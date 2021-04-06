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    Mortal Kombat filminden bir yeni video daha paylaşıldı

    Bu yılın merakla beklenen filmlerinden biri olan aynı isimli oyundan uyarlanan Mortal Kombat filminden bir video daha paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    06 Nisan 2021, 11:00 (1 hf.)
    17,8b
    2
    5
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Mortal Kombat filminden bir yeni video daha paylaşıldı
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    2021 yılının merakla beklenen filmlerinden biri olan ve yüksek gişe beklentisi olan Mortal Kombat filminin yayın tarihi yaklaşıyor. Filmden de geçtiğimiz saatlerde bir yeni video daha paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı"

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    Paylaşılan video genel olarak kamera arkasındaki olayları anlatıyor. Yönetmen Simon McQuoid ve filmin oyuncuları; film, çekimler ve Mortal Kombat evreni hakkında konuşuyor. Ayrıca yayınlanan videoda daha önce görmediğimiz birçok sahne de bulunuyor.

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 23 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. 

    Ülkemizde sinemalar Mayıs ayında açılacağı için ne yazık ki bizim ülkemizde film yayınlanmayacak. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    shockwave error (Burak T.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tum filmi izledik yeter.
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    Özgü® (özgür yilmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ana konusu var neden ayrı konu acılıyor eskiden yasaktı.
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    ApsinteX (Uğur Kcclk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amerikalı Kung-Lao ayrica Jack o kadar küçük değil.. Ve efsane müzik keşke Tony Jaa olsa Kung.
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    YOURMOVE 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kaçıncı fragman sayamadım. Filmi gösterin daha iyi.
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    burki_rock (Burak Mustafa) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Malum müzik olsa ne iyi olurdu...
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