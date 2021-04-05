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    Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı

    Geçtiğimiz ay yayınlanan Zack Snyder's Justice League'den silinmiş bir sahne paylaşıldı. Sahnede başroller Batman ve Joker. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    05 Nisan 2021, 17:50 (1 hf.)
    18,1b
    2
    20
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı
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    Bu yılın merakla beklenen filmlerinden biri olan Zack Snyder's Justice League, geçtiğimiz ay yayınlandı ve genel olarak orijinal filme göre çok daha fazla olumlu yorum aldı. Geçtiğimiz saatlerde de filmden silinen bir sahne paylaşıldı.

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    Orijinal filmin aksine çok daha uzun olan Zack Snyder's Justice League, 4 saatten birkaç dakika daha uzun bir filmdi. Ancak görünen o ki filmde hala bulunmayan sahneler de var. Filmin yönetmeni Zack Snyder, geçtiğimiz günlerde şahsi Twitter hesabı üzerinden filmden çıkartılmış bir sahne paylaştı.

    Paylaşılan sahnede Batman'i ve Joker'i görebiliyoruz. Özellikle Batman'in alıştığımızdan daha sert olması ve Joker'in "We live in a society" repliğini duyabiliyoruz.

    Zack Snyder's Justice League şu anda ülkemiz için TV+ üzerinden erişebilir durumda. Amerika'da ise HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Bahsi geçen silinmiş sahneyi aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/zack-snyders-justice-league-justice-is-gray-finally-lets-joker-say-we-live-in-a-society
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mamileite (Muhammed Karabulut) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Benim izlediğim versiyonda bu sahne zaten vardı, yani nasıl silinmiş sahne oluyor bilmiyorum. Ayrıca film zaten silinmiş sahnelerin yeniden birleştirilmiş versiyonu değil miydi, bu da silinmişin silinmişi mi yani :D
    Benim izlediğim versiyonda bu sahne zaten vardı, yani nasıl silinmiş sahne oluyor bilmiyorum. Ayrıca film zaten silinmiş sahnelerin yeniden birleştirilmiş versi...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    wakara (ser duy) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sondaki o nasil siritma lan
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu vardı sadece biraz farklıydı demişsiniz işte o biraz farklıydı dediğiniz şey zaten kesilmiş sahne oluyo ayrıca biraz dediğiniz de 70 milyon dolar
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu sahne kesilmedi ki filmin sonunda vardı. Sırf tik fazla olsun da reklam kasalım diye insanları kandırmayın.
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    TearsForFears 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu sahne vardı zaten belki 1-2 cümlesi farklıdır. Önceki bat vs superman filminde de batmanin böyle karanlık rüyalarını göstermişlerdi. Batman e karanlık bir hava vermeye çalışmış zack snyder.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çünkü 70m bütçe ile jared leto ve ben affelckin ayrı mekanlarda beleşe çektiği sahne
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "We live in a society" repliğini duyabiliyoruz. filmde bu yoktu he eğer izledeğinizi ididia ediyorsanız bir daha bakmanızı tavsiye ediyorum fragmanda vardı sadece ve bu siyah beyaz film ayriyetten çıktı
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    canguler917 (can guler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar sahne zaten vardı, farklı olan birkaç replik. we live in a society repliği bizim için bir şey ifade etmiyor ama amerikada insanlar joker'dan bu repliği duymaya bayılıyorlar
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    V Venom59 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bunun da birkaç ay sonra; atıyorum "joker cut, nightmare cut vs." adı altında yeni sahneler ekleyip filmi 5 saate tamamlayıp o tarz bir versiyonu daha çıkarsa şaşırmam :D
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    canguler917 (can guler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Venom59
    birçok filmin sinemada gösterilmeyen sahnelerinin olduğu bir versiyonu bluray olarak satışa çıkar zaten. tr coğrafyasında böyle şeyler olmadığı bilmemeniz normal.
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    GodLeSs CapTive (Alaaddin Şahin Parlak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu sahne zaten filmin sonunda var, ah dh bu nasi haber ya ?
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    joker kadar abartılan bir karakter görmedim. soytarıdan kötü adam mı olur!🤬
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mion
    Kötü karakteri adama sevdiren bir karakterdir joker. Senin sevmemen herkesin abarttığı anlamına gelmez.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mion
    Jack Nicholson ve Heath Ledger' in oynadığı joker karakterileri kötü karakterileri yeniden tanımlayan cinsten oyuncluklardı. Özellikle Dark Knight' da Heath Ledger' in oynadığı versiyondaki film içi diyaloglar ciddi felsefik içeriklere sahip.
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    18065 kez okundu.
    11 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Zack Snyder's Justice League, batman ve
    6 etiket daha joker silinen sahne silinmiş sahne justice league tv+ Bilim ve Teknoloji
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