdı

Huawei MateBook X Pro 2024 dizüstü modeli Intel’in son Core Ultra işlemcisini kullanıyor ve bu sayede gelişmiş yapay zekâ yeteneklerine erişebiliyor ancak bu tam da kanun koyucuların yıllardır engellemeye çalıştığı şey.

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Huawei bu ayrıcalığı Trump hükümetinin 2020 yılında verdiği bir lisansla elde etmiş. Yaklaşık 4 yıldır geçerli olan bu lisansta bugüne kadar bir değişiklik yapılmaması yüzünden Huawei esnek davranabiliyor.

Çin ile ilişkileri takip eden Temsilciler Meclisi üyeleri ve Cumhuriyetçi gruplar konuyu dile getirse de Ticaret Bakanlığı henüz bir açıklama yapmadı. Lisans iptal edilmezse Huawei en yeni Intel işlemcilere erişmeye devam edecek.

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