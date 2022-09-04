Anonymous, Moskova'daki trafik sıkışıklığının sorumluluğunu üstlendi

Perşembe sabahı, Rusya'nın başkenti Moskova'da, daha önce hiç olmadığı kadar trafik sıkışıklığı görüldü. Trafik sıkışıklığının sebebi yeni ortaya çıkmışken Anonymous isimli ünlü hack grubu sorumluluğu üstlendi.

Yandex'in taksi hizmeti hacklendi, trafik birbirine girdi 2 gün önce eklendi

Anonymous, Yandex Taksi'yi hackledi

Moskova'nın ana caddelerinden biri olan Kutuzovsky Prospekt'te düzinelerce sürücüye talimat vermek için Yandex Taksi uygulaması hacklendi. Zaten sıkışık olan caddenin bir kısmındaki trafik, yaklaşık 40 dakika dururken Yandex ise durumu çözmek için çalıştı. Anonymous ise Yandex Taxi uygulamasına yapılan saldırının #OpRussia siber kampanyasının bir parçası olarak Ukrayna Bilişim Ordusu ile işbirliği içinde gerçekleştirildiğini doğruladı.

Bir Yandex sözcüsü bu durumu "1 Eylül sabahı Yandex Taksi, saldırganların hizmeti kesintiye uğratma girişimiyle karşılaştı. Birkaç düzine sürücü Moskova'nın ana caddelerinden toplu sipariş aldı." sözleriyle açıkladı. Bu olay, bilgisayar korsanlarının trafik sıkışıklığı oluşturmak için araç çağırma uygulamasından yararlanmasının bilinen ilk örneği oldu.

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