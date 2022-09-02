Yandex'in taksi hizmeti hacklendi, onlarca taksi aynı yere çağrıldı

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Rusya'da geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşandı. Yandex.Taxi (Yandex Go) hizmetinden çağırılan onlarca taksinin tek bir adrese yönlendirilmesi, Moskova'nın Fili bölgesinde trafiği felç etti.

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Yandex'e göre bu durum bilgisayar korsanlarının Yandex.Taxi hizmetine saldırı gerçekleştirmeleri sonucunda yaşandı. Hacker'lar aynı adrese onlarca taksi çağırdı ve bunun üzerine taksicilerin hepsi aynı noktaya gittiler. Bunun sonucuna da müşterilerini almaya gelen düzinelerce taksi, 40 dakika süren bir trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu.

Bu tür olaylara karşı algoritma geliştirdik

Yandex olayla ilgili olarak: "Sürücüler sahte siparişler nedeniyle trafikte yaklaşık 40 dakika geçirdi. Tazminat sorunu çok yakın bir zamanda çözülecek. Artık taksilerimiz sıkışıklık bölgesinden ayrıldı ve her zamanki gibi çalışmaya devam ediyorlar." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Yandex, gelecekte benzer olayların yaşanmaması ve bu tür saldırıların tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik algoritmanın şimdiden geliştirildiğini duyurdu.

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