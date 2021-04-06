Mortal Kombat filminden bir yeni video daha paylaşıldı

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2021 yılının merakla beklenen filmlerinden biri olan ve yüksek gişe beklentisi olan Mortal Kombat filminin yayın tarihi yaklaşıyor. Filmden de geçtiğimiz saatlerde bir yeni video daha paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı"

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Mortal Kombat filminden yeni bir video paylaşıldı

Paylaşılan video genel olarak kamera arkasındaki olayları anlatıyor. Yönetmen Simon McQuoid ve filmin oyuncuları; film, çekimler ve Mortal Kombat evreni hakkında konuşuyor. Ayrıca yayınlanan videoda daha önce görmediğimiz birçok sahne de bulunuyor.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 23 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek.

Ülkemizde sinemalar Mayıs ayında açılacağı için ne yazık ki bizim ülkemizde film yayınlanmayacak. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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