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    Anonymous, Moskova'daki trafik sıkışıklığının sorumluluğunu üstlendi

    Yakın bir zamanda Yandex Taxi'nin hacklenmesi sebebiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da trafik kilitlendi. Ünlü hack grubu Anonymous ise Moskova'daki trafik sıkışıklığının sorumluluğunu üstlendi.
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    Moskova'daki trafik sıkışıklığının sebebi: Anonymous

    Perşembe sabahı, Rusya'nın başkenti Moskova'da, daha önce hiç olmadığı kadar trafik sıkışıklığı görüldü. Trafik sıkışıklığının sebebi yeni ortaya çıkmışken Anonymous isimli ünlü hack grubu sorumluluğu üstlendi.

    Anonymous, Yandex Taksi'yi hackledi

    Moskova'nın ana caddelerinden biri olan Kutuzovsky Prospekt'te düzinelerce sürücüye talimat vermek için Yandex Taksi uygulaması hacklendi. Zaten sıkışık olan caddenin bir kısmındaki trafik, yaklaşık 40 dakika dururken Yandex ise durumu çözmek için çalıştı. Anonymous ise Yandex Taxi uygulamasına yapılan saldırının #OpRussia siber kampanyasının bir parçası olarak Ukrayna Bilişim Ordusu ile işbirliği içinde gerçekleştirildiğini doğruladı.

    Bir Yandex sözcüsü bu durumu "1 Eylül sabahı Yandex Taksi, saldırganların hizmeti kesintiye uğratma girişimiyle karşılaştı. Birkaç düzine sürücü Moskova'nın ana caddelerinden toplu sipariş aldı." sözleriyle açıkladı. Bu olay, bilgisayar korsanlarının trafik sıkışıklığı oluşturmak için araç çağırma uygulamasından yararlanmasının bilinen ilk örneği oldu.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 4 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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