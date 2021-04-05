Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı

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Bu yılın merakla beklenen filmlerinden biri olan Zack Snyder's Justice League, geçtiğimiz ay yayınlandı ve genel olarak orijinal filme göre çok daha fazla olumlu yorum aldı. Geçtiğimiz saatlerde de filmden silinen bir sahne paylaşıldı.

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Orijinal filmin aksine çok daha uzun olan Zack Snyder's Justice League, 4 saatten birkaç dakika daha uzun bir filmdi. Ancak görünen o ki filmde hala bulunmayan sahneler de var. Filmin yönetmeni Zack Snyder, geçtiğimiz günlerde şahsi Twitter hesabı üzerinden filmden çıkartılmış bir sahne paylaştı.

Paylaşılan sahnede Batman'i ve Joker'i görebiliyoruz. Özellikle Batman'in alıştığımızdan daha sert olması ve Joker'in "We live in a society" repliğini duyabiliyoruz.

Zack Snyder's Justice League şu anda ülkemiz için TV+ üzerinden erişebilir durumda. Amerika'da ise HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Bahsi geçen silinmiş sahneyi aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.ign.com/articles/zack-snyders-justice-league-justice-is-gray-finally-lets-joker-say-we-live-in-a-society

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