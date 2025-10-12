Mortal Kombat 3 geliyor; Hazırlıklara şimdiden başlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2021 yılında çıkan Mortal Kombat, gişede öyle muazzam bir başarı yakalamamış olsa da genel olarak başarılı oldu ve yeni bir seriyi başlattı. O serinin ikinci parçası olan Mortal Kombat 2, 15 Mayıs 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.

Serinin hayranları Mortal Kombat 2 için beklerken, Mortal Kombat 3 içinsürpriz bir haber geldi. Bu hafta düzenlenen New York Comic-Con etkinliği sırasında hayranlarla buluşan Mortal Kombat ekibi, üçüncü film için de hazırlıklara başlandığını duyurdu. İkinci filmde senarist görevini devralan Jeremy Slater (The Umbrella Academy), Mortal Kombat 3'ün de senaryosunu yazacak.

Mortal Kombat 2, Warner Bros.'un Beğenisini Kazandı

Warner Bros.'un şimdiden üçüncü filme yeşil ışık yakması, Mortal Kombat 2'den oldukça umutlu olduklarını gösteriyor. Nitekim Jeremy Slater da buna dikkat çekiyor: "New Line ve Warner Bros.'taki dostlarımız bu film konusunda gerçekten çok mutlu ve heyecanlı. Bu filmi bekleyen büyük bir hayran kitlesi olduğunu düşündükleri için şimdiden üçüncü filmi yazmam için beni görevlendirdiler."

Mortal Kombat 2'de Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimler ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. Bu ekibe katılan başlıca isim ise The Boys dizisinden tanıdığımız Karl Urban olacak. Urban, oyunların popüler karakterlerinden biri olan Johnny Cage'e hayat veriyor. Şu ana kadar yapılan paylaşımlar, Cage'in filmin merkezinde yer alacağını gösteriyor. Yeni filmde Johnny Cage'in yanı sıra Shao Kan ve Kitana gibi karakterler de yer alacak.

